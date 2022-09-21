《成為自己的執行長》：經過十年我終於領悟到，「當你越做越輕鬆、成果越來越好時，就是在做正確的事」

文：詹文明

找出自己的長處：反饋分析比較法

絕大多數的知識工作者以為自己知道擅長做什麼，將自己在大學所學當做是專長，甚至是擅長、強項看待，以致於誤己誤人誤用。其實，人們較了解自己不擅長做什麼、不會做什麼。因為我們不能將績效表現建立在自己的短處上，更不用說是那些自己根本做不來的工作上。

愛因斯坦曾說，只要他的小提琴能拉到可以在交響樂團內演奏的水準，他願意放棄一切，包括諾貝爾獎在內。但是，手臂和雙手之間的協調性，乃是優秀弦樂器演奏者的先決條件，愛因斯坦卻不具備。他極有熱情拉小提琴，每天練習四小時之久，做到策略性自我管理，就是無法如願以償，雖然他也能自得其樂，但演奏小提琴不是他的強項。反之，他總是說自己討厭數學，偏偏數學才是他的天賦所在。

杜拉克為了找出自己有什麼「長處」，以策略性自我管理數十年之久，打從廿歲不到即採取一個獨特而有效的祕訣：「反饋分析比較法」（Feed Back Analysis Comparison）。據他表示：「當你做出重大的決策或採取重要行動時，先把預期的成果寫下來。九個月或一年後，再將實際成果與預期做比較。至今天為止，我已經連續十五到二十年採用了這種方法，每次的結果都令我十分驚訝。凡是善用過這種方法的人，也都有驚人的收穫。」

我也是其中受益者。經過十年後，我終於領悟到「當你越做越輕鬆，其成果越來越好時，就是在做正確的事」，而這正確事即正是找到了自己最擅長的長處，這也是自我認識的重點所在。

善於分享自己心得的杜拉克做出總結：

專注於自己的長處，能自己充分發揮長才，創造績效與貢獻。 強化自己的長才，通過反饋分析很快地發現自己有哪些技能和知識已經是過時，必須得趕緊更新，又有哪些技能需放棄或改善，而新知須進修或取得。 很快就會察覺由於妄自尊大，以致無能的無知。有太多人，尤其是精通某領域知識者，常看不起其他領域的專業與知識，否則就是以為聰明可以取代知識。通過反饋分析，我們很快就會發現，績效不好的主要原因是自己知道得不夠多，要不然就是瞧不起自己專業領域以外的知識。 矯正個人的壞習慣。在此，壞習慣是指個人所做或沒做，以致於妨礙效能和績效表現的事。從反饋分析中，我們很快就能看到自己壞習慣是什麼。 從反饋分析中也可以看到個人常由於欠缺禮貌因而無法獲得成果。聰明人，尤其是聰明的年輕人，常不了解禮貌是組織的「潤滑劑」。 有些事根本不要做，尤其在比較實際結果和預期成果後，很快就能看到個人在哪些方面連做都不必做。因為你在這些方面連基本天分都不具備，又何必浪費力氣做白工？事實上，每個人不擅長的領域可多著呢！在某一方面擁有一流技能或知識的人本來已不多，更何況大多數人都是在許多的領域欠缺天分，甚至毫無技能可言，連最起碼的表現都很難。所以，知識工作者不應該勉強接受這方面的工作和職務。 對於個人不擅長的部分，根本不用浪費力氣做改善。

為什麼絕頂聰明（他卻自認為資質尚可）如杜拉克也需要花近二十年來認識自己，找到自己長才甚至於改變心態，令我汗顏！但最重要也是人人都應切記：了解自己「不擅長」的部分是什麼至關重要。我們應該專注做好自己擅長而熟練的事，要讓自己由一竅不通進步到普通水準，要比由精通進步到卓越還更費心力。但是，大多數人，還有絕大多數的老師和組織，卻都只專注讓不稱職的生手能達到中下程度的表現。與其這樣，不如利用這些精力、資源和時間，將原本幹練的好手培育為卓越的明星。

從一生五十年的職涯生活裡，真的需要花時間去思考「策略性自我管理」，否則縱然聰明如杜拉克，若他不去挖掘自己、深耕自己，又怎麼能對這個世界有所貢獻，更不用說有什麼影響？

為了讓一位平凡人能進步成為優秀的人才，更讓優秀的人可以成為卓越的人士，究竟有什麼途徑、方法或祕訣呢？試著以一個「生命教練」（Life Coach）來作為範本。

經由「反饋分析比較」總結，竟然發現我的長才居然是「培育人才與知人善任」的能力，依靠著這種能耐，培育一代勝於一代的人才梯隊。基此，我所指導的公司團隊在短短的幾年間即於形成，並步入正軌、營運蒸蒸日上，業務量上升。

之後的五年裡似乎又陷入停滯狀態，為此，我立即捫心自問自答，且自疑自判十八個月：我的能力（Ability）是什麼，應該是什麼？是培育人才嗎？或是知人善任嗎？還是別的……最後赫然發現居然是「管理力」，即自我管理的能力和管理團隊的凝聚力，可使公司再度起飛，接著再深入「績效表現」（Strengths）分析時，這才挖掘真正的長處竟然是「領導力」，即決策力——做對事的能力。

接著再釐清、剖析自己的意志力時，發現自己的「心靈素質」（Competence）所展現出的旺盛企圖心與承受高壓力的情緒爆發成反比，以致於無法發展，最終靠著正確的信仰，逐步堅固信心和意志力，形成一股巨大的能量，使得壓力得以紓解。

最終深挖自己與生俱來的「天賦」（Gifts）時，反饋得知自己真正的天賦原來是「協助他人認識真正的自己長處和特質」。為此，約在十五年前即已扮演著董事長的私人教練和生命教練（Life Coach）迄今，一直以來樂此不疲、深受肯定，此時才將自己的角色定位為「教練」（Mentor），再深層探究之後，始知「問對問題的能力」才是我的天賦。

這整個釐清與探索過程就是「策略性自我管理」，不斷地自我釐清、釐清、再釐清；也不厭其煩地自我探索、分析及總結，才能水落石出、真相大白，實是一輩子的重大功課。

由於要能做到「策略性自我長處的管理」實是一件偉大的功課，正因為這樣杜拉克才需花掉近二十年之久的時間反覆探索和省察。這也證實絕大多數的知識工作者之所以低生產力、低薪酬的真正原因，需要以兼差多元領域方式取得更多的收入，斜槓人於是誕生。

箇中原因則是，在東方的社會價值中，父母視子女為自己私有資產，因而望子成龍、望女成鳳；而在西方價值信仰裡會給孩子較大的自主權，但相對地，會以紀律要求、承擔責任，尊重孩子選擇與決定，並給予適當的引導和協助。這是東西方文化和信仰的差異，頗值得深省與學習。

杜拉克於一九○九年出生於維也納，祖籍為荷蘭人。因家學淵源，十七世紀時已在荷蘭從事聖經、講道的演講文稿和其他宗教書籍的出版工作。「杜拉克」（Drucker）這個名字的荷蘭文和德文的意思，就是「印刷者」。

杜拉克出生於極為獨特的家庭，父親阿道夫在年輕即擔任政府高官，並於一九二三年離開財政部，係以抗議奧地利政府對教權主義的傾向，隨後他擔任國際律師。雖然如此，但阿道夫卻熱衷於文學和文化。當他在政府任職期間就創辦了「薩爾茨堡國際音樂節」，且擔任董事局主席多年。