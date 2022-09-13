泰國跨性別者「角色扮演」王后諷刺王室，法院依「冒犯君主罪」判刑2年

25歲的Jatuporn “New” Saeoueng是一名泰國的社運人士，他因為在兩年前打扮成蘇堤達王后，嘲諷泰國王室的奢華生活，而在9月13日遭泰國法院以「冒犯君主罪」的罪名判處兩年監禁。

在泰國，誹謗或侮辱國王、王后、繼承人或攝政王是犯罪行為，泰國擁有世界上最嚴格的「冒犯君主罪」法律，最高可判處15年監禁。

《美聯社》報導，根據法律援助組織泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights）的說法，在過去兩年中至少有210名社運人士被指控侮辱王室，包括13起案件已開庭審理，其中3起指控被駁回。

對於9月12日的判決，《路透社》無法獲得泰國王室的回應，不過在2020年11月，泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）在接受英國第四頻道新聞訪問時表示，對於當時走上街頭抗議的示威者，他說：「我們都一樣愛他們」。

時間回到2020年10月29日，當時Jaturporn身穿傳統粉色絲綢連衣裙，在一次抗議活動中走紅地毯，而她的同伴則扮演侍者在旁為她撐傘，而其他示威者者則以泰國傳統文化中皇室在場時所要求的方式坐在紅地毯兩旁。《美聯社》報導，蘇提達王后也常穿優雅的絲綢時裝出現在各個正式與公共的場合，而一旁都會有侍者為王室成員撐傘。

《Coconuts Bangkok》報導，這場抗議活動是由民主派的抗爭者舉辦的「時裝秀」，目的是為了抗議政府花了1300萬泰銖（約新台幣1106萬元）來宣傳與王室成員有關的時裝秀。當時泰王女兒Sirivannavari公主在文華東方酒店舉辦新品牌服飾時裝秀。

綜合媒體報導，Jaturporn是一名跨性別者，當她走上紅地毯時，有民眾高呼「王后萬歲」，因此許多人將她的行動劇表演解讀為描繪在扮演蘇提達王后。不過Jatuporn始終否認這些指控，堅稱自己常穿著傳統的泰國服飾，但還是在2021年7月以「冒犯君主罪」被起訴。

Jaturporn的代表律師Krisadang Nutcharat表示，法院不採納Jaturporn的說法，堅持認為她表演是對君主制的嘲弄和誹謗。Krisadang Nutcharat補充道，被判處在女子監獄服刑的Jaturporn會繼續提出上訴。

幾十年來，泰國一直保有尊敬泰王的傳統文化，但隨著備受尊崇的拉瑪九世（Rama IX）蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）在2016年過世，由私生活充滿爭議的哇集拉隆功繼位。2020年開始爆發反對軍方干政的抗議活動，訴求逐漸從重新選舉和推出更民主的憲法，擴大到呼籲改革君主制，出現了更多對70歲的拉瑪十世哇集拉隆功的批評。

抗爭者認為，過去數次發動政變（包括2006年、2014年）的軍方，都以捍衛王室為名來為政變辯護，泰國政府和軍方否認抗爭者的這一指控。抗爭者批評，哇集拉隆功在登基後獲得了新權力，包括在官方皇家公報上宣布讓他直接控制王室的巨額財富和至少兩個軍隊，而王室依然沒有回應這些批評。

Photo Credit：AP/達志影像 泰王哇集拉隆功和王后蘇堤達

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範