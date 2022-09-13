今日本土新增4萬6795例、17例死亡：病例數連假後上升28.6%，王必勝駁斥「9月15日開國門」
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指揮中心指揮官王必勝表示，3天連假的確診數反彈在預期之中，疫情高峰目前仍預測將出現在9月中下旬。指揮中心也陸續進行相關邊境解封規劃，包含恢復日本等互惠國家免簽證，但須觀察疫情態勢一步一步穩健地開放，「沒有所謂9月15日開國門這件事。」
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4萬7051例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬6795例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日增加的病例數相比上週增加了28.6%，原本週二、週三就經常有較多個案，再加上上週連續3天的假期，連假的個案都可能會在今日顯示。若將9月10日至13日與同期9月3日至6日進行比較，平均大概增加10%，與上週上升的幅度相當。
指揮中心指揮官王必勝表示，3天連假的確診數反彈在預期之中，疫情高峰目前仍預測將出現在9月中下旬。
指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
疾管署副署長羅一鈞補充，今日無兒童、青少年或是較年輕的重症或死亡個案。
住宿式服務機構致死率維持、陽性率下降、投藥比例創新高
有關住宿式服務機構通報情形，羅一鈞說明，雖然上周國內疫情升溫，但機構內確診的情形仍然是比較低的、低點；確診工作人員339位、住民764位，其中13例送醫後死亡，致死率仍維持2.6%左右。
而住宿機構篩檢仍維持定期快篩，工作人員一週一次、住民以一週兩次為原則。雖然上週陽性率些微提升，工作人員0.8%、住民1.0%，但本週陽性率又都略微下降0.1%，工作人員0.7%、住民0.9%。顯示這一波疫情對機構而言，並沒有像上一波疫情造成陽性率大幅提升，目前仍在穩定可控的情形。
此外，住宿機構住民投藥比例創新高，達到94%，住民確診到投藥的平均天數仍維持0天。羅一鈞表示，不論是長照機構、護理之家、老福機構或是精神機構的投藥率都有在93%以上，顯示各個機構都很努力在執行相關防治工作，以及能夠媒合確診後的投藥，盡可能降低住民、長者重症的情況發生。
口服抗病毒藥物領藥數增加，存量能撐兩個月
由於國內本土疫情再升溫，昨日口服抗病毒藥物領用情形創6月27日以來新高，共計8816人份。羅一鈞說明，雖然可能是中秋連假期間確診與開藥情形在昨日才填寫資料上傳，但確實也代表目前疫情升溫的趨勢，開藥、領藥也同步成長當中。
羅一鈞補充，目前口服抗病毒藥物的存量至少有兩個月以上，後續也會再進一步添購，補充到年底的藥物存量，呼籲民眾不用擔心。
重複感染：症狀惡化+快篩陽性+視訊診斷，判定不必跑醫院
由於國內疫情升溫，重複感染個案數也逐漸增加，指揮中心再次向民眾宣導「怎樣才算是重複感染？」
羅一鈞說明，3個月內的重複感染以「症狀惡化」作為判斷認定，症狀惡化包含發燒、新的呼吸道症狀或是慢性病症狀惡化，或是無症狀變成有症狀。
羅一鈞補充，重複感染確認確診流程與一般去診流程無異，不需要至醫院或急診進行PCR做確診認定。當曾經確診的民眾出現新症狀，並且家用快篩試劑陽性或PCR陽性，便可透過診所或醫院醫師視訊評估、判定。
另外，若是超過3個月的重複感染，無論是否有新症狀或症狀是否惡化，都可以透過快篩或PCR陽性、醫師視訊評估進行確診認定。
邊境開放仍需稍待，沒有9月15日開國門一事
明日起可透過電子簽證至日本觀光，且消息指出日本10月將解封，我國何時會開放邊境？
王必勝回應，目前國內BA.5正處上升階段，本週的觀察至關重要，留意疫情高峰是否出現在9月下旬。指揮中心也陸續進行相關邊境解封規劃，包含機場篩檢取消的替代方案、入境總量管制量、自主防疫調整，以及免簽全面恢復、旅行團的開放及入境居檢方式等。
王必勝補充，日本的開放也是一步一步穩健地開放，與我國的策略無異，目前我國已先恢復55國雙邊互惠免簽證，未來將會再進一步恢復其他互惠免簽國家，其中也包括日本。
此外，他也駁斥謠言說道，邊境開放是全面性的討論，不會僅針對國外演出表演者或其他特定類型人士進行開放，他更鄭重地表示：「沒有所謂9月15日開國門這件事。」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
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