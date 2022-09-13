今日本土新增4萬6795例、17例死亡：病例數連假後上升28.6%，王必勝駁斥「9月15日開國門」

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4萬7051例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬6795例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日增加的病例數相比上週增加了28.6%，原本週二、週三就經常有較多個案，再加上上週連續3天的假期，連假的個案都可能會在今日顯示。若將9月10日至13日與同期9月3日至6日進行比較，平均大概增加10%，與上週上升的幅度相當。

指揮中心指揮官王必勝表示，3天連假的確診數反彈在預期之中，疫情高峰目前仍預測將出現在9月中下旬。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疾管署副署長羅一鈞補充，今日無兒童、青少年或是較年輕的重症或死亡個案。

住宿式服務機構致死率維持、陽性率下降、投藥比例創新高

有關住宿式服務機構通報情形，羅一鈞說明，雖然上周國內疫情升溫，但機構內確診的情形仍然是比較低的、低點；確診工作人員339位、住民764位，其中13例送醫後死亡，致死率仍維持2.6%左右。

而住宿機構篩檢仍維持定期快篩，工作人員一週一次、住民以一週兩次為原則。雖然上週陽性率些微提升，工作人員0.8%、住民1.0%，但本週陽性率又都略微下降0.1%，工作人員0.7%、住民0.9%。顯示這一波疫情對機構而言，並沒有像上一波疫情造成陽性率大幅提升，目前仍在穩定可控的情形。

此外，住宿機構住民投藥比例創新高，達到94%，住民確診到投藥的平均天數仍維持0天。羅一鈞表示，不論是長照機構、護理之家、老福機構或是精神機構的投藥率都有在93%以上，顯示各個機構都很努力在執行相關防治工作，以及能夠媒合確診後的投藥，盡可能降低住民、長者重症的情況發生。

口服抗病毒藥物領藥數增加，存量能撐兩個月

由於國內本土疫情再升溫，昨日口服抗病毒藥物領用情形創6月27日以來新高，共計8816人份。羅一鈞說明，雖然可能是中秋連假期間確診與開藥情形在昨日才填寫資料上傳，但確實也代表目前疫情升溫的趨勢，開藥、領藥也同步成長當中。

羅一鈞補充，目前口服抗病毒藥物的存量至少有兩個月以上，後續也會再進一步添購，補充到年底的藥物存量，呼籲民眾不用擔心。

重複感染：症狀惡化+快篩陽性+視訊診斷，判定不必跑醫院

由於國內疫情升溫，重複感染個案數也逐漸增加，指揮中心再次向民眾宣導「怎樣才算是重複感染？」

羅一鈞說明，3個月內的重複感染以「症狀惡化」作為判斷認定，症狀惡化包含發燒、新的呼吸道症狀或是慢性病症狀惡化，或是無症狀變成有症狀。

羅一鈞補充，重複感染確認確診流程與一般去診流程無異，不需要至醫院或急診進行PCR做確診認定。當曾經確診的民眾出現新症狀，並且家用快篩試劑陽性或PCR陽性，便可透過診所或醫院醫師視訊評估、判定。

另外，若是超過3個月的重複感染，無論是否有新症狀或症狀是否惡化，都可以透過快篩或PCR陽性、醫師視訊評估進行確診認定。

邊境開放仍需稍待，沒有9月15日開國門一事

明日起可透過電子簽證至日本觀光，且消息指出日本10月將解封，我國何時會開放邊境？

王必勝回應，目前國內BA.5正處上升階段，本週的觀察至關重要，留意疫情高峰是否出現在9月下旬。指揮中心也陸續進行相關邊境解封規劃，包含機場篩檢取消的替代方案、入境總量管制量、自主防疫調整，以及免簽全面恢復、旅行團的開放及入境居檢方式等。

王必勝補充，日本的開放也是一步一步穩健地開放，與我國的策略無異，目前我國已先恢復55國雙邊互惠免簽證，未來將會再進一步恢復其他互惠免簽國家，其中也包括日本。

此外，他也駁斥謠言說道，邊境開放是全面性的討論，不會僅針對國外演出表演者或其他特定類型人士進行開放，他更鄭重地表示：「沒有所謂9月15日開國門這件事。」

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範