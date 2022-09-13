肯亞總統大選：最高法院駁回反對派領袖選舉無效之訴，前副總統魯拉成為第一位福音教派總統

肯亞前任副總統魯托（ William Ruto）將於今（13）日宣示就職肯亞第5任總統。在此之前，他曾歷經選舉委員會拒絕承認選舉結果、競爭對手控訴舞弊等波折，最終肯亞最高法院駁回反對派領導人挑戰魯托勝選的訴訟，使其順利當選。

肯亞於今（2022）年8月舉辦總統大選，當時魯托以1.64%的些微差距，擊敗第5次參選的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）。不料，選舉委員會過半數的委員以最終計票程序「不透明」為由，拒絕認可魯托勝選。

另一方面，歐丁嘉也一狀告上肯亞最高法院，稱魯托選舉舞弊，並指控魯托改變最終選舉結果是「預謀、非法，以及犯罪的行為」。然而，最高法院於上週駁回歐丁嘉的訴訟，使歷經波折的魯托最終順利成為肯亞新任總統。

《路透社》將魯托評價為一名具有強烈職業道德的天才演說家，並指出他必須在任期內減緩食品、燃料價格對肯亞貧困人口造成影響的挑戰。此外，魯托也須解決高失業率，以及公債不斷增加等問題。

魯托自2013年來一直擔任肯亞現任總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）的副手，不過兩人在上屆選舉後失和。肯雅塔轉而支持歐丁嘉成為自己的接班人，並譴責魯托不適合擔任總統。

儘管如此，肯雅塔仍在週一晚間祝福魯托：「當選總統後，無論是就職典禮或未來的道路上，你不僅是投票支持你的人的總統，更是所有肯亞人的總統。」

判決出爐後，魯托也在推特上寫道：「民主應該團結人民、加強社會、改善制度，不應該成為一種充滿火藥味、恐懼和絕望的事業。」

55歲的魯托曾經是在路邊賣雞肉的小販，他在競選期間將自己描述為一位與精英階層對抗的弱勢，並強調歐丁嘉、肯雅塔都是政治世家出身。

魯托塑造形象的策略，成功引起長期未就業的年輕人，以及受貧困、腐敗壓迫家庭的共鳴。另外《BBC》指出，魯托身為福音派基督徒的事實也成為他勝選的關鍵。

根據肯亞2019年的人口普查，大約85.5％的肯亞人信仰為基督宗教，其中33.4％為新教徒，20.6％為天主教徒、20.4％為福音派基督徒、7％信奉非洲教會，另外有11％為穆斯林。

政治分析家穆內內（Macharia Munene）向《BBC》表示，魯托對所有教派的基督徒都有吸引力是贏得選舉的因素之一。他指出，歐丁嘉過去表示基督教被洗腦，及其妻子談及監管教會時的失言，都對魯拉有利。

虔誠的魯托，也被認為會對同志權益採取強硬立場。他過去曾在公開演說上表示：「肯亞是一個敬拜上帝的共和國，沒有容納同性戀的餘地。」

政治研究者曼尤拉（Herman Manyora）指出，肯亞最高法院曾經裁定試圖推翻一項禁止同性性行為法律的倡議人士敗訴，當時支持者表明將持續抗爭。未來，若有更多人嘗試讓同志權益合法化，肯亞政府勢必面臨重大考驗。

此外，魯托也因保守的墮胎觀點聞名。他曾反對肯亞現行憲法中，允許母親在健康受威脅情況下墮胎的條款。

另一方面，魯托在穆斯林中也受到強力的支持，許多人與魯托就同志權益、墮胎等議題意見一致。不過，曼尤拉警告，雖然魯托透過拉攏穆斯林領導人來安撫許多民眾，未來還是必須緩和自己的基督教立場，否則他必然會冒犯一些穆斯林。

「信仰基督教是世界上許多領導人獲得權力的掩護，當他們掌權時，情況就會產生變化。」曼尤拉說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範