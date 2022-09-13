韓國全球生育率最低但雙胞胎比例最高，分析跟延後生育和輔助生育技術有關
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韓國統計局與專家分析數據，南韓的雙胞胎母親平均年齡為34.8歲，比其他單胎母親年長1.5歲；35至39歲的母親雙胞胎出生率為8.1%，其他較年輕的年齡區間雙胞胎出生比例則是2%至4%。他們認為，雙胞胎的熱潮現象是婦女延後生育以及輔助生育技術服務使用程度增加的結果。
屢創全球最低生育率的南韓，近期卻迎來雙胞胎熱潮。《韓國時報》報導，根據韓國統計局最新數據，在韓國新生兒當中有5.4%為多胞胎，此一比例正逐年上升，今（2022）年再度創下新高峰。專家認為，此現象的原因可能與婦女延後生育、使用輔助生育技術服務有關。
據報導，韓國統計局8月29日發布的最新數據顯示，韓國去年260萬名新生兒中，有13.6萬名雙胞胎、500位三胞胎，分別占新生兒總數的5.2%、0.2%。以十年為單位觀察趨勢，雙胞胎比例從1990年的1%緩慢增長到2002年的2%，去（2021）年突破5%，今年則是達到歷史高峰。
首爾高麗大學安岩醫院（Korea University Anam Hospital）是韓國四個高齡危險妊娠醫療中心之一，安岩醫院婦產科醫師安基勛向《韓國時報》記者分享，「這位母親在懷孕33週時經歷早產宮縮，在一名兒科醫師、一名麻醉醫師與我的幫助下，他生下了三個新生兒，儘管高風險，但都很健康。」近年來安基勛目睹了產房和新生兒病房中多胞胎的增加，評論道：「多胞胎的增加是一種被人口統計學證明的社會現象。」
韓國統計局與專家分析數據，南韓的雙胞胎母親平均年齡為34.8歲，比其他單胎母親年長1.5歲；35至39歲的母親雙胞胎出生率為8.1%，其他較年輕的年齡區間雙胞胎出生比例則是2%至4%。他們認為，雙胞胎的熱潮現象是婦女延後生育以及輔助生育技術服務使用程度增加的結果。
這項推論與2015年《人口與發展評論》上的研究類似，報導指出，該研究認為在跨國界的雙胞胎現象之中，母親的年齡增加、引入激素治療與體外受精（IVF）是共同點，且激素治療與體外受精導致的雙胞胎出生率大約是晚育導致的雙胞胎率的三倍。
《韓國生物醫學評論》去年也寫到，在體外受精技術問世後，大多數其他國家的雙胞胎比例都有所上升，在1980年代初到2010年代，亞洲增加了32%、北美飆升了71%，但韓國雙胞胎的比例在當時從0.5%增長到1.54%，成長超過200%，也高於鄰國日本從0.61%上升到0.96%與中國0.65%上升到0.98%的趨勢。
《韓國時報》寫到，雖然多胞胎具有明顯的遺傳相似性，但他們仍是獨立個體，在社會行為上與單胎孩子沒有太大的區別。不過韓國國民大學教授、國民雙胞胎研究所負責人許允美（Hur Yoon-mi）表示：「雙胞胎可能傾向具有更高的社交能力和自尊心。」他解釋，現今幼稚園和小學中可以觀察到許多孩子希望認識雙胞胎或多胞胎與他們相似的同伴。
因為兒童在幼年時就會在情感上獨立、自立，許允美呼籲國家需為雙胞胎制定更多的教育和健康政策，如同過去曾提供多胞胎的托育基金和分班制度。此外，許允美還表示，由於全球雙胞胎研究很大程度地促進學界對人類心智的理解，包含遺傳與環境形成個性、智力、身心特徵等方面的相關性，他期待韓國國內如此大量的雙胞胎、多胞胎能夠站出來，參與科學與社會發展的研究。
《CNN》報導，根據2022年8月公布的數據，韓國打破了自己的世界最低生育率記錄，2021年的生育率為0.81，比前一年再下降 0.03%。韓國出生率下降的背後原因包括苛刻的工作文化、停滯不前的工資、不斷上漲的生活成本和飛漲的房價；許多韓國女性表示，他們沒有時間、金錢或情感能力去約會，因為他們將自己的職業放在首位。
新聞來源
- Korea at 'twins boom': twin rate rises to 5 percent among newborns（The Korea Times）
- Increased IVFs, late childbearing lead to twin-birth boom in Korea（Korea Biomedical Review）
- South Korea records world’s lowest fertility rate – again（CNN）
延伸閱讀
- 俄羅斯總統普亭恢復「英雄母親」勳章：獎勵10胎大家庭，以解決國家人口危機
- 人口學家鄭雁馨談少子化困境：台灣低生育率的關鍵並非「不生」，而是「不婚」
- 拆解「人口炸彈」：印度出生率下降、結婚年齡上升，但各邦之間生育率差異巨大也帶來危險
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。