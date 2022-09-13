聯合國調查緬甸重大人權罪行，臉書提供數百萬貼文資訊助調查

（中央社）聯合國緬甸調查小組的負責人今天表示，社群媒體巨擘臉書（Facebook）已交付數百萬件可能支持戰爭罪和種族滅絕指控的發文。

路透社報導，「聯合國緬甸問題獨立調查機制」（Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM）旨在為國家、地區或國際法院的訴訟程序立案。這個小組由聯合國人權理事會於2018年成立，隔年開始運作。

小組負責人庫姆吉恩（Nicholas Koumjian）在日內瓦聯合國人權理事會演說時說：「臉書已和我們分享了數百萬則發文，而這些文的發文者都是因身分陳述不實而遭臉書刪除的帳號。」

#HRC51 | Nicholas Koumjian, head of the International Investigative Mechanism for #Myanmar, spoke at the 51st session of the Human Rights Council in Geneva.



He explained why the world cannot look away from #WhatsHappeningInMyanmar some 18 months after the military takeover. pic.twitter.com/WcAAQ5Ff1u — UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) September 12, 2022

緬甸因2017年軍事鎮壓洛興雅人（Rohingya）導致超過73萬人逃往鄰國孟加拉，而面臨國際法院（ICJ）有關種族滅絕的指控。

去年將母公司更名為Meta Platforms的臉書表示，他們支持國際社會在替洛興雅人討公道的各項努力。

Meta人權政策主任西森斯（Miranda Sissons）在電子郵件中說：「（我們）已自主向聯合國調查機制做出相關揭露，一切依法有據，並對甘比亞披露公開訊息。」西非國家甘比亞是提出這項國際法院種族滅絕案件的一方。

聯合國人權調查員2018年表示，臉書散布助長緬甸暴力的仇恨言論。臉書則表示，他們致力擋下仇恨言論。

庫姆吉恩補充道，有了這些臉書貼文和其他200多個消息來源的訊息，聯合國緬甸問題獨立調查機制已備好67個「證據和分析套案」，將和國際刑事法院（ICC）、國際法院等司法當局分享。

緬甸否認有種族滅絕事件，表示他們的武裝部隊是對好戰分子發動的合法行動。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範