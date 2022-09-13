大同集團「活化資產」求生，指標建案「大同莊園三期」動工，總銷售達新台幣160億元
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近年大同經營權易主後，首件指標建案總銷達新台幣160億元的「大同莊園三期」舉行開工典禮，大同旗下尚志資產總經理鍾光豐表示，大同集團在新團隊入主後，除集團自有資產加速活化外，也投入一些購地及捷運聯開等新案源評估、投標。
大同集團經營權易手後，管理階層積極推動「資產活化」。昨（12）日大同舉行「大同莊園三期」開工典禮，這是首件該集團指標建案，預計銷售將達新台幣160億元，後續還有大同莊園一期、二期以及捷運萬大線連城錦和站聯開等案登場。不過，資深投資人強調，賣地推建案是強心針，倘若賣完了大同剩下什麼？
大同首件指標建案動工，總銷售得到160億
台灣百年企業大同集團，近年來因不堪鉅額虧損，經營方向始終喬不定，直到今（2022）年9月1日舉行臨時董事會才確定副董事長王金來兼任總經理，迄今他是2020年大同易主後的第6任總經理。記者會上王金來強調，除推動創能、儲能、節能等3能主要發展方向，然而外界卻特別關注的是如何活化旗下資產土地。
事實上，大同創立於1918年，是台灣首批上市企業之一，業務面向廣泛，主要分為為10大事業體，包含重電、電纜、馬達、智慧電表、太陽能、智慧能源、系統整合、家電製造、家電品牌、先端電子等事業部。大同發展得早，集團旗下留有大量土地，近年來資產價值翻倍，成為集團重要資產，高達新台幣1134.4億元。
12日大同首件指標建案登場，它總銷達新台幣160億元的「大同莊園三期」舉行開工典禮。集團旗下尚志資產總經理鍾光豐表示，大同集團在新團隊入主後，除集團資產加速活化，也投入一些購地及捷運聯開等新案源評估、投標，主要仍鎖定雙北市；此外，復興南路達新台幣300億案、雙連站都更案，以及雙北市其他精華地段資產，已陸續評估並啟動危老或都更改建作業。
大同電鍋走向資產建設公司
本次「大同莊園系列」開發完成「百萬坪」，徹底改變土城的景觀，其中莊園一期餘屋已全數完銷並認列；二期預計今年底申請使照，2023年完工認列，總銷約新台幣26億元；最後大同莊園三期總戶數為661，推出半年已經賣出6成。
接著尚志資產下一個指標大案為捷運萬大線連城錦和站聯開案，全案總銷有新台幣300億元、總戶數逾1400戶，尚志資產分回約7成、約千餘戶，目前捷運共構設施動工中，尚志資產亦申請建照中，預計明（2023）年可開始預售。
然後期東區商圈的復興南路案也積極整合中。鍾光豐表示，屆時整合至千坪、規劃30層的商場及住宅大樓，總銷預計超過新台幣300億元。此外，雙連站都更案目前進入都更流程中，總銷新台幣15億元、預計明年推案、單價上看8字頭，預計2025年完工。
不過，近日全球通貨膨脹肆虐，經濟衰退繪聲繪影，連帶使房市冷清市場受打擊，外界質疑建案是否受到影響。對此，大同集團董事長王光祥信心喊話，目前基本工資上調、建物也持續走高，房價下修不可能。顯示大同對於資產活化，推建案相當有信心。
市場派進逼，大同賣資產推建案
過去十多年來，其實大同一直經營不順，除了集團內精英電腦及大世科損益為正數，包含大同、尚志半導體、綠能等均債台高築，據大同財報顯示至少虧新台幣達上千億，也歷經了數次的經營權之爭。
2020年以公司派以經營為首的林郭文艷為代表、市場派則由以持有大同股票為主的王光祥為領頭。當時外界多指出公司派經營不善，引來各路人馬覬覦集團祖產，大同資產成為快速求生獲利的選項，最後則由王光祥取得主導權，才開始近日的「活化資產」腳步。
資深投資人黃伯堃告訴我們，近年大同董總高層的人事更迭不斷，但大同於台灣具有某種象徵意義，「老大同人」幾乎可以說是台灣工業搖籃，其中曾任職鴻海集團副總裁戴正吳就曾因為大同的處境，罕見在鏡頭前落淚。
同時產業界亦認為大同工業電器等主業還有機會，於是重金禮聘各大科技業人才來擔綱要職，近年歷任董事長、總經理均有電子科技業背景，像是朋程科技董事長盧明光、鴻海出身的鍾依文、戴豐樹、研華執行董事何春盛等。
或許近年眾多大同股東已經等不下去，市場聲浪不滿大同多年股價毫無起色。黃伯堃說，以本業而言：電子工業領域是國際戰，要短期內打敗日韓甚至中國，非常不容易。所以大同才轉向以資產作為推動集團快速獲利，但是大同公司內部人也要知道「賣土地建住宅」，對財報而言像是短期強心針，如果都賣完了，大同又還剩下什麼呢？
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核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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