大同集團「活化資產」求生，指標建案「大同莊園三期」動工，總銷售達新台幣160億元

大同集團經營權易手後，管理階層積極推動「資產活化」。昨（12）日大同舉行「大同莊園三期」開工典禮，這是首件該集團指標建案，預計銷售將達新台幣160億元，後續還有大同莊園一期、二期以及捷運萬大線連城錦和站聯開等案登場。不過，資深投資人強調，賣地推建案是強心針，倘若賣完了大同剩下什麼？

大同首件指標建案動工，總銷售得到160億

台灣百年企業大同集團，近年來因不堪鉅額虧損，經營方向始終喬不定，直到今（2022）年9月1日舉行臨時董事會才確定副董事長王金來兼任總經理，迄今他是2020年大同易主後的第6任總經理。記者會上王金來強調，除推動創能、儲能、節能等3能主要發展方向，然而外界卻特別關注的是如何活化旗下資產土地。

事實上，大同創立於1918年，是台灣首批上市企業之一，業務面向廣泛，主要分為為10大事業體，包含重電、電纜、馬達、智慧電表、太陽能、智慧能源、系統整合、家電製造、家電品牌、先端電子等事業部。大同發展得早，集團旗下留有大量土地，近年來資產價值翻倍，成為集團重要資產，高達新台幣1134.4億元。

12日大同首件指標建案登場，它總銷達新台幣160億元的「大同莊園三期」舉行開工典禮。集團旗下尚志資產總經理鍾光豐表示，大同集團在新團隊入主後，除集團資產加速活化，也投入一些購地及捷運聯開等新案源評估、投標，主要仍鎖定雙北市；此外，復興南路達新台幣300億案、雙連站都更案，以及雙北市其他精華地段資產，已陸續評估並啟動危老或都更改建作業。

大同電鍋走向資產建設公司

本次「大同莊園系列」開發完成「百萬坪」，徹底改變土城的景觀，其中莊園一期餘屋已全數完銷並認列；二期預計今年底申請使照，2023年完工認列，總銷約新台幣26億元；最後大同莊園三期總戶數為661，推出半年已經賣出6成。

接著尚志資產下一個指標大案為捷運萬大線連城錦和站聯開案，全案總銷有新台幣300億元、總戶數逾1400戶，尚志資產分回約7成、約千餘戶，目前捷運共構設施動工中，尚志資產亦申請建照中，預計明（2023）年可開始預售。

然後期東區商圈的復興南路案也積極整合中。鍾光豐表示，屆時整合至千坪、規劃30層的商場及住宅大樓，總銷預計超過新台幣300億元。此外，雙連站都更案目前進入都更流程中，總銷新台幣15億元、預計明年推案、單價上看8字頭，預計2025年完工。

不過，近日全球通貨膨脹肆虐，經濟衰退繪聲繪影，連帶使房市冷清市場受打擊，外界質疑建案是否受到影響。對此，大同集團董事長王光祥信心喊話，目前基本工資上調、建物也持續走高，房價下修不可能。顯示大同對於資產活化，推建案相當有信心。

市場派進逼，大同賣資產推建案

過去十多年來，其實大同一直經營不順，除了集團內精英電腦及大世科損益為正數，包含大同、尚志半導體、綠能等均債台高築，據大同財報顯示至少虧新台幣達上千億，也歷經了數次的經營權之爭。

2020年以公司派以經營為首的林郭文艷為代表、市場派則由以持有大同股票為主的王光祥為領頭。當時外界多指出公司派經營不善，引來各路人馬覬覦集團祖產，大同資產成為快速求生獲利的選項，最後則由王光祥取得主導權，才開始近日的「活化資產」腳步。

資深投資人黃伯堃告訴我們，近年大同董總高層的人事更迭不斷，但大同於台灣具有某種象徵意義，「老大同人」幾乎可以說是台灣工業搖籃，其中曾任職鴻海集團副總裁戴正吳就曾因為大同的處境，罕見在鏡頭前落淚。

同時產業界亦認為大同工業電器等主業還有機會，於是重金禮聘各大科技業人才來擔綱要職，近年歷任董事長、總經理均有電子科技業背景，像是朋程科技董事長盧明光、鴻海出身的鍾依文、戴豐樹、研華執行董事何春盛等。

或許近年眾多大同股東已經等不下去，市場聲浪不滿大同多年股價毫無起色。黃伯堃說，以本業而言：電子工業領域是國際戰，要短期內打敗日韓甚至中國，非常不容易。所以大同才轉向以資產作為推動集團快速獲利，但是大同公司內部人也要知道「賣土地建住宅」，對財報而言像是短期強心針，如果都賣完了，大同又還剩下什麼呢？

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核稿編輯：翁世航