《財務自由實踐版》：安穩度過30年退休人生、不用擔心沒錢花的「4％黃金法則」
我們想讓你知道的是
這意味著當你每年的生活費只要投資組合的4％就足以負擔時，你就有9成5的機會能安穩度過30年的退休人生，不用擔心沒錢可花。到時你就不用工作，換你把老闆炒魷魚，拿他的頭當成鼓來敲，再像搭上火箭般，意氣風發地揚長而去。
文：沈慧卉（Kristy Shen）、梁宏峻（Bryce Leung）
4％黃金法則
4％黃金法則又稱25倍數法則，源自美國三一大學（Trinity University）三位教授，針對退休財務規畫及經濟理論的研究結果。他們分析股票及債券市場價格的歷史資料，推算出退休金的安全提領率。假設某位退休人士手上有一大筆錢，模擬假如他每年從投資組合中，提領一定比例的現金支應日常所需，其餘用於投資，最後結果會是如何。
研究團隊計算，有多少退休人員到最後一毛未失，又有多少人破產，孤獨老死在滿是貓食空罐的小巷內（夠了，不用講得這麼仔細）。
假設有個叫做艾倫的人，他在1975年退休，手上有50萬美元，每年得花5萬來維持生活開銷，算起來提領率就是10％。他把錢拿去投資股市，只固定在每年一月時出售資產變現，賺取下一年的生活費。這樣他有辦法安心養老嗎？還是會血本無歸呢？
再來看看貝蒂，她1982年退休，存款有65萬；但每年生活費只需要2萬6000元，提領率是4％。她也把錢拿去投資股市，並且每年提領。這樣能過著衣食無虞的退休生活嗎？
經過長時間計算（很有可能是逼迫可憐的研究生代勞），學者們得出一個成功率高達95％的安全提領率。也就是說，在100個虛構的退休人士中，有95人順利靠著存款及投資安心養老且綽綽有餘。以30年為期，這些案例的資產變化如下（圖14-1係以線上計算機模擬而成）。
圖中每條折線代表每個虛擬退休人士的資產，在不同時間點的變化。下方實線是花光老本的破產門檻，縱軸代表退休後投資組合的資產總額，同時每年提領初期資金的4％，並根據通膨調整額度。任何投資組合餘額只要低於實線（0元門檻），就代表退休金用罄；反之則經濟無虞。
結果發現，每20人當中有19人（95％）的投資組合完好如初，事實上，他們最後剩下的錢，反而比原先的退休資產還要多。研究團隊因此將4％設為合理的安全提領率（Safe Withdrawal Rate，簡稱SWR）。
這意味著當你每年的生活費只要投資組合的4％就足以負擔時，你就有9成5的機會能安穩度過30年的退休人生，不用擔心沒錢可花。到時你就不用工作，換你把老闆炒魷魚，拿他的頭當成鼓來敲，再像搭上火箭般，意氣風發地揚長而去。
我得知這個理論時，簡直一語驚醒夢中人。要算出自己得存到多少錢，才能辭去那可恨的工作、提前退休，只要把我每年的生活開銷乘以25倍，就能知道退休投資組合的目標規模（將生活費除以0.04相當於乘以25倍，所以4％黃金法則又稱為25倍數法則）。
利用4％法則來規畫退休財務是很好的起點；但並非十全十美。畢竟這項研究是針對65歲的屆齡退休人士，考量他們往後30年的經濟需求。假設我在30多歲就退休，我的規畫年限勢必得再拉長。萬一我不幸淪為那5％血本無歸的倒楣鬼怎麼辦？還好，我發現只要透過某個方法—我稱之為「連續再退休」（Perpetual Re-retirement），就能打破這項法則的30年區間限制，並加以變通，應用於各種年限的退休方案。
這點我將在第十七章詳細探討。另外，針對那5％的失敗率，我也會在第十五章提出我與布萊斯一起想出的解決方式，我們稱之為「收益護盾」（Yield Shield）。
毫不誇張地說，我發現4％黃金法則時，有如在茫茫大海中發現浮木。它是我的救星，指引了我一個值得努力的目標，不用一輩子屈就於討厭的工作，解脫之日就在眼前。我把生活開銷（每年4萬美元左右）乘以25倍，算出我的投資組合目標金額是100萬元。這筆錢足以讓我逃離辦公室的隔間牢籠，奔向夕陽餘暉，頭也不回，永遠消失在職場上。
但100萬美元可不是筆小數目。靠著我們夫妻倆的電腦工程學歷，一開始稅後年薪加起來可達12萬5000元（要是你收入沒那麼高也不用氣餒，還是有機會實現財富自由，本書第二十一章會教你怎麼做）。多虧了匱乏心態，讓我存了不少錢；但我們得花多少年才能達成投資組合的規模目標呢？
如何讓金錢變成時間
決定你何時能退休的關鍵不在於收入多寡，而是儲蓄，這用直覺想就能了解。假設有人一年淨賺100萬；但每年支出也高達100萬，他們就永遠無法退休，因為他們百分之百得仰賴工作維生。要是斷絕收入來源就完蛋了，只因沒有存下半毛錢。如果有人年收入4萬；但只花3萬，那他們就贏了。表面風光的百萬富翁實際上的儲蓄率是0％，而收入一般的普通人，卻能存下25％的所得。
根據所得儲蓄率來推算一個人要工作多少年才能退休，結果如下圖所示：
這張圖並非空穴來風。這些數據預測是根據4％法則推導而來，各位數據專家若有興趣研究，可以參考本書附錄 A。
看清楚了嗎？很好。讓我來說明一下：圖中橫軸代表你的儲蓄率，也就是稅後收入扣除支出後的餘額，從5％到100％不等。縱軸則是距離退休的時間（以年為單位），假設一個人白手起家，名下沒有半毛錢。曲線代表退休投資組合的年化報酬率，從1％到10％不等。
美國人平均儲蓄率是5％到10％2，從圖14-2可知，假設某人的投資組合年化報酬率在6％或7％左右，他們就得工作40年才能退休。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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