《財務自由實踐版》：安穩度過30年退休人生、不用擔心沒錢花的「4％黃金法則」

文：沈慧卉（Kristy Shen）、梁宏峻（Bryce Leung）

4％黃金法則

4％黃金法則又稱25倍數法則，源自美國三一大學（Trinity University）三位教授，針對退休財務規畫及經濟理論的研究結果。他們分析股票及債券市場價格的歷史資料，推算出退休金的安全提領率。假設某位退休人士手上有一大筆錢，模擬假如他每年從投資組合中，提領一定比例的現金支應日常所需，其餘用於投資，最後結果會是如何。

研究團隊計算，有多少退休人員到最後一毛未失，又有多少人破產，孤獨老死在滿是貓食空罐的小巷內（夠了，不用講得這麼仔細）。

假設有個叫做艾倫的人，他在1975年退休，手上有50萬美元，每年得花5萬來維持生活開銷，算起來提領率就是10％。他把錢拿去投資股市，只固定在每年一月時出售資產變現，賺取下一年的生活費。這樣他有辦法安心養老嗎？還是會血本無歸呢？

再來看看貝蒂，她1982年退休，存款有65萬；但每年生活費只需要2萬6000元，提領率是4％。她也把錢拿去投資股市，並且每年提領。這樣能過著衣食無虞的退休生活嗎？

經過長時間計算（很有可能是逼迫可憐的研究生代勞），學者們得出一個成功率高達95％的安全提領率。也就是說，在100個虛構的退休人士中，有95人順利靠著存款及投資安心養老且綽綽有餘。以30年為期，這些案例的資產變化如下（圖14-1係以線上計算機模擬而成）。

Photo Credit: 方言文化 圖14-1

圖中每條折線代表每個虛擬退休人士的資產，在不同時間點的變化。下方實線是花光老本的破產門檻，縱軸代表退休後投資組合的資產總額，同時每年提領初期資金的4％，並根據通膨調整額度。任何投資組合餘額只要低於實線（0元門檻），就代表退休金用罄；反之則經濟無虞。

結果發現，每20人當中有19人（95％）的投資組合完好如初，事實上，他們最後剩下的錢，反而比原先的退休資產還要多。研究團隊因此將4％設為合理的安全提領率（Safe Withdrawal Rate，簡稱SWR）。

這意味著當你每年的生活費只要投資組合的4％就足以負擔時，你就有9成5的機會能安穩度過30年的退休人生，不用擔心沒錢可花。到時你就不用工作，換你把老闆炒魷魚，拿他的頭當成鼓來敲，再像搭上火箭般，意氣風發地揚長而去。

我得知這個理論時，簡直一語驚醒夢中人。要算出自己得存到多少錢，才能辭去那可恨的工作、提前退休，只要把我每年的生活開銷乘以25倍，就能知道退休投資組合的目標規模（將生活費除以0.04相當於乘以25倍，所以4％黃金法則又稱為25倍數法則）。

利用4％法則來規畫退休財務是很好的起點；但並非十全十美。畢竟這項研究是針對65歲的屆齡退休人士，考量他們往後30年的經濟需求。假設我在30多歲就退休，我的規畫年限勢必得再拉長。萬一我不幸淪為那5％血本無歸的倒楣鬼怎麼辦？還好，我發現只要透過某個方法—我稱之為「連續再退休」（Perpetual Re-retirement），就能打破這項法則的30年區間限制，並加以變通，應用於各種年限的退休方案。

這點我將在第十七章詳細探討。另外，針對那5％的失敗率，我也會在第十五章提出我與布萊斯一起想出的解決方式，我們稱之為「收益護盾」（Yield Shield）。

毫不誇張地說，我發現4％黃金法則時，有如在茫茫大海中發現浮木。它是我的救星，指引了我一個值得努力的目標，不用一輩子屈就於討厭的工作，解脫之日就在眼前。我把生活開銷（每年4萬美元左右）乘以25倍，算出我的投資組合目標金額是100萬元。這筆錢足以讓我逃離辦公室的隔間牢籠，奔向夕陽餘暉，頭也不回，永遠消失在職場上。

但100萬美元可不是筆小數目。靠著我們夫妻倆的電腦工程學歷，一開始稅後年薪加起來可達12萬5000元（要是你收入沒那麼高也不用氣餒，還是有機會實現財富自由，本書第二十一章會教你怎麼做）。多虧了匱乏心態，讓我存了不少錢；但我們得花多少年才能達成投資組合的規模目標呢？

如何讓金錢變成時間

決定你何時能退休的關鍵不在於收入多寡，而是儲蓄，這用直覺想就能了解。假設有人一年淨賺100萬；但每年支出也高達100萬，他們就永遠無法退休，因為他們百分之百得仰賴工作維生。要是斷絕收入來源就完蛋了，只因沒有存下半毛錢。如果有人年收入4萬；但只花3萬，那他們就贏了。表面風光的百萬富翁實際上的儲蓄率是0％，而收入一般的普通人，卻能存下25％的所得。

根據所得儲蓄率來推算一個人要工作多少年才能退休，結果如下圖所示：

Photo Credit: 方言文化 圖14-2

這張圖並非空穴來風。這些數據預測是根據4％法則推導而來，各位數據專家若有興趣研究，可以參考本書附錄 A。

看清楚了嗎？很好。讓我來說明一下：圖中橫軸代表你的儲蓄率，也就是稅後收入扣除支出後的餘額，從5％到100％不等。縱軸則是距離退休的時間（以年為單位），假設一個人白手起家，名下沒有半毛錢。曲線代表退休投資組合的年化報酬率，從1％到10％不等。

美國人平均儲蓄率是5％到10％2，從圖14-2可知，假設某人的投資組合年化報酬率在6％或7％左右，他們就得工作40年才能退休。