《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？》：性高潮可能是大自然保證最優質精子抵達卵子的方法

文：艾蜜莉亞・沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）

性愛的威力

一個完美的吻會激起狂野激情的慾望浪潮，才一眨眼，兩人就開始撕扯對方的衣服。性愛感覺自然、熱烈、溫柔，他們本來以為只是一夜情，但性愛過後慾望餘燼持續燃燒，沒多久，他們又相約見面。

氣味和接吻讓我們測試彼此之間的吸引力和基因是否相配。如果兩人的免疫系統恰好互補，腦中釋放的荷爾蒙就會形成強烈的性慾望。

就我們所知，性愛的終極目標就是讓卵子受精、繁衍下一代。由於性愛是創造新生命的方法，大自然會竭盡所能地利用性愛讓伴侶離不開彼此，才能更好地照顧未來的孩子。

做愛會影響多巴胺、血清素、腦內啡的釋放，帶領我們進入戀愛的第一階段。我們常說「有性無愛」，可是其實很少真的只有性，我們腦中啟動的荷爾蒙變化可能出乎意外，讓我們馬上就離不開性伴侶。

性愛的種種效應

你上一次做愛是多久以前的事？你還記得性愛是怎麼影響自己的心情和身體嗎？除了受孕，性愛還會帶來其他效應，啟動各種大腦反應，光是肢體碰觸和肌膚相親就能引發催產素和腦內啡釋放，觸摸性器官和乳頭則會促進釋放催產素和升壓素，帶來更多刺激感受，而這些荷爾蒙不會在性交和高潮過程中消失。

男性大腦會釋放大量升壓素，女性則是催產素，這兩種荷爾蒙主要能打造信任、愛情、親密，高潮亦會釋放令人放鬆的泌乳素。

性愛過後，荷爾蒙造成的恍惚暈眩，可能讓你想時時刻刻望入對方的雙眼，男性則變得更有同理心及慷慨。伴侶可能會產生濃烈的親密感受。性愛也會提高睪固酮的濃度，因而提升在戀愛第一階段十分關鍵的多巴胺指數。

只有三分之一的女性可以經常透過性交達到高潮，然而年過二十五歲的女性會變得比較容易高潮。研究指出，女性高潮會提高受孕機率，因為高潮時子宮頸會打開，而骨盆底及陰道肌肉的收縮，則可協助引導精子進入輸卵管。要是遇到比例對稱、外型帥氣、免疫防禦力相配的男性，女性的高潮機率可能會增加。儘管如此，高潮可能是大自然保證最優質精子抵達卵子的方法，要是男性能夠持續讓女性達到高潮，他就能提升自己在她眼中的形象，而她也可能更離不開他。

蘇格蘭心理學教授史都華．布洛迪（Stuart Brody）表示，高潮能改善感情關係的品質，尤其是性交高潮。布洛迪說，性交高潮會提高帶來滿足感的泌乳素，而這種滿足感會讓我們想再做愛以增加受孕機率。德斯蒙德．莫里斯認為，女性要是在性交過程中難以達到高潮，就可能會轉而尋覓其他更耐心聰明、願意努力學習滿足她們的伴侶。

精子中的荷爾蒙

多巴胺、正腎上腺素、睪固酮、雌激素、濾泡刺激素、黃體化激素、β-腦內啡

研究顯示精子能影響心情，含有多種可以緩解焦慮和憂鬱症、改善睡眠品質的荷爾蒙，也可能增進活力、改善記憶力和專注力。另外精子也能舒緩疼痛、強化戀愛反應。研究亦顯示，精子可能讓女性更主動帶領性愛，並且幫助維持懷孕狀態。經常接觸精子或許真能避免許多問題，可以讓人保持心情活力充沛、促進健康和幸福感受。

性愛可以防護，也很療癒

在許多方面，性交皆對健康有益。一份研究發現， 高潮有類似藥物的功效，性愛能減輕壓力和焦慮、增強免疫力。平均來說，性生活活躍的人確實比較健康，證據亦指出性愛能降低血壓、減少心臟病發的風險。

以女性來說，性愛能保持骨盆底肌肉的良好狀態， 避免小便失禁。至於男性，經常射精可以避免前列腺肥大，也可預防前列腺癌。研究亦顯示高潮能減輕疼痛， 也能治療失眠，而最優質的性愛也是一種多功能的體能運動，可以改善末梢循環，讓皮膚變得光滑。性愛會啟動性荷爾蒙、刺激性衝動，意思是越常做愛，你就越想做愛。

三十如狼現象

和好萊塢名流婚姻破局背後的科學

性驅動力會隨著年齡改變，而這點可能會成為感情問題，畢竟女性性慾會在三十歲後劇烈成長，並在四十歲生日前達到巔峰；男性的性慾則是在二十多歲達到高峰，在那之後逐年遞減。由於二十歲之後，游離睪固酮濃度開始減少，因而導致男性的性驅動力減弱。

然而每個人的性驅動力不同，所以很難光憑兩人的年齡來預測性驅動力是否相配。

一般情況下，二十五歲時，女性的性驅動力明顯低於男性，而女性和男性的性驅動力在三十五至四十歲時可能配合得最好。

五十歲的男性性驅動力和二十歲的女性通常很相配，同樣地，女性的性驅動力在三十歲尾巴達到高峰，通常和二十幾歲的男性差不多。

這足以解釋「三十如狼」的女性渴望年輕男子的現象，也解釋了為何有些五十歲的男人會追求二十歲的女性。他們追求的未必是年輕回春的感受，而是尋找跟他們「性致」相近的伴侶。

睪固酮濃度高的男性常常會在人生後半段，荷爾蒙活動下降才認真談感情，也許這就是為何兩次獲選世界最性感男人頭銜的喬治．克隆尼（George Clooney）等到五十多歲才結婚。

數據顯示好萊塢巨星的婚姻通常在妻子獲得奧斯卡金像獎後畫下句點。性荷爾蒙也許可以解釋這種現象，當妻子的職業生涯如日中天，她的萬丈光芒殘酷地壓過丈夫，男性的睪固酮濃度可能因此下降。這時，一段感情可能會面臨各種身心挑戰，最後破局收場。

想要來一場美好性愛，哪種比較好：

肉體契合或是心靈結合？

基因完美契合會引發強烈的肉體吸引力和慾望，所以我們可以說，基因就是美好性愛的基礎嗎？

根據調查，在長期交往關係裡，強烈的心靈連結就是美好性生活的關鍵元素。就算是短暫交往也一樣，要是女性尤其認為一段感情有將來，性愛就會更美好。