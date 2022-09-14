拜登政府執政近一年半的外交成績單，如何避免重蹈卡特的覆轍？
我們想讓你知道的是
若拜登政府還是單純的以「民主聯盟」做為號召，排拒所有非民主國家（阿拉伯、伊朗）之餘，卻又沒辦法納入所有民主國家（印度、巴西、土耳其），最後可能無法真正團結自身的「自由世界陣營」，去對抗主要的敵人（中國、俄羅斯），更會讓拜登政府提前跛腳。
文：劉又銘（余自束髮以來，粗覽群書，獨好屠龍之術，遂專治之，至今十餘載矣。從師於南北東西，耗費雖不至千金，亦百金有餘。恨未得窺堂奧，輒無所施其巧。由是轉念，吹笛玩蛇，偶有心得，與舊親故共賞，擊節而歌，適足以舉觴稱慶也）
面對近期美國國內政治的各種噩耗，包含川普可能再起，以及期中選舉後共和黨可能重掌參眾兩院，拜登在近期的「費城演說」中，將美國民主譬喻為美國的靈魂，並且希望透過這次演說，號召美國人對抗那些來自國內外，對美國民主與靈魂的威脅。
除了透過演說來團結支持者，對內打擊各式反民主民粹主義者外，拜登也將透過「第二次多國民主峰會」，強調「全球民主聯盟」的重要性。《紐約時報》將拜登這種民主價值優先的宣稱，視為美國自由國際主義的傳統，認為這是除了對自由市場和國際組織的信仰外，美國霸權所領導的自由主義國際秩序最重要的價值。
拜登政府執政近一年半的外交成績單
回顧拜登政府近一年半的對外行動共可分三個階段：
- 第一階段
執政的前六個月，拜登政府對外展現出一種「世界領導者美國終於重返」的形象，對外展示了大膽的想法和宏偉的計劃。
拜登一上台就強調美中「大國競爭」的不可避免，這樣的競爭不是全面衝突，但卻有其「民主對抗威權」的意識形態根源。而要在這樣的對抗中獲勝，美國就必須加強民主世界的內部凝聚力。因此，拜登本人及其外事團隊馬不停蹄的走遍全球，安撫那些在川普時代有嚴重「被放生感」的同盟，並且試圖以共同的民主價值，去重整不同領域上的同盟。
一方面，經濟安全上，拜登政府以「民主同盟」為號召，在半導體技術上、在其它戰略性產品的全球供應鏈上，排拒非民主國家；另一方面，軍事安全上，拜登號召G7集團將中國視為「系統性挑戰」。並且，結合美、日、印、澳，擴大了既有Quad的行動，也組織美、英、澳形成新的盎格魯軍事同盟AUKUS。
上述這些行動，再再都以「民主夥伴」為號召成立同盟，希望藉此創造一個「為政以德，譬如北辰，眾星拱之」的狀態。
- 第二階段
但接下來的六個月，相對於前頭所宣告的美國強勢回歸，拜登政府開始陷入各種逆風。
首先，阿富汗亂局下的美軍撤退，被視為美國再一次落荒而逃的「西貢撤退」。美國20年反恐戰爭與對阿富汗投入的民主治理，皆被視為東流之水。塔利班的重新執政，使阿富汗人再度陷入暴政。其次，「印太經濟架構」因為對印太周邊國家缺乏足夠的誘因，因此被視為雷聲大雨點小的嘗試，更讓許多利害關係國家看破手腳，認為美國沒有下血本的決心，很難真的吸引這些國家投入對抗中國，或至少切割與中國供應鏈。
再次，由於伊朗和俄羅斯等「修正主義區域強權」不斷挑戰美國對各區域的現狀詮釋。因此，華盛頓不得不分散注意力到歐洲與中東。這讓本來的印太戰略以「專注亞洲」作為優先戰略目標的方針遭到破滅。最後，拜登所號召的民主峰會，看來是比印太經濟架構更鬆散的大拜拜，既沒有誓師的氣勢，也缺乏結盟的決心。
- 第三階段
2022年初至今，華盛頓的態度從絕不派兵、絕不介入烏俄衝突，並且研判基輔非常有可能像是另一個喀布爾或西貢一樣快速淪陷。直到普丁全面入侵烏克蘭，在原本「三月亡烏」的輕鬆想像之下踢到了鐵板。烏克蘭強烈的守土意識，與周邊國家在難民救援與軍事補給上的源源不絕，讓俄羅斯的侵略戰爭泥淖化。
開戰前，美國雖無法通過洩漏俄羅斯的入侵計畫，動搖莫斯科方面的攻擊決心；但從原來的「放生基輔」，轉變為提供「超過100億美元的軍事援助」與「各式情報的支援」，這樣的政策轉向雖保住了美國對歐政策的顏面與同盟信心，但拜登政府仍面臨著東歐前線民主國家將被俄羅斯帝國主義專制摧毀的可能性，這在全球範圍內提升了各國的不安全感，以及對美國保證的質疑。
拜登政府的外交政策，必須直面主權國家體制的「組織性偽善」
當代由美國霸權主導的自由主義世界秩序，其交通的、市場的、金融的、貿易的與個人的自由，仍是建立在一種法律規定的平等之上。這個被稱之為國際法的法律所規定的平等，則是國與國之間的平等，我們稱之為「主權對等原則」。由這種原則所構成的國際社會體制，則稱為「主權國家體制」。
然而，主權國家體制雖然假設所有主權國家平等，並由國際法規定了共同的權利義務，但大國、小國在政治實踐上，就是有實力上的不平等。而這種「名義上平等但實質上不平等」的主權國家原則，及其所組成的自由主義國際秩序，就被史丹佛大學國際關係學者Stephen Krasner稱之為一種「組織性的偽善」（organized hypocrisy）。因為自由主義國際秩序下所允諾的各種自由，看似建立在國際法支持的主權對等原則之上，但現行的主權國家體制與自由主義國際秩序卻在國家強弱不一之下，無法保證自己許諾的平等跟自由。
但對約翰霍普金斯大學的國際關係學者Hal Brands而言，就算主權國家體制與自由主義國際秩序是偽善的，但偽善本身就是「虛偽加良善」的集合概念，而且總結起來，至少還是偏向「假裝良善」；相較之下，暴政與暴君是純粹的惡，是將良善棄之如敝屣，更是一種「連裝都不想裝」的狀態。面對這種連正當性都覺得沒必要的對內統治者或是對外行動者，無論是國際社會或國內社會，基本信任都會瓦解。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。