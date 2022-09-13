全教總辦「食農學堂」、從28人到800名教師參與，國教署將籌設「午餐食育科」
我們想讓你知道的是
全教總理事長侯俊良表示，食農學堂就是《食農教育法》的具體呈現，從栽種植物到後續與環境的關係、社會的連結，同時結合自然科學、環境科學、語言、藝術等學科。
全國教師工會總聯合會辦理「食農學堂」進入第12年，本年度因為《食農教育法》的公布，全教總召開記者會，邀請更多老師一同加入食農學堂。國教署長期支持該計畫，署長彭富源除了表示食農教育讓小朋友更加惜食，在記者會前也指出，目前正在籌設「午餐食育科」，業務內容已經確定，現在正在依循程序辦理。
食農教育指的是運用教育方法，培養人們瞭解基本農業生產、加工、友善環境，以及動物福利、食物選擇等等知識，能夠增進飲食、環境與農業連結，讓人們重視自身健康，以及農漁村、農業、環境的永續發展，進而採取行動。
食農學堂至今有800名老師參與，教學生種小麥、做披薩
在《食農教育法》於今（2022）年5月4日公布之前，全教總已經辦理了12年的「食農學堂」，在今（13）日舉行的記者會上，全教總理事長侯俊良表示，食農學堂就是《食農教育法》的具體呈現，從栽種植物到後續與環境的關係、社會的連結，同時結合自然科學、環境科學、語言、藝術等學科。食農學堂首年開辦時，只有28位老師，至今有超過800位老師參與，從幼兒園到大專都包含在內，教學現場則有破萬名學生投入。
彰化縣北斗國中老師蔡孟宏分享了該校食農學堂的課程，學生種植小麥以後，學校建置了一個「披薩窯」，學生收成完就可以用自己的小麥粉加上市售麵粉，進行披薩烘培，吃到親手做的東西。在北斗國中，食農教育不只應用在社團，也配合108課綱校訂的特色課程，1年級的學生都要從事1年的農事體驗。
侯俊良指出，疫情和烏俄戰爭讓大家更了解糧食的問題，台灣的糧食自給不足，再加上戰爭造成糧食價格上漲，食農教育能讓孩子了解自主糧食的重要性，同時推動復興本土雜糧。
國教署長彭富源出席記者會時表示，食農學堂的課程是體驗實作，讓學生特別有感受，也能推進新課綱的素養學習。食物從前身到小朋友的餐桌上，會讓小朋友非常惜食，而食農教育中的飲食文化、農業、環境議題，則豐富小朋友的學習。
在苗栗苑裡種植雜糧的農夫柯雄能提及，農業生產的價值需要重新定義，如果要讓農業的價值被看見，就需要全民的素養。國產雜糧永遠停留在進口替代的階段，若小朋友在學生時代，就能知道國產雜糧面臨的困境，未來把這件事情帶入談話，讓國產雜糧立基、在未來發展越來越茁壯。
國教署「午餐食育科」籌備中
隨著《食農教育法》通過、以及行政院持續支持推動「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，彭富源在記者會前指出，國教署正在籌設「午餐食育科」，編制約有10個人，詳細內容會和人事單位進行探討。午餐食育科所負責的業務、科名、人數、辦理方向都蠻確定的，現在正依循程序辦理。
彭富源指出，行政院非常支持午餐食育科，籌設不會太久、但要給一點時間，因為包含業務分工、如何服務學校以及政院的政策方向，都要和地方政府報告。
延伸閱讀
- 專訪「菜一起」團隊（上）：透過蔬菜牽起不同世代，讓生活在嘉義的人們不再陌生
- 專訪「菜一起」團隊（下）：讓青銀世代相互連結，互助才是共生的起點
- 專訪「草根意識工作室」負責人：食農教育的意義，是激起孩子的在地驕傲
- 傾全國之力推動「食農教育」，日本政府也把農村救了起來
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！