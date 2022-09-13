全教總辦「食農學堂」、從28人到800名教師參與，國教署將籌設「午餐食育科」

全國教師工會總聯合會辦理「食農學堂」進入第12年，本年度因為《食農教育法》的公布，全教總召開記者會，邀請更多老師一同加入食農學堂。國教署長期支持該計畫，署長彭富源除了表示食農教育讓小朋友更加惜食，在記者會前也指出，目前正在籌設「午餐食育科」，業務內容已經確定，現在正在依循程序辦理。

食農教育指的是運用教育方法，培養人們瞭解基本農業生產、加工、友善環境，以及動物福利、食物選擇等等知識，能夠增進飲食、環境與農業連結，讓人們重視自身健康，以及農漁村、農業、環境的永續發展，進而採取行動。

食農學堂至今有800名老師參與，教學生種小麥、做披薩

在《食農教育法》於今（2022）年5月4日公布之前，全教總已經辦理了12年的「食農學堂」，在今（13）日舉行的記者會上，全教總理事長侯俊良表示，食農學堂就是《食農教育法》的具體呈現，從栽種植物到後續與環境的關係、社會的連結，同時結合自然科學、環境科學、語言、藝術等學科。食農學堂首年開辦時，只有28位老師，至今有超過800位老師參與，從幼兒園到大專都包含在內，教學現場則有破萬名學生投入。

彰化縣北斗國中老師蔡孟宏分享了該校食農學堂的課程，學生種植小麥以後，學校建置了一個「披薩窯」，學生收成完就可以用自己的小麥粉加上市售麵粉，進行披薩烘培，吃到親手做的東西。在北斗國中，食農教育不只應用在社團，也配合108課綱校訂的特色課程，1年級的學生都要從事1年的農事體驗。

侯俊良指出，疫情和烏俄戰爭讓大家更了解糧食的問題，台灣的糧食自給不足，再加上戰爭造成糧食價格上漲，食農教育能讓孩子了解自主糧食的重要性，同時推動復興本土雜糧。

國教署長彭富源出席記者會時表示，食農學堂的課程是體驗實作，讓學生特別有感受，也能推進新課綱的素養學習。食物從前身到小朋友的餐桌上，會讓小朋友非常惜食，而食農教育中的飲食文化、農業、環境議題，則豐富小朋友的學習。

在苗栗苑裡種植雜糧的農夫柯雄能提及，農業生產的價值需要重新定義，如果要讓農業的價值被看見，就需要全民的素養。國產雜糧永遠停留在進口替代的階段，若小朋友在學生時代，就能知道國產雜糧面臨的困境，未來把這件事情帶入談話，讓國產雜糧立基、在未來發展越來越茁壯。

國教署「午餐食育科」籌備中

隨著《食農教育法》通過、以及行政院持續支持推動「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，彭富源在記者會前指出，國教署正在籌設「午餐食育科」，編制約有10個人，詳細內容會和人事單位進行探討。午餐食育科所負責的業務、科名、人數、辦理方向都蠻確定的，現在正依循程序辦理。

彭富源指出，行政院非常支持午餐食育科，籌設不會太久、但要給一點時間，因為包含業務分工、如何服務學校以及政院的政策方向，都要和地方政府報告。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範