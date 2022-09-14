外來種危及五大湖區生態，伊利諾州出奇招替亞洲鯉魚改名「Copi」鼓勵捕撈食用

環境資訊中心綜合外電；黃思敏 編譯；林大利 審校

為抑制湖泊、魚塭中藻類、水草與浮游生物的生長，美國於1970年代引進亞洲鯉魚。數十年間，亞洲鯉魚數量與分布範圍快速擴張，從密西西比河至伊利諾河，一路入侵至美國與加拿大接壤的五大湖區，對當地生態造成嚴重威脅。政府曾嘗試以毒素、網撈、電擊等方式撲殺亞洲鯉魚，但效果有限，反而誤殺珍貴的原生魚種。

美國專家向中國取經，尋找防治亞洲鯉魚的方法。其中最可行、經濟的方法就是鼓勵漁民捕撈。但美國人不愛吃亞洲鯉魚、也不愛牠的加工品與料理，導致漁民捕撈意願不高。於是，伊利諾州政府想出了奇招。

伊利諾州政府決定用重新包裝行銷（rebranding）來鼓勵人們多吃這個外來魚種。「我們替亞洲鯉魚取了個新名字『Copi』，希望大家會更愛吃這種美味的魚，讓牠們不要出現在河中。」伊利諾州自然資源部漁業署副署長艾倫斯（Kevin Irons）表示。

「Copi」的意涵是「豐富」（copious），意味著這種外來種的淡水魚數量過多，而且牠吃掉太多原生魚種賴以為生的食物。

「不要小看命名」，艾倫斯舉例，「1970年代，大西洋胸棘鯛（學名：Hoplostethus atlanticus，俗稱長壽魚）被當地人稱作『黏液頭』（slimehead），乏人問津。但是，牠上了餐廳的餐桌，菜名叫『橙棘鲷』（orange ruffi）時，卻大受好評，人們說『哇！這太棒了』。由此可見，換個名字，結果大不同。」

伊利諾州於6月22日辦理一場線上會議，正式為四種亞洲鯉魚改名為「Copi」。艾倫斯指出，伊利諾州打算請美國食品藥物管理局正式將亞洲鯉魚改名，也計畫為「Copi」登記商標。

伊利諾州政府甚至為「Copi」創立了專屬官方網站「choosecopi」。網站生動可愛，提供「Copi」的基本介紹、營養價值、簡易食譜以及許多料理點子，如「Copi」漢堡、炸魚薯條、墨西哥餅（Taco）、義大利「魚」醬麵、「Copi」水餃、濃湯等等。

官網指出，「Copi」是在地、最符合責任漁業的海鮮選項，有很高的營養價值。牠富含對心血管有益的脂肪酸Omega-3和Omega-6，更是優質的蛋白質來源。此外，「Copi」專吃浮游生物等食物鏈的初階生物、生長快速，所以體內不易累積重金屬等污染物。

官網也提到，食用「Copi」對環境的好處。例如，可以讓玻璃梭鱸（Walleye）、鱸魚（Perch）與湖鳟（Lake Trout）等原生種魚類回到河流與湖泊，復育在地生態，進而保護五大湖區的漁業資源。在地捕撈也能減少食物里程，降低碳足跡。「Copi」更被列入美國加州蒙特利灣水族館海鮮指南（Monterey Bay Aquarium Seafood Watch）的優選名單。

Photo Credit: Sarah Gross／美國陸軍工程兵團（USACE） 2012年的捕撈行動，預估當年度密西西比河捕獲約105噸的亞洲鯉魚

至於「Copi」的滋味如何、適合什麼料理呢？官網形容，牠的味道清爽純淨，比吳郭魚（Tilapia）更美味、比鯰魚更爽口，口感不像鱈魚那麼細碎。

芝加哥餐飲店德克的魚（Dirk's Fish and Gourmet Shop）老闆富奇克（Dirk Fucik）2010年就開始販售亞洲鯉魚商品。 他在 「Copi」改 命的隔週接受《WBUR》採訪時表示，改名以來，店裡已經賣出30磅的 「Copi」 ，約是命名前一個月的銷售量。

德克的魚 每天可賣出100磅的鮭魚，相較之下 ，「Copi」 銷售量仍低 。 富奇克說，「Copi」 價格大約是鮭魚的1/4，這一點是優勢，缺點則是魚刺多。他建議做成絞肉料理會比較合適。

官網說明，提高「Copi」捕撈量，可支持小型、在地漁民與食物加工業者，復興中西部傳統產業。隨著需求增加，餐廳、魚市場、物流業者、食物機構等供應鏈的運作效率也會更好。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航