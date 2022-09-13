民進黨台中市議員參選人林義偉酒駕遭逮，宣布退出選舉、退出民進黨

民進黨台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）議員參選人林義偉，在昨（12）日晚間11時開車行經西屯區中科路、黎明路，因超越停止線遭第六警分局西屯所警員攔查。

綜合《中央社》與《聯合報》報導，警員發現林義偉有酒容、酒味，酒測後其酒精濃度每公升0.80毫克，超過酒駕犯罪標準值0.25毫克，他辯稱自己只喝1、2罐啤酒，但警方仍依公共危險罪移送台中地檢署，檢方訊後無保請回。

林義偉今（13）日在臉書上發文向社會大眾道歉，他坦言自己酒駕、做了最壞的示範，經過徹夜悔悟與懊惱，深知發生的事情無法倒帶重來。

林義偉表示，不論有任何理由，酒駕就應該是零容忍，因此宣布即刻退出台中市議員第五選區的議員選舉。他強調深知民進黨對台灣社會承擔的責任以及人民的期待，因此對不起黨與先輩同志、支持者長期以來的栽培，除了退出議員選舉外，也立即退出民進黨。

林義偉說，自己並不懇求社會寬恕，「只期待日後所有飲酒後準備開啟車門，即將坐上駕駛座的民眾們，都能記得此刻我的悔悟。」

《聯合報》報導指出，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，他長期的態度就是「酒駕零容忍」，林義偉犯了這麼嚴重的錯誤讓人無法原諒。台灣社會沒有辦法接受酒駕，蔡其昌無法接受，大家也無法接受，因此他認為林義偉應該要「知所進退」，好好反省。

林義偉屬於民進黨新潮流系，73年次的他是東海大學政治學研究所畢業，曾任蔡英文山城競選總部執行總幹事，蔡其昌特助，蔡其昌、立委何欣純、議員謝志忠聯合服務處主任，以及台灣新社會智庫主任，是從基層幕僚一路打拚。

林義偉在2018年的議員選舉中獲得1萬2041票，因1703票之差成為「落選頭」，根據《中央社》報導，地方人士認為他有同派系的市長參選人蔡其昌拉抬聲勢，頗被看好。然而，現在林義偉宣布退選，第5選區應選6席、目前有12人登記參選，但登記已經截止，民進黨無法再提人選，少了1席空間，外界認為有利於這個選區的部分無黨籍議員參選人。

台中市第5選區議員參選人目前尚有民進黨籍的周永鴻、蕭隆澤，國民黨籍的羅永珍、賴朝國、吳呈賢、台灣民眾黨籍的張睿倉，時代力量的鄭勁節、歐巴桑聯盟的黃郁芩、無黨籍的黃威堯、徐瑄灃、邢振華。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範