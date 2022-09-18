日本劇團OiBokkeShi的藝術處方籤：讓失智長者「扮演」過去的自己
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OibokkeShi日文原意為「老、痴、死」，2014年在岡山縣Wake Town成立，以演員兼照服員菅原直樹為核心，搭配96歲的岡田忠雄，以「劇場」的獨特視角探討超高齡社會問題，受到各領域的關注。
文：楊芯瑜（銀享全球實習生，目前就讀於國立中正大學高齡者教育研究所）
在舞台上，你演出的是「劇本」。對失智者來說，演出的是此時此刻「他的故事」。一名演員脫稿演出的當下，你會去糾正他，還是配合他繼續演下去？日常生活中，失智者脫稿演出是常態，他正盡力扮演著他的角色，演出屬於他的故事。
關於失智與戲劇，39歲菅原和96歲岡田的共創
OibokkeShi日文原意為「老、痴、死」，2014年在岡山縣Wake Town成立，以演員兼照服員菅原直樹為核心，搭配96歲的岡田忠雄，以「劇場」的獨特視角探討超高齡社會問題，受到各領域的關注。
日本劇團OiBokkeShi將劇場模式深入長照領域，與高齡者、照顧者共同規劃戲劇演出，將戲劇方式融入失智照護課程。亦多次與劇團合作演出失智劇場，深入在地持續辦理各種研討會、工作坊、家庭照顧者課程、學生講座、照顧工作者培訓等。
2015年，OiBokkeShi與日本岡山在地社區及店家合作演出劇團代表作——遊走主題劇《夜路不怕黑》。「遊走劇」是觀眾走在社區街道上，觀看失智劇場演出，至今已辦理過許多場次。除此之外，OiBokkeShi拍攝「年輕照顧者面對的挑戰」紀錄片，與岡田忠雄日常生活紀錄片，皆獲頒紀錄片獎。
這一切的產生，源自於菅原直樹在機構擔任照服員的感悟。
機構是一個舞台，所有失智長者都是演員
「記憶中有位老奶奶緩緩走在走廊上，光從走路的姿勢彷彿就可以看出，他一路走來的人生。」這一幕，深深影響著菅原直樹，或許身為演員的他還沒辦法像老奶奶扮演得如此生動。
彼得・布魯克（Peter Brook）曾說過：「如果有一個人在某人注視下經過這個空的空間，就足以構成一個劇場行為。」在機構中，劇場行為發生了，甚至可以說，無時無刻都在發生。
其實，生活裡本來就充滿各種角色，機構裡的人也想擁有自己的角色。問題是，許多機構長者的角色被剝奪了。當他確診失智症進入長照機構時，他頓時失去他在生活中扮演的各種角色。
美麗的錯誤，失智者的藝術
在機構裡，面對失智者不符常規的行為，你會如何應對？假如遇到拿著雨傘掃地的失智者，你會跟他說「這不是掃把而是雨傘，你應該拿掃把掃地。」還是，「謝謝你幫忙掃地，我這裡有一把新掃把，你想試試嗎？」
失智者也會想關心他人，資深的照顧者不會直接指正不尋常的行為，而是會認知到行為背後的情緒。同時，菅原直樹觀察到失智者有時會表現出令人訝異的身體與認知功能。例如一位臥床長者，聽到健身音樂時，身體會開始動，原來他曾是一名體育老師。擔任多年議員的長者拿起電話，竟能夠流利的談話。
當一位失智者被賦予他過去扮演的角色時，會讓他彷彿回到過去，進而展現出他的「能」。而藝術本身具有「能夠接受事物非常態呈現」的特性，身為演員的菅原直樹，決定賦予他們角色。
在上述背景下，菅原直樹與岡田先生一次偶然相遇，意外促成日本劇團OiBokkeShi的誕生。
與其說脫稿演出，不如說真誠展現。每一幕都是96歲演員的最佳呈現
在OiBokkeShi的失智劇場中，與菅原直樹搭配的岡田忠雄已90多歲。第一次演出時，菅原直樹很注意岡田先生的健康狀況，盡量減低他的體力負擔。考量到岡田先生的年紀任何一件作品都有可能是遺作，菅原直樹甚至曾想過要換人。
不過如同菅原直樹所述，長者本身就是個優秀的演員。岡田忠雄根本不記台詞，也可以演得相當逼真，他光是在舞台上就相當吸引觀眾的注意。一起排練一段時間後，他決定放下擔憂，享受眼前的一切，因為他發現「96歲的岡田先生總是處於最佳狀態」。如今，他們已經共同參與多場演出。
菅原直樹體認到：「我們都走在變老的路上，如果不一起享受現在，什麼時候才能享受呢？」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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