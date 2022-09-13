法國新浪潮大師尚盧高達逝世享耆壽91歲，一個電影時代正式結束
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3年前，創作類型與風格被歸類為「新浪潮左岸派」的安妮華達離世，今日高達也隨風飄逝，標誌著這群永遠叛逆、永遠不羈、永遠奔放的時代已去。新浪潮的發展並非能以三言兩語蔽之，分界有時也並非那麼清晰，而隨著這些健將們離去，法國新浪潮正式劃上句點。
1950年代末期至1960年代，在法國由一群新銳導演掀起的電影革命「法國新浪潮」影響後世無數影人。上個世紀中葉這群初出茅廬、對電影極富熱情的藝術家們，至今也相繼離世。其中，最具代表性的尚盧高達（Jean-Luc Godard）今（13）日傳出辭世，享耆壽91歲。而高達的逝去，也代表法國新浪潮正式劃下句點。
高達1930年出生於巴黎，曾在瑞士就學，40年代末期返回巴黎，而後認識了評論家安德烈巴贊（André Bazin）、楚浮（François Truffaut）、夏布洛（Claude Chabrol）、希維特（Jacques Rivette）等人。接著高達便為巴贊主導的電影雜誌《電影筆記》撰稿。
而後世界影史在歷經德國表現主義、古典好萊塢以及義大利新寫實主義之後，迎來了法國新浪潮。法國新浪潮又分為「左岸派」及「右岸派」（電影筆記派），皆不乏名導大師。
左岸派的電影相對沈重、文學性高些，側重於國際情勢、格局文本較大，亞倫雷奈（Alain Resnais）的《廣島之戀》即是知名代表。其餘代表導演為賈克德米（Jacques Demy）、安妮華達（Agnes Varda）等；至於右岸派則由安德烈巴贊的《電影筆記》雜誌底下影評人為首，集結楚浮、高達、夏布洛、希維特、侯麥等人。
右岸派聚焦於個人主義，側重於生活，較為瑣碎，這群人推崇寫實感，並在《電影筆記》大肆抨擊法國電影缺點，批判體制內的電影產業，並強調個人、生活等母題，甚至在鏡頭與筆耕之下，逐步發展影響後世的「作者論」。
這批滿懷抱負的評論者，認為電影應該有導演自己的風格與自由，就像寫文章，而不是大製作、大規模，風格嚴謹、保守刻版的電影（這樣的電影稱作「爸爸電影」），並主張電影該強調細節，讓生活走進電影，數種主張皆影響了後世無數電影工作者。
法國新浪潮兩個派別皆以各自方式引領世界影壇，不只法國電影史，更是世界電影是重要發跡的脈絡。上述這些導演，皆有獨特的藝術視野與意識形態，各自開枝散葉，共同書寫那年代的燦爛一頁。
然而，這批法國新浪潮的導演群們，當中就以楚浮、高達最廣為人知，楚浮在1959年交出首部劇情長片《四百擊》，旋即拿下該年坎城影展的最佳導演。這部帶有半自傳性質的作品更啟蒙無數導演，包含蔡明亮等人。而高達的首部劇情長片《斷了氣》則在1960年問世，也拿下該年柏林影展最佳導演銀熊獎，片中不連貫的跳接（jump cut）衝擊了電影語法，顛覆了傳統類型片的樣貌。
而高達也在此時遇見了其繆思安娜凱莉娜（Anna Karina），《斷了氣》之後，高達與安娜凱莉娜數次合作，高達也在60年代的創作力旺盛，接著交出《女人就是女人》、《隨心所欲》、《輕蔑》、《法外之徒》、《阿爾發城》、《狂人皮埃洛》等名作，並在此時說出永傳於世的名言：「電影是每秒24格的真理。」
除了電影之外，高達也毫不避諱宣揚自身的政治立場，在1968年巴黎的五月學運風暴力挺學生與工人，與楚浮、克勞德勞路許（Claude Lelouch）等名導阻止了坎城影展的映演，要求影展與抗爭者站在同一陣線，而後雷奈等人也退出競賽，評審團也相繼解散，當時的坎城影展，便旋即落幕。
而在學運風暴前，高達也對法國電影資料館（Cinémathèque Française）將撤換館長昂利朗格瓦（Henri Langlois）表達不滿，同時力挺昂利朗格瓦。
之後高達深受毛澤東思想影響，高達決心不為「資產階級觀眾」拍電影，要為「工人階級」發聲，而隨著隨著70年代的發展，高達這位60年代的時代金童，卻在尖銳的政治立場和知識思潮下失去聲望。一直到90年代甚至千禧年之後，高達才又捲土重來。
高達享譽國際影壇，雖然至今未獲自家主場坎城影展的最高榮譽金棕櫚，但仍無損高達的影史地位，而高達在2018年交出《影像之書》前往坎城競賽，也讓以凱特布蘭琪（Cate Blanchett）為首的評審團，將「特別金棕櫚獎」（Palme d'Or Spéciale）頒發給高達，除了肯定《影像之書》之外，也是定義了高達近60年的影史成就。值得一提的是，當年坎城影展主視覺，也以高達的《狂人皮埃洛》作為致敬對象。
最後，3年前，創作類型與風格被歸類為「新浪潮左岸派」的安妮華達離世，今日高達也隨風飄逝，標誌著這群永遠叛逆、永遠不羈、永遠奔放的時代已去。
新浪潮的發展並非能以三言兩語蔽之，分界有時也並非那麼清晰，而隨著這些健將們離去，法國新浪潮正式劃上句點。
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。