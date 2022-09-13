法國新浪潮大師尚盧高達逝世享耆壽91歲，一個電影時代正式結束

1950年代末期至1960年代，在法國由一群新銳導演掀起的電影革命「法國新浪潮」影響後世無數影人。上個世紀中葉這群初出茅廬、對電影極富熱情的藝術家們，至今也相繼離世。其中，最具代表性的尚盧高達（Jean-Luc Godard）今（13）日傳出辭世，享耆壽91歲。而高達的逝去，也代表法國新浪潮正式劃下句點。

Photo Credit: AP / 達志影像 尚盧高達

高達1930年出生於巴黎，曾在瑞士就學，40年代末期返回巴黎，而後認識了評論家安德烈巴贊（André Bazin）、楚浮（François Truffaut）、夏布洛（Claude Chabrol）、希維特（Jacques Rivette）等人。接著高達便為巴贊主導的電影雜誌《電影筆記》撰稿。

而後世界影史在歷經德國表現主義、古典好萊塢以及義大利新寫實主義之後，迎來了法國新浪潮。法國新浪潮又分為「左岸派」及「右岸派」（電影筆記派），皆不乏名導大師。

左岸派的電影相對沈重、文學性高些，側重於國際情勢、格局文本較大，亞倫雷奈（Alain Resnais）的《廣島之戀》即是知名代表。其餘代表導演為賈克德米（Jacques Demy）、安妮華達（Agnes Varda）等；至於右岸派則由安德烈巴贊的《電影筆記》雜誌底下影評人為首，集結楚浮、高達、夏布洛、希維特、侯麥等人。

右岸派聚焦於個人主義，側重於生活，較為瑣碎，這群人推崇寫實感，並在《電影筆記》大肆抨擊法國電影缺點，批判體制內的電影產業，並強調個人、生活等母題，甚至在鏡頭與筆耕之下，逐步發展影響後世的「作者論」。

這批滿懷抱負的評論者，認為電影應該有導演自己的風格與自由，就像寫文章，而不是大製作、大規模，風格嚴謹、保守刻版的電影（這樣的電影稱作「爸爸電影」），並主張電影該強調細節，讓生活走進電影，數種主張皆影響了後世無數電影工作者。

法國新浪潮兩個派別皆以各自方式引領世界影壇，不只法國電影史，更是世界電影是重要發跡的脈絡。上述這些導演，皆有獨特的藝術視野與意識形態，各自開枝散葉，共同書寫那年代的燦爛一頁。

然而，這批法國新浪潮的導演群們，當中就以楚浮、高達最廣為人知，楚浮在1959年交出首部劇情長片《四百擊》，旋即拿下該年坎城影展的最佳導演。這部帶有半自傳性質的作品更啟蒙無數導演，包含蔡明亮等人。而高達的首部劇情長片《斷了氣》則在1960年問世，也拿下該年柏林影展最佳導演銀熊獎，片中不連貫的跳接（jump cut）衝擊了電影語法，顛覆了傳統類型片的樣貌。

而高達也在此時遇見了其繆思安娜凱莉娜（Anna Karina），《斷了氣》之後，高達與安娜凱莉娜數次合作，高達也在60年代的創作力旺盛，接著交出《女人就是女人》、《隨心所欲》、《輕蔑》、《法外之徒》、《阿爾發城》、《狂人皮埃洛》等名作，並在此時說出永傳於世的名言：「電影是每秒24格的真理。」

Photo Credit: AP / 達志影像 安娜凱莉娜（左）、高達（右）

除了電影之外，高達也毫不避諱宣揚自身的政治立場，在1968年巴黎的五月學運風暴力挺學生與工人，與楚浮、克勞德勞路許（Claude Lelouch）等名導阻止了坎城影展的映演，要求影展與抗爭者站在同一陣線，而後雷奈等人也退出競賽，評審團也相繼解散，當時的坎城影展，便旋即落幕。

而在學運風暴前，高達也對法國電影資料館（Cinémathèque Française）將撤換館長昂利朗格瓦（Henri Langlois）表達不滿，同時力挺昂利朗格瓦。

之後高達深受毛澤東思想影響，高達決心不為「資產階級觀眾」拍電影，要為「工人階級」發聲，而隨著隨著70年代的發展，高達這位60年代的時代金童，卻在尖銳的政治立場和知識思潮下失去聲望。一直到90年代甚至千禧年之後，高達才又捲土重來。

高達享譽國際影壇，雖然至今未獲自家主場坎城影展的最高榮譽金棕櫚，但仍無損高達的影史地位，而高達在2018年交出《影像之書》前往坎城競賽，也讓以凱特布蘭琪（Cate Blanchett）為首的評審團，將「特別金棕櫚獎」（Palme d'Or Spéciale）頒發給高達，除了肯定《影像之書》之外，也是定義了高達近60年的影史成就。值得一提的是，當年坎城影展主視覺，也以高達的《狂人皮埃洛》作為致敬對象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 高達（左後）接受凱特布蘭琪頒發的特別金棕櫚獎

Photo Credit: Festival de Cannes 2018第71屆坎城影展主視覺致敬《狂人皮埃洛》

最後，3年前，創作類型與風格被歸類為「新浪潮左岸派」的安妮華達離世，今日高達也隨風飄逝，標誌著這群永遠叛逆、永遠不羈、永遠奔放的時代已去。

新浪潮的發展並非能以三言兩語蔽之，分界有時也並非那麼清晰，而隨著這些健將們離去，法國新浪潮正式劃上句點。

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核稿編輯：楊士範