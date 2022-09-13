經濟部投審會：台灣對中國投資金額幾近腰斬，凸顯紅色供應鏈崛起後壓縮台商空間
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台灣對中國投資已經發生改變，近年疫情肆虐，供應鏈發生轉變，對中國投資金額，自2015年的新台幣109.7億美元（新台幣3291億元），驟降47%，為去（2021）年的58.6億美元（1758新台幣）兩者相比幾乎腰斬。
受到美中貿易戰、疫情影響，台灣對中國投資幾乎腰斬，眾多台企開始往東南亞開拓，提昇供應韌性。據經濟部投審會調查，台商在經營困難因素，包含同業競爭激烈、勞動成本持續上升、內銷市場開拓困難等，凸顯中國本土企業崛起後壓縮台商空間。
台灣對中國投資大降近五成
政院副院長沈榮津今（13）日以預錄影片出席「2022產業戰略高峰論壇」。他強調，近年疫情肆虐，供應鏈發生轉變，台灣對中國投資金額，自2015年的新台幣109.7億美元（新台幣3291億元），驟降47%，為去（2021）年的58.6億美元（1758新台幣）。
雖然，近年來因疫情全球投資均有下降的態勢，但台灣受到新南向政策牽引，多年前台商陸續撤出中國，前進越南、泰國和印度等地投資。
據投審會報告指出，中國經濟成長放緩，逐漸失去勞動成本優勢，且在2018年陷入與美國貿易戰，迄今未出現明顯改善，而2020年又遇上疫情的爆發，再加上兩岸持續緊張，導致其投資環境充滿許多的不確定性。
報告調查顯示，台商在中國經營面臨困難，依序為同業競爭激烈、勞動成本持續上升、內銷市場開拓困難，特別值得注意的是，「內銷市場開拓困難」已經超越法規不明確、地方攤派多及隱含成本高，成為第3名。
目前北京當局仍以勞工供應和租稅獎勵誘因持續吸引台商，但是中國本土企業崛起，壓縮台商的市場空間，吸引力逐漸喪失；反觀，台美關係卻日益緊密，美國近年打造營運計畫和相關產業聚落利於台灣打進其市場，更利於台灣企業全球佈局。
例如：台灣的強項半導體業，可以扮演台美重要的連結角色。對此，沈榮津解釋，台灣的上游IC設計有200多家、中游晶圓代工有10家，到下游IC封測30多家，提供一條龍式服務，讓台灣半導體生產效率，世界其他地方難以實現，亦成為台灣有利的條件。
擴大東協國家官方性質的產業園區
沈榮津還說，台灣在全球供應鏈洗牌時，吸引國際半導體設備、材料大廠如默克（Merck）、艾司摩爾（ASML）來台進行投資，也可以進行先進製程等合作，讓台灣半導體產業擁有更完整的生態系聚落。
此外，針對半導體的全球供應鏈正在重組，經濟部部長王美花會中受訪強調，美國Chip4晶片聯盟也正在籌備中，有台灣半導體商自行籌組本土供應鏈聯盟。
面對供應鏈韌性強化問題，王美花強調，台灣除確保維持關鍵角色外，如何跟盟友確保互相合作，是我們很重要任務。預料下半年全球通膨、歐洲能源高漲、中國封控等，台灣是出口導向國家，業界也知道下半年不確定性壓力大。
經濟部告訴我們，不過利基型的產業，如車用、資料中心等還是有相關需求，業界會有精準生產調度，相關部會也會密切跟業界了解與合作。
最後，投審會指出，東南亞的產業佈局，目前前景維持熱絡，但當地同業競爭愈發激烈、勞動成本上升，另還須面對內銷市場開拓困難，以及法規不明確、地方攤派多、隱含成本高等問題。
這也意味政府應強化與東南亞國家之官方鏈結與溝通協調能力，擴大在馬印新菲、越南、泰國、等臺商重點國家推動更多具備官方性質的產業園區，發揮產業聚集綜效。
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核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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