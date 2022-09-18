再次強調，氣泡酒不只是喝泡泡而已！這10種常見的氣泡酒，風味差在哪？
我們想讓你知道的是
從香檳、Moscato、Prosecco到「英國氣泡酒」，各有不同的風味，仔細品嘗你會發現氣泡酒不是只在喝泡泡而已，多留意風味不同，這個世界可是相當有趣。
文：林澧竣Eric（臉書社團「葡萄酒新手選」版主。2014年獲上海「中國第二屆葡萄酒盲品大賽」季軍，專業認證：英國葡萄酒及烈酒教育WSET L3 Advanced）
有氣泡的酒其實很可憐，總是被認為「氣泡就是一切」，不管新鮮果味、陳年風味、輕盈細緻、厚重濃郁，反正他有氣泡，喝起來就同一個樣，完全忽略我們品飲其實重要的還是風味，不是泡泡味呀！這很像把所有紅酒喝成一種濃，全部甜酒都嚐起來一樣甜的可笑。至於世界上重要的氣泡酒風味差在哪？快繼續往下看。
一、香檳 Champagne
法國香檳已經被打造成奢侈品的代名詞，慶祝需要香檳、聚會需要香檳、安慰心靈需要香檳、瑪麗蓮夢露更是早餐就來杯香檳。
香檳最常用主要的品種是Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier，它奠定了「香檳法」一詞，就是將釀好的白酒或粉紅酒裝入酒瓶中，並加入糖與酵母，讓瓶中再次產生發酵作用而製作氣泡的方式，最短瓶中培養時間是15個月，這時在瓶中的殘存酵母會慢慢水解成胺基酸，發展出堅果與烤麵包的香氣，因為長時間培養，香檳展現的是熟成系香氣。
二、法國香檳法氣泡酒 Crémant
「香檳」必須在法國的香檳產區生產，有特定的生產區域與釀造法規。而法國其他地方，以香檳法生產的氣泡酒，就不能掛上「香檳」一詞，不過可以卻能使用Crémant來標示，不同產區會有不同的名稱，比如布根地區是Crémant de Bourgogne，阿爾薩斯區是Crémant d'Alace，羅亞爾河區是Crémant de Loire，使用的品種也會不同，不過同樣都是使用香檳法釀造。
三、卡瓦 Cava
Cava來自西班牙，最大的產區來自東北角的Penedès，佔全國95%產量，其他產地則散落西班牙各處，使用的品種最主要有Macabeo、Parellada、Xarel·lo，它的製作方式也是香檳法，正是1860年代當地酒莊學習香檳製作工藝而來，早期甚至使用Spanish Champagne行銷，不過後來歐盟規定香檳一詞不能濫用，1970年代開始正式使用Cava一詞。
Cava產地因為比香檳區更溫暖，葡萄成熟度高，而且陳年相對快速，最低瓶中培養時間是9個月。
四、法蘭契柯達 Franciacorta
別被這好長一串字嚇到，Franciacorta就是義大利最有名的香檳法氣泡酒。
Franciacorta 釀造概念的確也是學習香檳而來，必須在Lombardy省Franciacorta區出產的葡萄來釀造，才能稱為Franciacorta氣泡酒，葡萄品種為Chardonnay、Pinot Noir與Pinot Blanc，瓶中陳年最少需18個月，比香檳的15個月還長，不過因為生產的葡萄園僅有2200公頃，比香檳三萬多公頃小上許多，在義大利以外比較罕見。
五、普羅賽克 Prosecco
義大利Prosecco在2014年時超越香檳，成為世界上銷量最好的氣泡酒，不過，它的風味可是與香檳天差地遠。
前面有提到，香檳是熟成型的葡萄酒香氣，而Prosecco則是喝新鮮果香為主，主要品種為Glera，它使用「大槽法」做二次發酵產生氣體，做法是將酒存放在大型密閉槽中，同樣加入糖與酵母繼續發酵產氣，不過，整個過程在1-2個月內便結束，不會有香檳那般酵母水解的味道，所以Prosecco帶有小白花與甜水梨等新鮮風味，酸度不像香檳那麼尖銳，搭配中式菜餚可說非常方便。
六、阿斯堤 Moscato d'Asti
來自義大利，這是全世界最知名的氣泡甜酒了，它的微弱氣泡，僅帶來些微刺激口感，使用品種是Moscato這個稱為麝香葡萄的品種，常有荔枝與玫瑰香氣，非常討喜，加上酒精僅有5.5%，難怪老少咸宜。
如果你看到另一種類似的酒標只寫Asti，它代表是有氣泡的微甜酒，酒精略高到8%，也是很適合過年過節全家歡聚時飲用。
七、錫可 Sekt
Sekt是德國對氣泡酒的總稱，不管是上述的香檳法、大槽法、甚至打氣法，或買其他國家葡萄汁來釀造，都可以稱為Sekt。
如果在意葡萄來源，Deutscher Sekt就保證葡萄來自德國當地，要是追求品質，標示Premium Sekt的氣泡酒，可以確定葡萄來自13個德國認可的優質產區。Winzersekt代表有最嚴謹的生產規範，也就是所謂的香檳法，必須在瓶中陳年9個月以上。德國氣泡酒大部分被自家人飲用掉，就算如此，現在依舊有幾間品質卓越的氣泡酒生產商。
八、英國氣泡酒
沒錯，因為氣候暖化的原因，本來寒冷的英國，已經變成氣泡酒新興產區。
不過，英國也不是隨隨便便就上位，它的成功，來自於與法國香檳區一模一樣的白堊土質，使用主要品種也是Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier，香檳法釀造，如果你感覺法國香檳的酸度越來越柔和，不夠凜冽爽脆，那不妨來試試英國的氣泡酒，絕對讓你耳目一新。
九、Pezsgő
Pezsgő指的是匈牙利氣泡酒，匈牙利氣泡酒發展自19世紀初期，因為學習香檳的緣故，早期也打著匈牙利香檳的名號販售，現在改以大槽法釀造的酒莊居多，也有少數以香檳法釀造的廠商，品種以Chardonnay與Pinot Noir為主，輔以許多匈牙利當地品種。
十、紅色氣泡酒
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
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