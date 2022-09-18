再次強調，氣泡酒不只是喝泡泡而已！這10種常見的氣泡酒，風味差在哪？

文：林澧竣Eric（臉書社團「葡萄酒新手選」版主。2014年獲上海「中國第二屆葡萄酒盲品大賽」季軍，專業認證：英國葡萄酒及烈酒教育WSET L3 Advanced）

有氣泡的酒其實很可憐，總是被認為「氣泡就是一切」，不管新鮮果味、陳年風味、輕盈細緻、厚重濃郁，反正他有氣泡，喝起來就同一個樣，完全忽略我們品飲其實重要的還是風味，不是泡泡味呀！這很像把所有紅酒喝成一種濃，全部甜酒都嚐起來一樣甜的可笑。至於世界上重要的氣泡酒風味差在哪？快繼續往下看。

一、香檳 Champagne

法國香檳已經被打造成奢侈品的代名詞，慶祝需要香檳、聚會需要香檳、安慰心靈需要香檳、瑪麗蓮夢露更是早餐就來杯香檳。

香檳最常用主要的品種是Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier，它奠定了「香檳法」一詞，就是將釀好的白酒或粉紅酒裝入酒瓶中，並加入糖與酵母，讓瓶中再次產生發酵作用而製作氣泡的方式，最短瓶中培養時間是15個月，這時在瓶中的殘存酵母會慢慢水解成胺基酸，發展出堅果與烤麵包的香氣，因為長時間培養，香檳展現的是熟成系香氣。

二、法國香檳法氣泡酒 Crémant

「香檳」必須在法國的香檳產區生產，有特定的生產區域與釀造法規。而法國其他地方，以香檳法生產的氣泡酒，就不能掛上「香檳」一詞，不過可以卻能使用Crémant來標示，不同產區會有不同的名稱，比如布根地區是Crémant de Bourgogne，阿爾薩斯區是Crémant d'Alace，羅亞爾河區是Crémant de Loire，使用的品種也會不同，不過同樣都是使用香檳法釀造。

三、卡瓦 Cava

Cava來自西班牙，最大的產區來自東北角的Penedès，佔全國95%產量，其他產地則散落西班牙各處，使用的品種最主要有Macabeo、Parellada、Xarel·lo，它的製作方式也是香檳法，正是1860年代當地酒莊學習香檳製作工藝而來，早期甚至使用Spanish Champagne行銷，不過後來歐盟規定香檳一詞不能濫用，1970年代開始正式使用Cava一詞。

Cava產地因為比香檳區更溫暖，葡萄成熟度高，而且陳年相對快速，最低瓶中培養時間是9個月。

Wine If提供

四、法蘭契柯達 Franciacorta

別被這好長一串字嚇到，Franciacorta就是義大利最有名的香檳法氣泡酒。

Franciacorta 釀造概念的確也是學習香檳而來，必須在Lombardy省Franciacorta區出產的葡萄來釀造，才能稱為Franciacorta氣泡酒，葡萄品種為Chardonnay、Pinot Noir與Pinot Blanc，瓶中陳年最少需18個月，比香檳的15個月還長，不過因為生產的葡萄園僅有2200公頃，比香檳三萬多公頃小上許多，在義大利以外比較罕見。

五、普羅賽克 Prosecco

義大利Prosecco在2014年時超越香檳，成為世界上銷量最好的氣泡酒，不過，它的風味可是與香檳天差地遠。

前面有提到，香檳是熟成型的葡萄酒香氣，而Prosecco則是喝新鮮果香為主，主要品種為Glera，它使用「大槽法」做二次發酵產生氣體，做法是將酒存放在大型密閉槽中，同樣加入糖與酵母繼續發酵產氣，不過，整個過程在1-2個月內便結束，不會有香檳那般酵母水解的味道，所以Prosecco帶有小白花與甜水梨等新鮮風味，酸度不像香檳那麼尖銳，搭配中式菜餚可說非常方便。

Photo Credit: Mionetto

六、阿斯堤 Moscato d'Asti

來自義大利，這是全世界最知名的氣泡甜酒了，它的微弱氣泡，僅帶來些微刺激口感，使用品種是Moscato這個稱為麝香葡萄的品種，常有荔枝與玫瑰香氣，非常討喜，加上酒精僅有5.5%，難怪老少咸宜。

如果你看到另一種類似的酒標只寫Asti，它代表是有氣泡的微甜酒，酒精略高到8%，也是很適合過年過節全家歡聚時飲用。

七、錫可 Sekt

Sekt是德國對氣泡酒的總稱，不管是上述的香檳法、大槽法、甚至打氣法，或買其他國家葡萄汁來釀造，都可以稱為Sekt。

如果在意葡萄來源，Deutscher Sekt就保證葡萄來自德國當地，要是追求品質，標示Premium Sekt的氣泡酒，可以確定葡萄來自13個德國認可的優質產區。Winzersekt代表有最嚴謹的生產規範，也就是所謂的香檳法，必須在瓶中陳年9個月以上。德國氣泡酒大部分被自家人飲用掉，就算如此，現在依舊有幾間品質卓越的氣泡酒生產商。

Photo Credit: Henkell & Co.

八、英國氣泡酒

沒錯，因為氣候暖化的原因，本來寒冷的英國，已經變成氣泡酒新興產區。

不過，英國也不是隨隨便便就上位，它的成功，來自於與法國香檳區一模一樣的白堊土質，使用主要品種也是Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier，香檳法釀造，如果你感覺法國香檳的酸度越來越柔和，不夠凜冽爽脆，那不妨來試試英國的氣泡酒，絕對讓你耳目一新。

Photo Credit: Ridgeview

九、Pezsgő

Pezsgő指的是匈牙利氣泡酒，匈牙利氣泡酒發展自19世紀初期，因為學習香檳的緣故，早期也打著匈牙利香檳的名號販售，現在改以大槽法釀造的酒莊居多，也有少數以香檳法釀造的廠商，品種以Chardonnay與Pinot Noir為主，輔以許多匈牙利當地品種。

十、紅色氣泡酒