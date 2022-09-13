2023年「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」強力徵展中 9/15前報名享參展攤位優惠

由外貿協會舉辦的「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於明(2023)年3月22日至25日在台北南港展覽2館辦理，展覽將呈現最全面的運動、健身及戶外休閒用品，每年皆有來自製造、服務及品牌業者的參與，是運動及健身業者互動交流、跨域合作及開拓市場唯一B2B運動產業展銷平台。參展早鳥優惠至今年9月15日止，歡迎業者踴躍報名，搶攻國際市場商機。

根據美國運動醫學會(ACSM)所發佈的2022年運動健身趨勢，排名第一的是智慧型穿戴式裝置，可運用在各式運動配件上、第二則是居家健身，特別是疫情後推升了線上課程及虛實整合的新商業模式，兩項趨勢都與運動科技習習相關，物聯網及人工智慧等新科技的運用已翻轉運動產業的樣貌，為了反應產業的趨勢變化，並為業者拓展運動市場版圖，外貿協會重新打造超過40年歷史的運動用品展，升級轉型為「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」，展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，更進一步呈現運動系統軟體、數據分析、軟體服務，透過軟硬整合的模式，多面向切入市場，形塑運動產業的無限可能性。

除了增加展出內容的多樣性，展覽也以「體驗」及「交流」為核心，規劃豐富的週邊活動，體驗活動包括結合自行車、露營及瑜珈等複合式運動文化的Outdoor Taipei展區、極限運動及數位運動體驗區；交流活動則包括動態的健身房團課體驗、網紅數位運動擂台賽，及靜態的產業論壇、講座及新品發表等。藉由場內外動靜交乘的展示及活動，提供運動健身業者最新的產品資訊、趨勢及開拓商機的平台。

TaiSPO明(2023)年除了邁向轉型外，隨著各國邊境陸續解封，也預計可迎接睽違2年的國際買主，在疫情前TaiSPO每年有超過千名的國際買主前來參觀採購，明年主辦單位也將透過海外駐點加強邀請歷年買主及開拓新興市場買主來臺。並因應轉型開設「室內健身」、「戶外運動」、「水上運動」、「健康及運動時尚」、「全齡體適能」、「數位科技運動」六大展區，為臺灣企業尋找最佳的國內外拓銷通路與夥伴，參展報名請至官方網站查詢https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html，或來電洽詢台灣國際運動及健身展團隊，電話02-27255200轉分機2855、2853。