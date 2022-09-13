浸大學者：新任英相或延續對港政策，但要權衡與中國關係
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不少港人關注英國新首相卓慧思對中國及香港的政策。有學者表示，卓慧思有可能延續便利港人移英的BNO簽證計劃，但也要權衡與中國的關係。
（中央社）過去兩年英國成為港人主要移民國家，不少港人關注英國新首相卓慧思（Liz Truss，台譯「特拉斯」）對中國及香港的政策。研究重點包括英國外交政策的香港浸會大學政治及國際關係學系副教授Krzysztof Sliwinski透過電郵回覆《中央社》查詢時表示，卓慧思有可能延續便利港人移英的BNO簽證計劃，但也要權衡與中國的關係。
英國新首相卓慧思被視為「抗中鷹派」，今年7月1日香港主權移交紀念日前夕，時任英國外交大臣的卓慧思表示，香港國安法讓北京有條件系統性地攻擊應屬於香港的權利和自由，選舉名存實亡。她又指，英國對香港的義務並未在1997年就終止，將持續捍衛香港民眾的權利與自由。
卓慧思又提到，許多香港人被迫離家尋求自由環境，英國因此推出新的移民管道，目前已有超過12萬名持「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人利用此管道申請來英。英國官方此前公布，已批准超過11萬宗申請。
Krzysztof Sliwinski表示，在所有民主體制中，從政者傾向競選時說一套，當選後做另一套，這是因為當他們當選後，會接觸一些機密資料，對事情有更全面的看法，以及他們意識到其決定對不同利害關係人的責任及潛在影響。他們也會受到不同方面的壓力及遊說，在這情況下，他們的考慮會實際得多。
對於港人最關心的BNO問題，英國政府會否延長BNO簽證計劃，及會否推出更多政策協助在港及在英的港人，Krzysztof Sliwinski表示，這完全有可能，但也取決於英政府平衡不同方面的利益及國家的價值觀。
他說，例如對大型企業而言，有大量勞動力當然較好，所以跨國公司及金融機構一般會支持BNO計劃。但另一方面，卓慧思也要權衡英國外交政策上的道德立場與中國的關係，特別是經濟方面，中國是世界工廠，對世界供應鏈有很大影響。
110名跨黨派英國國會議員此前聯署，要求審查涉及「侵犯香港人權的中港官員」位於英國的資產，以便日後執行制裁。
對於卓慧思會否加強制裁香港或中國官員，Krzysztof Sliwinski引述英國著名政治家兼前首相Palmerston名言，「我們（英國）沒有永遠的朋友，我們也沒有永遠敵人，只有永遠的利益，而追隨這些利益是我們的責任」，所以在過去數個世紀以來，在涉及歐洲政治時英國多次改變其路線。
他說，他猜測有些制裁是可能的，但這些制裁可能僅具象徵意義，旨在表現某種道德立場，而不是有效地「懲罰」任何人，畢竟經濟制裁往往會適得其反，就像歐洲國家制裁俄羅斯後出現能源危機。
有分析認為英國國內面對高通脹及高能源價格等問題，相信卓慧思未來會集中處理國內問題而多於外交事務。
不過，Krzysztof Sliwinski表示，英國今個冬季面對能源價格上升、通脹、高失業率及經濟停滯的問題，而很多政府會透過外交手段，將公眾視線由國內轉移到國外問題，如果俄羅斯及烏克蘭的戰爭繼續，他相信唐寧街10號很有可能會將公眾焦點轉移在這些方向上。
中共20大將於下月舉行，這是否對中英關係有所影響，Krzysztof Sliwinski直言，自己一向很少留意政治家發表的聲明或宣言，最重要是他們採取什麼行動，很多時候國與國之間都傾向維持現狀。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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