浸大學者：新任英相或延續對港政策，但要權衡與中國關係

（中央社）過去兩年英國成為港人主要移民國家，不少港人關注英國新首相卓慧思（Liz Truss，台譯「特拉斯」）對中國及香港的政策。研究重點包括英國外交政策的香港浸會大學政治及國際關係學系副教授Krzysztof Sliwinski透過電郵回覆《中央社》查詢時表示，卓慧思有可能延續便利港人移英的BNO簽證計劃，但也要權衡與中國的關係。

英國新首相卓慧思被視為「抗中鷹派」，今年7月1日香港主權移交紀念日前夕，時任英國外交大臣的卓慧思表示，香港國安法讓北京有條件系統性地攻擊應屬於香港的權利和自由，選舉名存實亡。她又指，英國對香港的義務並未在1997年就終止，將持續捍衛香港民眾的權利與自由。

卓慧思又提到，許多香港人被迫離家尋求自由環境，英國因此推出新的移民管道，目前已有超過12萬名持「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人利用此管道申請來英。英國官方此前公布，已批准超過11萬宗申請。

Krzysztof Sliwinski表示，在所有民主體制中，從政者傾向競選時說一套，當選後做另一套，這是因為當他們當選後，會接觸一些機密資料，對事情有更全面的看法，以及他們意識到其決定對不同利害關係人的責任及潛在影響。他們也會受到不同方面的壓力及遊說，在這情況下，他們的考慮會實際得多。

對於港人最關心的BNO問題，英國政府會否延長BNO簽證計劃，及會否推出更多政策協助在港及在英的港人，Krzysztof Sliwinski表示，這完全有可能，但也取決於英政府平衡不同方面的利益及國家的價值觀。

他說，例如對大型企業而言，有大量勞動力當然較好，所以跨國公司及金融機構一般會支持BNO計劃。但另一方面，卓慧思也要權衡英國外交政策上的道德立場與中國的關係，特別是經濟方面，中國是世界工廠，對世界供應鏈有很大影響。

110名跨黨派英國國會議員此前聯署，要求審查涉及「侵犯香港人權的中港官員」位於英國的資產，以便日後執行制裁。

對於卓慧思會否加強制裁香港或中國官員，Krzysztof Sliwinski引述英國著名政治家兼前首相Palmerston名言，「我們（英國）沒有永遠的朋友，我們也沒有永遠敵人，只有永遠的利益，而追隨這些利益是我們的責任」，所以在過去數個世紀以來，在涉及歐洲政治時英國多次改變其路線。

他說，他猜測有些制裁是可能的，但這些制裁可能僅具象徵意義，旨在表現某種道德立場，而不是有效地「懲罰」任何人，畢竟經濟制裁往往會適得其反，就像歐洲國家制裁俄羅斯後出現能源危機。

有分析認為英國國內面對高通脹及高能源價格等問題，相信卓慧思未來會集中處理國內問題而多於外交事務。

不過，Krzysztof Sliwinski表示，英國今個冬季面對能源價格上升、通脹、高失業率及經濟停滯的問題，而很多政府會透過外交手段，將公眾視線由國內轉移到國外問題，如果俄羅斯及烏克蘭的戰爭繼續，他相信唐寧街10號很有可能會將公眾焦點轉移在這些方向上。

中共20大將於下月舉行，這是否對中英關係有所影響，Krzysztof Sliwinski直言，自己一向很少留意政治家發表的聲明或宣言，最重要是他們採取什麼行動，很多時候國與國之間都傾向維持現狀。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex