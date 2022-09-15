公有土地應擔任「都更領頭羊」，發揮公共財效益帶動產業復甦與地區翻新
我們想讓你知道的是
公有土地開發與更新方式一直都是台灣都市發展關鍵議題，在經濟發展與都市快速成長下，政府機關消極管理公有土地，反而成為都市發展推動最大阻力，公有地在都市規劃與經濟發展中，應更積極擔任都市更新推手的角色。
文：姚志軒（台中市台灣文化協會理事）
一、前言
所謂都市更新，係為促進都市土地有計畫之開發再利用，復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益。因此，都市更新絕非僅是單純的土地交易手段，係透過有效且計畫性調配土地資源、活化整體經濟市場等方式，來帶動產業復甦及周圍地區翻新。
公有土地開發與更新方式一直都是台灣都市發展關鍵議題，在經濟發展與都市快速成長下，政府機關消極管理公有土地，反而成為都市發展推動最大阻力，公有地在都市規劃與經濟發展中，應更積極擔任都市更新推手的角色。
二、台灣都市更新政策發展脈絡
台灣早期為追求經濟快速發展，政策不外乎都圍繞國家重大基礎建設或經濟結構，導致忽略都市土地或人口聚集地的土地居住政策規劃，造成已發展都市地區頹敗窳陋、環境哀敗等現象。為改善此等現象，都市更新便成為台灣近20年來重要的都市政策主軸。
早期的都市更新側重於公權力強制介入之拆除重建，清除市中心窳陋哀敗地區，並將部分土地資源讓予開發商重新建築，達到重塑整體市容。但此種都市更新方式，多半忽略人民居住權以及意願，造成大規模抗爭行動不斷重演，且重建後房地漲價超額利潤，常成為公權力圖利開發商或政治利益交換籌碼。
中期的都市更新除延續早期重建主軸外，另外加入公共設施環境改善、促進產業發展等提升城市競爭力概念。此時代表措施，係政府開始提供獎勵機制吸引民間資金投入，包括：貸款減免、減稅等補助方式引導民間參與都市更新，並訂定差異化發展，針對不同地區發展目標訂定不同補助標準，促進公私部門合作關係。
近期的都市更新則融入全球永續發展概念，更注重居民意願與需求、全面性地區發展、社會經濟環境、文化景觀及都市紋理、災害容受力等通盤性都市更新政策，並加入一般民眾參與機制，引導居民參與級意見表達，並推動社區營造及利益均分概念。協助地區組織都市更新團體並明訂相關之權利義務，以追求都市環境與經濟永續發展。
三、公有土地之「公益性」遭漠視
目前，公有土地管理機關主管單位由中央到地方均隸屬於財政部門，財產的處分往往著眼於立即的資金收益，藉以填補財政收入的短絀。且為避免遭圖利他人或圖利公庫之議，顧及表面公平、公開、公正起見，多採出租、標租、設定地上權、讓售、標售等方式。至於改良再利用往往「口號」大於「實作」，畢竟機關的權責本質為土地管理，並非以積極收益為目的開發行為。
土地管理機關長期扮演消極角色的後果，間接導致部分都市繁盛地區居然呈現窳陋或低度使用現狀。探究其原因往往歸諸土地權屬牽扯複雜，且大多涉及公有土地產權因素，不外乎是公私土地夾雜、違章建戶佔用土地、宿舍被佔用未繳回、公共設施保留地未開闢、土地主管機關消極管理土地不願或不能處理土地開發等問題。
因公有土地負有以政策開發引導地區發展的任務，針對都市中亟需更新的地區，公有土地管機關就肩負引入民間實施者之資金與專業技術之責，以部份土地折價抵付之方式，減低自行編列預算進行開發之壓力，共同進行更新重建。一方面取得所需的使用空間，有效整合周圍地區整體規劃，創造基地再發展及附近地區發展的最大效益，引導全市各區之更新發展，以達到大規模都市再生效果，俾達成都市土地整體開發與公平分配利益之遠景。
過去公辦都更的基地多以大面積或比例較高的公有土地，除遏止私地「以小吃大」的疑慮外，更希望藉由公有土地的更新，引導該地區開發定位及都市發展方向。並帶動周邊私有地更新，扮演好領頭羊的角色。
四、公有土地管理機關應更積極擔任都市更新「領頭羊」
鑒於公有土地時常發生無法與周邊私有土地共同開發與無力處理地上物被佔用的現實狀況，《都市更新條例》立法當時即將此納入考量。於條例第二十七條載明，都市更新事業計畫範圍內公有土地及建築物應一律參加都市更新，及公有土地參與更新的處理方式，並排除《土地法》、《國產法》、《預算法》及各級政府財產管理規則相關規定之限制。
藉由《都市更新條例》所提供「多數決」或地方政府公權力強制拆除、權利變換計畫等方式，不僅造成公私雙贏，且達到都市環境改善之目的。
台灣許多都市更新計畫常因財務效益過低，及更新範圍內合法私有地需要處理而執行時程延宕，其最關鍵原因係缺乏具彈性的開發式解決財務效益過低之共同性問題。檢視民間辦理都市更新較容易成功原因，不外乎多源自區位較佳或多具發展潛力；公有土地辦理都市更新則多半基於地區整體政策推動下產生，但受制於公部門彼此公共利益爭取下，往往忽略公有土地為全民之公共財，導致各機關基於行政本位主義思維，造成公有土地都市更新難以推動。
對公有土地管理機關而言，透過財務分析才能有效掌握國家預算開支，客觀地評估與私部門合作方式最具成本效益；私部門部分，投入資金多少通常並非首要重點，以財務工具試算出投資效益能不能符合期待之利潤，才是最後投入都市更新關鍵。
可得出公有土地管理機關主要注重於開發成本；而私部門則為利潤取向，為促進整體都市更新發展以及落實公私協力合作，公部門應放下因政策執行壓力下，而大幅美化都市更新計畫財務正面效益心態，以客觀、公正面對財務分析結果，俾利日後與私部門於共同立足點來推動都市更新計畫。
五、公有土地參與都市更新之新思維
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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