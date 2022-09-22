四川高溫限電熱出人命，小粉紅護航「愛國就不要抱怨」簡直是點睛之筆

自7月以來，中國西南地區多個省份爆發罕見高溫乾旱天氣，長江流域水位快速下降。依靠水力發電的四川省，因為乾旱，水電供應不足，只能限電。不僅要求工廠停工、讓電於民，大型電池製造商寧德時代和比亞迪的工廠，只能保證部分運營；商場選擇縮短營業時間，捷運站也關掉一半的燈來節省電力。有些成都市民突然被通知居家辦公，這次不是因為疫情，而是因為辦公室被限電。

缺水乾旱並不是四川省唯一的難題。今年是60年來難得的高溫天氣，加大了四川人民使用冷氣的頻率，目前為止，四川省用電負荷已經六次打破記錄。

在水電不足和高溫的夾擊之下，很多電機在高溫中頻現故障，維修人員吃緊，很多小區因此隔三差五就面臨停電兩到三小時不等。所以儘管企業讓電於民，民用電力還是不夠穩定。

大城市電力不足，至少能保證基本生活，很多網友都在討論四川農村的限電情況，很多村子停電一停就是10小時，而農村家庭冷氣也不算普及，網路上很多傳言說，在這次高溫之中，由於限電、停電，很多市民，尤其是老年人不堪極端天氣的重負，患上熱射病，熱射病也可以解釋為重度中暑，由於體溫過高，超過40攝氏度時，會引起皮膚灼熱、意識障礙、多器官功能障礙，一旦發生，死亡率非常高。

關於「熱死了好多人」這個話題，網友們不約而同這麼形容：老年人獨自在家熱死了，晚上家裡年輕人回去才發現，天氣太熱，已經臭了。喪葬場每天火化都來不及。讀到這樣的留言，才發現四川的高溫已經成為有一次災難。

面對這些民生困境，中國政府一如既往地插科打諢，企圖蒙混過關，微博上有個熱門話題為「川渝人民要哭了」，裡面戲謔性的討論川渝地區近期的高溫：川渝就是高溫的心臟、四川今天依然是變態辣。

然而，一次又一次美化苦難的手段已經快要不起作用了。中國有名的幾個社交平台，小紅書、知乎、微博、B站，只要出現「川渝地區高溫」的話題，下面的留言還是以實際情況居多。有人說，苦難的本質就是苦難，苦難不值得被歌頌。還有人說，現在不是「川渝人民要哭了，而是川渝人民熱死了，是字面意義的熱死了。」這一切都說明，人民已經厭倦了政府把問題娛樂化的處理方式。