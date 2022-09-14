2022/09/14,
印太

李奧納多拍攝《海灘》20多年後，泰國最高法院下令對電影場景瑪雅灣進行環境修復

李奧納多拍攝《海灘》20多年後，泰國最高法院下令對電影場景瑪雅灣進行環境修復
瑪雅灣（Maya Bay Beach）。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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當時劇組不只為符合影中畫面，先是移除了灌木叢，再移植多達60棵棕櫚樹，被指控破壞當地沙丘生長植被，不過電影製作公司《20世紀福斯》則堅稱，團隊在離開時，現場環境和拍攝前完全一樣，已清除棕櫚樹且重新種回本地植物，且用竹籬笆將沙丘固定在正確位置。

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）演出、2000年上映的電影《海灘》（The Beach），當時在泰國瑪雅灣（Maya Bay Beach）進行拍攝，20多年後，泰國最高法院下令官員繼續在當地進行環境修復工作。

海灘》是一部由丹尼·鮑伊（Danny Boyle）執導的電影，描述一位在曼谷尋找刺激的美國年輕背包客理查（由李奧納多飾演），他在考山路上一間旅館遇上了名叫Daffy的旅人，得知一個原始的無人島上有一個迷人海灘，後來理查靠著Daffy留下的地圖，說服一對法國夫妻一同前往這個神秘海灘，故事也就此展開。

當年瑪雅灣因電影拍攝而面臨環境遭破壞，也讓《海灘》電影團隊飽受批評。當時劇組不只為符合影中畫面，先是移除了灌木叢，再移植多達60棵棕櫚樹，被指控破壞當地沙丘生長植被，不過電影製作公司《20世紀福斯》（今《二十世紀影業》）則堅稱，團隊在離開時，現場環境和拍攝前完全一樣，已清除棕櫚樹且重新種回本地植物，且用竹籬笆將沙丘固定在正確位置。

然而據《衛報》當時報導，許多原生植物被從海灘上移走後保存在苗圃中，卻也因此死亡，而由於沒有灌木叢，原本的美麗沙灘也被暴風捲入海中，竹籬笆並沒有奏效。

泰國地方當局因而在1999年底（電影是在2000年上映）對泰國政府機構、20世紀福克斯和泰國電影代理「Santa International Film Production」提起民事訴訟，要求賠償1億泰銖（約新台幣8479萬7050元）的環境損害賠償，當時媒體就形容，這部改編自艾力克斯葛蘭（Alex Garland）作品關於背包客尋求烏托邦的的電影，看樣子是在生態災難和法庭案件中結束。

而在電影上映多年後，本週二，曼谷最高法院裁決泰國皇家森林部（Royal Forest Department）有責任修復瑪雅灣，並命令該部門成立一個委員會，在30天內制定環境修復計劃。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
1999年1月29日，戴著印有電影明星李奧納多狄卡皮歐面具的泰國環保人士，在曼谷美國大使館前抗議《二十世紀福斯》通過其代理「Santa International Film Production」承諾支付400萬泰銖（約10萬8000美元）向泰國農業與合作部下屬的泰國政府皇家林業部申請特殊許可，以改變瑪雅灣景觀。 環保人士表示這筆錢是對泰國政府的賄賂。

《海灘》在拍攝前便引起環保人士關注且要求停止拍攝，也表示電影團隊並未向當地人士請益，而在電影上映後，瑪雅灣也成為廣大遊客到訪的熱門景點，每一年，每天都有約300多艘船載著5000名遊客進入瑪雅灣，導致2018年10月瑪雅灣必須短暫關閉，以讓這僅250公尺範圍的海灘得以休息，同年曼谷農業大學的Thon Thamrongnawasawat博士也警告，表示「珊瑚覆蓋率在短短 10 多年內減少了 60% 以上」。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
充滿大量遊客的瑪雅灣（Maya Bay Beach），照片攝於2015年

瑪雅灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行期間遊客人數幾乎減少到幾乎為零，2022年初重新向開放後，一次最多只開放給375名遊客，船隻也只被允許停靠在指定位置，以免破壞珊瑚礁；今年1月泰國旅遊局局長Yuthasak Supasorn就向《路透社》表示：「鯊魚回來了，珊瑚礁在重新生長，水又變清了」，「這些事情表明，如果我們給它時間，自然就會痊癒，我們也必須努力保持這種狀態。」

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
瑪雅灣（Maya Bay Beach）

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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2022/09/07,
生活

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Photo Credit：中國人壽

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