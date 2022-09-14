美國8月CPI年增8.3%高於預期，市場升息恐慌加劇，美股暴跌1276點兩年多來最慘
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美股今天狂瀉，最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，道瓊指數暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別跌逾4％、5％，創兩年多來最糟表現。
美國8月CPI年增8.3％比預期高，聯準會升息路徑難改
（中央社）美國通貨膨脹從40年高點緩慢降溫，8月消費者物價年增8.3％，高於市場預期。汽油價格走跌，但食品、居住成本居高不下。聯準會官員為壓制通膨，下週很可能決議升息3碼。
美國勞工部今天（當地時間13日）公布，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，低於7月的8.5％及6月創40年來新高的9.1％，但高於市場預期的8％。令人憂心的是，如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3％，高於前兩個月保持的5.9％，也超越市場預期的6％。
美股開盤後大跌，道瓊工業指數早盤跌逾700點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別超過2.5％、3.2％。
核心CPI竄升原因之一是與去年同期相比的基期較低，但也反映物價壓力廣泛且沉重，油價下跌不足以讓整體通膨迅速降溫。
若觀察單月物價漲幅，經季節調整，8月CPI上漲0.1％，市場預期下跌0.1％；核心物價月增0.6％，是7月漲幅及市場預期的兩倍。
美國通膨顯現已過頂峰的跡象，汽油價格持續下跌是重要原因。根據美國汽車協會（AAA）數據，今天全美汽油每加侖均價3.71美元，比6月中所創歷史高點低了26％。勞工部最新數據顯示，8月汽油價格大跌10.6％，延續7月下跌7.7％的走勢。
不過，8月天然氣與電價上漲，食品、居住等費用也持續攀升。食品價格月增0.8％，創去（2021）年12月以來最小漲幅，但過去一年大漲11.4％，創1979年5月以來最高年增率。房租單月上漲0.7％，與醫療費用漲幅相同。
為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）今年已4度升息，但勞工部這份數據未顯露物價漲勢受到控制的明確跡象。
聯準會6、7月各升息3碼（0.75個百分點），利率期貨市場行情顯示，投資人普遍預期聯準會官員20日至21日集會時將再次決議升息3碼。聯準會緊縮貨幣政策，期望抑制旺盛的消費需求，但經濟將連帶受影響。如果通膨緩降，衰退陰影恐揮之不去。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近幾個月不斷表明抗通膨決心，但他8月下旬在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上坦言，利率走升能拉低通膨，也會為家庭和企業「帶來一些痛苦」。
升息恐慌加劇，美股暴跌1276點兩年多來最慘
（中央社）美股今天狂瀉，最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，道瓊指數暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別跌逾4％、5％，創兩年多來最糟表現。
勞工部在美股開盤前公布，美國8月CPI年增8.3％，低於7月的8.5％及6月創40年來新高的9.1％，但高於市場預期的8％。令人憂心的是，如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3％，高於前兩個月保持的5.9％，反映物價壓力廣泛且沉重。
美股跳空開低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94％，收在31104.97點。標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32％，收在3932.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16％，收在11633.57點。
3大指數都創2020年6月11日以來最糟單日表現，兩個多月來收復的失土所剩無幾。
為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）今年已4度升息，6、7月各升息3碼（0.75個百分點）。投資人一度期盼通膨已過頂峰，聯準會可放慢升息腳步，但最新數據反映通膨僅緩慢降溫，聯準會積極升息路徑難改，不利股票等高風險資產後市。
美股一片「慘綠」，道瓊指數30檔成分股無一收紅；標普500指數11大類股全面收黑，僅5檔成分股上漲。
對利率走勢敏感的科技及成長股受創慘重。科技權值股方面，臉書（Facebook）母公司Meta股價跌近9.4％，亞馬遜（Amazon.com）跌逾7％，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet跌幅都達5.5％以上。
晶片股走勢更慘，費城半導體指數慘跌168.82點，跌幅6.18％，收在2562.27點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4％，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅分別接近9％、9.5％。
美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，與通膨居高不下、聯準會積極緊縮貨幣政策關係密切。標普500指數上半年跌逾20％，創逾半世紀最糟同期表現；下半年盤勢略有起色，儘管夏末出現疲態，標普500指數仍在昨天拉出連4紅，上週則是4週來首度週線收紅。
最新數據反映通膨頑固，聯準會升息短期內不大可能縮手，最高終端利率（terminal rate，指升息循環最終利率）可能高於原估水準，維持時間更長，經濟承受更大壓力。
聯準會官員預定20日至21日集會。最新通膨數據公布後，聯準會連3次例會決議升息3碼幾成定局，愈來愈多投資人認為聯準會可能一口氣升息4碼（1個百分點）。
根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）利率期貨市場數據，聯準會9月升息3碼的機率達67％，低於昨天的91％；升息4碼的機率從零竄升至33％。
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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