北京實質挺俄侵略，烏克蘭跨黨派議員加入30國抗中聯盟IPAC
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俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，北京在外交、經貿、軍事等領域實質支持莫斯科，令原本期待北京可向其「全面戰略協作夥伴」莫斯科發揮正面影響力的烏克蘭各界人士感到失望，也讓烏克蘭社會和政壇對北京政權的本質有較以往清楚的認識。
文：陳韻聿（中央社記者）
「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（14）日宣布烏克蘭加入聯盟。IPAC在烏克蘭的兩位共同主席告訴《中央社》，主要原因是中國在俄烏戰爭的立場。
IPAC（ the Inter-Parliamentary Alliance on China）強烈批判中共違反人權、自由等原則並致力於行動倡議。刻意選擇在2020年6月4日、六四天安門事件31週年成立的IPAC，目前串連約30國、超過200名國會及歐洲議會（European Parliament）議員。不少加入IPAC的議員遭北京制裁。
隨著中國在中東歐和巴爾幹地區積極擴張影響力，加入IPAC的國家也快速增加。根據IPAC提供的名單，在12至14日於華府舉行的IPAC年度峰會，就有來自烏克蘭、立陶宛、羅馬尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓、阿爾巴尼亞、保加利亞、蒙特內哥羅、科索沃等國議員規劃出席。
其中，備受矚目的焦點是烏克蘭。俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，北京在外交、經貿、軍事等領域實質支持莫斯科，令原本期待北京可向其「全面戰略協作夥伴」莫斯科發揮正面影響力的烏克蘭各界人士感到失望，也讓烏克蘭社會和政壇對北京政權的本質有較以往清楚的認識。
事實上，中國也是烏克蘭名義上的「戰略夥伴」，雙方曾在2010年代簽署一系列相關文件。中國曾在烏克蘭試圖發展的「多角外交」舉足輕重；2019年，中國成為烏克蘭最大貿易夥伴，烏方多年來試圖吸引更多中國資金投入烏克蘭的經濟和基礎建設。
儘管與中國發展關係可視為出於「務實」、而非「理念相近」考量，至少在俄烏戰爭全面爆發前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的黨政團隊要角中不乏主張強化對中關係的人士。
舉例而言，總統辦公室主任的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）去（2021）年曾對媒體表示，若西方有意為了與俄羅斯維持良好關係而犧牲烏克蘭利益，烏克蘭就要「轉向東方」。
執政黨「人民公僕」（Servant of the People）國會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）去年夏天曾出席《習近平談治國理政》一書烏克蘭文版發表會並致詞。數天後，他接受《新華社》專訪時說，「人民公僕」與中國共產黨都以「服務人民」為核心理念，中共的治國理政經驗有值得參考之處。
不過，俄烏戰爭讓烏中關係發生變化。同屬人民公僕黨的烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）即強力主張重新審視對中關係。
他近期也在烏克蘭國會推動成立跨黨派對台關係小組，全名為「支持與台灣發展友誼以及經貿、文化和人道合作」。此小組8月中旬已實質成立，目前仍待全會正式宣布、完備程序。
關於烏克蘭如今加入「抗中」色彩濃厚的IPAC，梅列日科近日接受《中央社》專訪時說，他和IPAC的淵源與立陶宛有關；他曾簽署聯合聲明，反對北京只因為立陶宛試圖與台灣建立更緊密關係就「霸凌」立陶宛。
此外，俄烏戰爭讓他認知到，只有自由民主國家可能協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。
梅列日科指出，「民主政體要存續，就必須相互支持」。他認為，關於新極權主義對自由民主的威脅，IPAC成員有充分認知。
根據IPAC的入會規定，任何國家要成為會員，必須有分屬不同政黨的國會議員擔任共同主席。也就是說，若沒有分屬不同政黨的國會議員願意加入，該國就無法成為IPAC會員。除了梅列日科，烏克蘭在IPAC的另一位共同主席是最大在野黨、自由派「歐洲團結黨」（European Solidarity）議員，有多年媒體產業經驗的克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）。
他近日接受《中央社》專訪時說，應對烏克蘭今天遭遇的種種挑戰，「民主政體團結一致」是最佳解方。相較於烏克蘭，台灣多年前已認知到這一點，他個人則是在2014年俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）、開始蠶食鯨吞軍事占領烏東後，有這樣的體認。他期待IPAC未來能更關注中國與俄羅斯的「特殊關係」。
至於是否擔心烏克蘭加入IPAC將惹怒北京，克尼亞日茨基說，「老實說，當平民持續遭遇飛彈攻擊、侵略占領勢力持續犯下各種罪行、我們的基礎建設和正常生活被破壞，我很難想像還有什麼情況能比這個更糟」。
與其對烏克蘭「抗中」跳腳，他說，北京可好好想想烏克蘭面臨的情況，並反思自身作為，包括為莫斯科幫腔、宣稱烏克蘭的遭遇與所謂以美國為首的西方集團強勢擴張影響力有關。
克尼亞日茨基指出，烏克蘭社會對中國的認知主要是「經濟強權」，對中國內部的政治情勢則一向缺乏瞭解與討論，這在政界、媒體和學界，都是普遍現象。
不過，他強調，現在必須重新思考許多事，包括對烏克蘭的外交政策進行戰略調整。他期待IPAC成員能提供支援。
另一方面，克尼亞日茨基指出，俄烏戰爭後，烏克蘭大眾開始對台灣在國際議題的立場有些認識，但要讓烏克蘭社會對台灣面臨的內外情勢，以及台灣的成就和遭遇的挑戰有較清楚理解，「還有非常多工作得做」。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。