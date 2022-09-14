香港人排隊吊唁英女王 ：「戀殖」與國安法下的「另類政治表態」

文：李澄欣（BBC中文記者 香港報道）

英女王伊麗莎白二世（伊利沙伯二世）逝世，大批香港人到英國駐港總領事館獻花致意，甚至在酷暑下排隊三、四小時簽吊唁冊。《BBC中文網》（BBC）在現場訪問老中青三代，不同世代對英女王和港英殖民時代有不同記憶，有市民直言「戀殖」是國安法下的「另類政治表態」。

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周一（9月12日）香港中秋節補假，大批市民身穿黑衣、手拿鮮花到英國駐港總領事館排隊，人龍排到香港公園水池，不少人排了近四小時才能進入館內簽字。現場多數是中老年人，也有家長帶同年幼子女到場。現場氣氛平靜肅穆，曾一度出現警車，但沒有警察巡邏。

有市民自製花牌，印上羅大佑名曲《皇后大道東》歌詞「這個漂亮朋友，道別亦漂亮」、「事頭婆（老闆娘）！多謝您給我們最美好的時光」、「主懷安息 ，萬古流芳」等字句，有人在花束旁放置蠟燭、英國童書角色「柏靈頓熊」及「港英旗」等，也有人用手機播放英國國歌《天佑女王》。

老年港人：「戀殖」無罪

不少排隊人士是40到60年代初出生的長者。60多歲的李先生手拿菊花排隊，他尷尬表示這是平生第一次買花，「以前追女仔都沒買過花」。他形容英女王是「恩人」，殖民地政府讓香港經濟蓬勃，社會自由開放，「罵英女王、罵警察，講什麼都可以，不會家長式管治」。

78歲的黃女士也專程到太子花墟買了一束新鮮黃玫瑰獻給女王，她憶述小時候每年女王誕辰日都很開心，會收到杯子和食物，長大後自己在工廠打工，子女享受免費教育成為有文化的人，她哽咽說對此「一輩子都很感恩」。

她說記得英女王訪港的新聞，形容她高貴大方、優雅親民，「不會看不起窮人，去屋邨探居民不會圍著一堆保鑣，去街市會和賣菜佬握手，不會嫌髒、嫌有菌，與現在的領導人分別很大。」

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75歲馮女士則表示，在女王傳出身體抱恙當晚徹夜難眠，得悉她逝世後忍不住哭，隔天就到領事館獻花悼念。她流淚對《BBC》說：「不可能對她沒感情，怎麼可能統治了156年，對自己的（前）宗主國、對女王無動於衷，那是冷血的。」

港府近日修改教材稱自1842年以來，英國在香港所實施的是「殖民管治」，並沒擁有香港的主權，因此香港不是「殖民地」。但馮女士表示，小時候去哪裏都有女王的身影，學校、警署、鈔票上都有女王肖像，電視凌晨「收台」（播完全日節目後）也會播放《天佑女王》，「她領導香港是無可置疑的」。

她批評，女王逝世後港府建築物沒有下半旗致哀，是對前宗主國「忘恩負義」，指現在的政府官員很多都是英國訓練出來的，「很失禮人」。

她指英治年代港人豐衣足食，有良好的教育和醫療制度，也有完整的法治，讓全世界都來香港投資。「我們沒有受到共產黨的迫害，大陸發生『大饑荒』和武鬥，香港完全是很和平的過了這段日子。」

她強調懷念是自然地發自內心的，「戀殖無罪」。「我戀殖又如何？英國對我們好，我們不應該戀殖嗎？難道我們戀共產黨？你有沒有想過我們為何戀殖？為何我懷念過去，而不是現在這個政府？這是誰的錯？」

Photo Credit: BBC NEWS 75歲馮女士強調懷念是自然地發自內心的，並說「戀殖無罪」。

就在大排長龍隔天，中國中央人民政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）旗下《大公報》刊出評論文章指「極少部分人」至今仍然存在「戀殖心態」值得關注，強調「去殖民化」是個系統工程，需要久久為功。

文章又斥「反中亂港分子以及反華媒體是在進行一場別有用心的政治宣傳」，編造港人對「殖民統治時期的美好回憶」，藉此攻擊國安法實施後的香港特區新局面。

中年港人：另類政治表達

除了老一輩，領事館外也有許多中年人，他們在七、八十年代出生，在香港最繁榮的九十年代長大，不少人表示計劃移民。

40多歲的梁小姐表示，英女王是「精神領袖、國民祖母」，也是自己成長的一部分，英治時代每年都留意其聖誕文誥，鈔票都有女王頭。「是『唔啦更』（沒有關係），但就是有種解釋不到的感情，好像我祖母一樣，我見她多還比見自己的祖母多。」

她說1997年主權移交時已經有失落感，現在香港風光不再，加上英女王逝世，更感失落，「很想快點走，在考慮移民」。對於外界批評英國王室代表殖民和侵略，她指看電視劇《王冠》（The Crown）就知道很多決定不是女王能夠控制，而且相比港英時期的不平等，「現在回歸中國又如何？我們變得更自由，還是更不自由？更開心，還是更不開心？大家心裏有數」。

陳氏夫婦帶著11歲和8歲的子女來，他說兩代人都在伊利沙伯醫院出生，對女王逝世感到更「貼身」。該醫院為香港九龍的龍頭醫院，1958年由王夫愛丁堡公爵菲利普親王主持奠基，1963年落成後以英女王命名。

陳先生說香港由漁村變成現在的繁榮都市，「沒有英國就沒有香港」，又形容女王是值得尊重的人。「任何值得尊重的人都會來鞠躬，不要動輒說『勾結外國勢力』，卻不反省自己有什麼行為令我們香港人這麼不開心。」

一名父親也帶同7個月大的女兒到場，披上英國國旗拍照留念，他對《BBC》說：「女兒沒那麼幸運，不能生活在那個年代，所以幫她拍照，讓她長大後知道自己有幾個月跟女王在世時重疊過。」他說等女兒學會廣東話，就會帶她移民。

該名父親讚揚英女王有氣度和幽默感，「某些人失去幽默感，形象就很差 」。對於英國的侵略史，他認為英國政府沒有逃避、美化或竄改歷史，又指認同女王的價值觀，「她很just（公道），做人最緊要公道」。