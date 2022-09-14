香港人排隊吊唁英女王 ：「戀殖」與國安法下的「另類政治表態」
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英女王逝世，大批香港人到英國駐港總領事館獻花致意。現場老中青三代，不同世代對英女王和港英殖民時代有不同記憶，有市民直言「戀殖」是國安法下的「另類政治表態」。
文：李澄欣（BBC中文記者 香港報道）
英女王伊麗莎白二世（伊利沙伯二世）逝世，大批香港人到英國駐港總領事館獻花致意，甚至在酷暑下排隊三、四小時簽吊唁冊。《BBC中文網》（BBC）在現場訪問老中青三代，不同世代對英女王和港英殖民時代有不同記憶，有市民直言「戀殖」是國安法下的「另類政治表態」。
周一（9月12日）香港中秋節補假，大批市民身穿黑衣、手拿鮮花到英國駐港總領事館排隊，人龍排到香港公園水池，不少人排了近四小時才能進入館內簽字。現場多數是中老年人，也有家長帶同年幼子女到場。現場氣氛平靜肅穆，曾一度出現警車，但沒有警察巡邏。
有市民自製花牌，印上羅大佑名曲《皇后大道東》歌詞「這個漂亮朋友，道別亦漂亮」、「事頭婆（老闆娘）！多謝您給我們最美好的時光」、「主懷安息 ，萬古流芳」等字句，有人在花束旁放置蠟燭、英國童書角色「柏靈頓熊」及「港英旗」等，也有人用手機播放英國國歌《天佑女王》。
老年港人：「戀殖」無罪
不少排隊人士是40到60年代初出生的長者。60多歲的李先生手拿菊花排隊，他尷尬表示這是平生第一次買花，「以前追女仔都沒買過花」。他形容英女王是「恩人」，殖民地政府讓香港經濟蓬勃，社會自由開放，「罵英女王、罵警察，講什麼都可以，不會家長式管治」。
78歲的黃女士也專程到太子花墟買了一束新鮮黃玫瑰獻給女王，她憶述小時候每年女王誕辰日都很開心，會收到杯子和食物，長大後自己在工廠打工，子女享受免費教育成為有文化的人，她哽咽說對此「一輩子都很感恩」。
她說記得英女王訪港的新聞，形容她高貴大方、優雅親民，「不會看不起窮人，去屋邨探居民不會圍著一堆保鑣，去街市會和賣菜佬握手，不會嫌髒、嫌有菌，與現在的領導人分別很大。」
75歲馮女士則表示，在女王傳出身體抱恙當晚徹夜難眠，得悉她逝世後忍不住哭，隔天就到領事館獻花悼念。她流淚對《BBC》說：「不可能對她沒感情，怎麼可能統治了156年，對自己的（前）宗主國、對女王無動於衷，那是冷血的。」
港府近日修改教材稱自1842年以來，英國在香港所實施的是「殖民管治」，並沒擁有香港的主權，因此香港不是「殖民地」。但馮女士表示，小時候去哪裏都有女王的身影，學校、警署、鈔票上都有女王肖像，電視凌晨「收台」（播完全日節目後）也會播放《天佑女王》，「她領導香港是無可置疑的」。
她批評，女王逝世後港府建築物沒有下半旗致哀，是對前宗主國「忘恩負義」，指現在的政府官員很多都是英國訓練出來的，「很失禮人」。
她指英治年代港人豐衣足食，有良好的教育和醫療制度，也有完整的法治，讓全世界都來香港投資。「我們沒有受到共產黨的迫害，大陸發生『大饑荒』和武鬥，香港完全是很和平的過了這段日子。」
她強調懷念是自然地發自內心的，「戀殖無罪」。「我戀殖又如何？英國對我們好，我們不應該戀殖嗎？難道我們戀共產黨？你有沒有想過我們為何戀殖？為何我懷念過去，而不是現在這個政府？這是誰的錯？」
就在大排長龍隔天，中國中央人民政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）旗下《大公報》刊出評論文章指「極少部分人」至今仍然存在「戀殖心態」值得關注，強調「去殖民化」是個系統工程，需要久久為功。
文章又斥「反中亂港分子以及反華媒體是在進行一場別有用心的政治宣傳」，編造港人對「殖民統治時期的美好回憶」，藉此攻擊國安法實施後的香港特區新局面。
中年港人：另類政治表達
除了老一輩，領事館外也有許多中年人，他們在七、八十年代出生，在香港最繁榮的九十年代長大，不少人表示計劃移民。
40多歲的梁小姐表示，英女王是「精神領袖、國民祖母」，也是自己成長的一部分，英治時代每年都留意其聖誕文誥，鈔票都有女王頭。「是『唔啦更』（沒有關係），但就是有種解釋不到的感情，好像我祖母一樣，我見她多還比見自己的祖母多。」
她說1997年主權移交時已經有失落感，現在香港風光不再，加上英女王逝世，更感失落，「很想快點走，在考慮移民」。對於外界批評英國王室代表殖民和侵略，她指看電視劇《王冠》（The Crown）就知道很多決定不是女王能夠控制，而且相比港英時期的不平等，「現在回歸中國又如何？我們變得更自由，還是更不自由？更開心，還是更不開心？大家心裏有數」。
陳氏夫婦帶著11歲和8歲的子女來，他說兩代人都在伊利沙伯醫院出生，對女王逝世感到更「貼身」。該醫院為香港九龍的龍頭醫院，1958年由王夫愛丁堡公爵菲利普親王主持奠基，1963年落成後以英女王命名。
陳先生說香港由漁村變成現在的繁榮都市，「沒有英國就沒有香港」，又形容女王是值得尊重的人。「任何值得尊重的人都會來鞠躬，不要動輒說『勾結外國勢力』，卻不反省自己有什麼行為令我們香港人這麼不開心。」
一名父親也帶同7個月大的女兒到場，披上英國國旗拍照留念，他對《BBC》說：「女兒沒那麼幸運，不能生活在那個年代，所以幫她拍照，讓她長大後知道自己有幾個月跟女王在世時重疊過。」他說等女兒學會廣東話，就會帶她移民。
該名父親讚揚英女王有氣度和幽默感，「某些人失去幽默感，形象就很差 」。對於英國的侵略史，他認為英國政府沒有逃避、美化或竄改歷史，又指認同女王的價值觀，「她很just（公道），做人最緊要公道」。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
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