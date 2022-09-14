英女王去世：再見「事頭婆」——兩位「50後」港人記憶中的港英年代
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兩名五十年代出生的港人，細說他們對這位「事頭婆」的不捨之情。
文：黃穎（BBC中文特約撰稿人）
英國女王伊利沙伯二世（伊莉莎白二世）上周辭世，牽起了不少香港市民對殖民時期的「事頭婆」（港式俗語，對老闆娘的稱呼）的懷念之情，他們形容這是劃時代的終結，也勾起他們對九七回歸前生活的回憶與緬懷。《BBC中文》訪問兩名五十年代出生的港人，細說他們對這位「事頭婆」的不捨之情。
英國殖民香港從1842年清政府簽署中英《南京條約》割讓香港島正式開始，到1997年主權移交。自1952年登基至1997 年，伊利沙伯二世當了香港人的「事頭婆」45個年頭，這45年佔了整個殖民時期的近三分之一。年長一代，尤其在戰後出生的港人，成長歲月滿布女王身影。她離世後，悼念信息在社交媒體洗版；連日來，大批市民前往英國駐香港總領事館門外，獻花哀悼，也為一個時代終結劃上句號。
黎愛薇生於女王登基那一年。今年英女王慶祝登基七十載，她也慶祝七十歲生日。去年成為祖母，這位土生土長、受殖民地教育、喜歡聽樂隊Beatles 披頭四（披頭士）的時尚「嫲嫲」，自言絶不「戀殖」，只是成長當中多少受到英國文化的薰陶。女王衣著打扮優雅荘重，也啟迪她對優雅服飾的追求。疫情下女王每天佩戴口罩的顏色與當天衣服顏色一致，她也受啟發，每天樂孜孜地戴上與衣服同樣顏色的口罩。
伊利沙伯二世於1975及1986年兩度訪港的情景，相隔幾十年，對黎愛薇來說，依然歷歷在目⋯⋯
1975年她當上輔警（香港輔助警察隊），駐守旺角，女王訪港期間她被派駐九龍亞皆老街，當載著女王及菲臘親王（菲利普親王）的開蓬車駛過，她幸運地近距離目睹二人風采；1986年，她已經離開輔警工作，在電視上看到身位大英帝國的女王，毫無架子在香港街上行走，態度非常親民，令她留下深刻印象。
黎對《BBC》表示，作為一個母親及祖母，伊麗沙白女王這麼多年，歷盡王室風雨飄搖，她仍然不慍不火，強勢地把持皇室的威嚴；她還維護子女的尊嚴，接納及包容他們種種負面的報導。黎坦言為她感到難過，感受她承受許多的指責及冷言冷語。
看到女王離世的消息那一刻，黎愛薇感到這是一個時代的終結，坦言沒有特別傷感，因為人終歸要離去，反而欣賞她作為一個君主，一生奉獻給國民，盡忠職守堅持至最後一刻，在逝世前兩天仍然謹守崗位，任命首相卓慧思（台譯「特拉斯」1，Liz Truss）；在位70年，堅毅不屈，「到底是她成就了君主立憲，還是君主立憲成就了她？」
資深出版人、廣東話研究專家彭志銘接受《BBC》訪問時，坦言對伊麗沙白二世的離世感到難過，讚揚女王優雅高貴，以及她予港人很親民的出色公關形象。 「絶少一個國家君主能得到全世界人民的讚頌，對內她可以凝聚民心、對外維持國家形象。」
殖民地時代香港人稱伊麗沙白二世為「事頭婆」。彭志銘指出，這是廣東話俗語，親民貼地。
他解釋，「事頭」原是指一個商店、機構的老闆、或者一個家庭的主人翁的意思，如果是一個貴族的最高領袖，也稱作事頭，中文「事頭」是每一家的領導，廣東人把「事頭」的太太稱為「事頭婆」。女王是女性，自動加了一個「婆」字。舊時代香港，事頭與伙計一起同桌吃飯，是伙計們生活中最密切的人之一，不只是上司與下屬的關係，更像一家人般親切。最初，只有公務員以及紀律部隊會暱稱女王為「事頭婆」，後來，這漸變成大街小巷升斗市民對女王的暱稱。
彭志銘說，港人對英女王在1975年及1986年兩度訪港留下深刻印象，至今依然難忘。他告訴《BBC》，這10幾年正是香港起步發展最好的年代。1975年她第一次訪港的時候正值中國文化大革命後期。這一年，彭志銘中學畢業，剛踏入社會工作；當時中國內地和香港經濟社會發展反差很大，不少港人接濟國內同胞；女王形象高貴、優雅、親民，特別惹人好感。彭依然有清晰記憶，當時英女王所到之處，皆萬人空巷；而且她是第一位在殖民時代訪港的英國君主，是世界矚目的盛事。第二次訪問在1986年，是《中英聯合聲明》簽署兩年之後，她的到訪有穩定軍心的作用。她有非常強的軟實力，兩度訪港表現親民、和善高貴，因此令香港人留下深刻印象。
對於網絡上有關香港royalist（保皇派）的討論之聲，彭志銘認為，到領館致哀的群眾，不一定有政治意識，也不一定代表「保皇派」的政治舉動。他認為，大部分香港人對英女王的悼念，多是向一位值得尊敬、曾建設香港和給與香港人幸福的已故「事頭婆」致敬而已。香港人前往英國駐香港總領事館門外，獻花哀悼，並不代表就是「戀殖」或喜愛殖民地的統治及思想，而是「懷念昔日的香港，一個對未來充滿希望的年代」。
（圖片除署名外均為受訪者提供）
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
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