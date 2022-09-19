俄烏戰爭下核災風險：IAEA打算在札波利沙核電廠周圍設立「非軍事安全區」，這意味著什麼？

隨著烏克蘭戰爭的繼續，世界各國非常關注的一個焦點是位於烏克蘭南部歐洲最大核電廠札波利沙的安全問題。俄國和烏克蘭都相互指責對方炮擊核電廠，引發人們對又一場車諾比式核災難的擔憂。

雖然烏克蘭工人繼續維持這個核電廠的運作，但聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）說，這種情況「難以持續」。該機構已經在現場設立了支持和監督機制。

IAEA希望在核電廠周圍設立一個非軍事安全區（demilitarised security zone）。但這意味著什麼，發生的可能性有多大？

什麼是非軍事區？

紅十字國際委員會將其定義為由武裝衝突各方商定的區域，衝突的任何一方不得佔領或將其用於軍事目的。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西警告核災難風險非常高

紅十字國際委員會列出設立非軍事區的四個必要條件：

所有作戰人員，以及移動武器和移動軍事設備都已經撤離；

固定的軍事裝備和設施不得用於敵對目的；

無論當局或是居民都不得採取任何敵對行動；

所有與軍事行為有關的活動都已經停止。

根據IAEA的計劃，交戰雙方誰也不能在札波利沙核電廠內部署軍隊。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他將會支持這一提議。烏克蘭核問題負責人建議聯合國維和人員能夠維護核電廠的安全。

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但俄羅斯堅持在他們同意該計劃之前有一些問題還需要進一步解釋。

非軍事區過去曾幫助世界其他一些地區的穩定。

朝鮮半島

朝鮮半島在經歷了長達三年多的戰鬥後於1953年7月27日達成了停戰協議，韓戰卻從未簽署最終和平協議。但停戰協議確實為後來沿三八線設置的非軍事緩衝區鋪平了道路。它長約250公里，寬約4公里。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 朝鮮非軍事區

根據該協議，禁止在該地使用坦克和大炮等重武器。士兵可以在那裏留守，但只為觀察目的，且不能大規模部署。

即使在關係最緊張的時候，雙方也基本上能尊重非軍事區的神聖不可侵犯性。但據信大約有100萬士兵駐扎在附近，使其成為世界上最戒備森嚴的前線之一。

由於非軍事區地帶在近70年時間裏沒有修建任何建築物或耕種，一個意想不到的結果是，原本很多受威脅或是瀕臨滅絶的動物和鳥類現在在南北韓兩國之間的這片狹長土地上繁衍繁榮。

南極洲

1959年，包括美國、前蘇聯、英國、阿根廷和澳大利亞在內的12個國家同意保持整個南極洲不用做任何軍事用途。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 非軍事化幫助本土物種在南極洲茁壯成長

這意味著任何國家都不能在那裏建立軍事基地、進行訓練、處理核廢料或測試武器系統。不過，它確實允許各國進行科學實驗。

更多的國家後來簽署了該條約，並於1991年出台了一項單獨議定書，禁止任何石油或其他資源的開採。

與此形成鮮明對比的是，俄羅斯和美國兩國都允許在北極勘探石油並進行軍事演習。

西奈半島

在1967年的第三次中東戰爭期間（以色列方面稱六日戰爭，阿拉伯國家方面稱六月戰爭，Six Day War），以色列從埃及手中奪取了西奈半島。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 以色列和埃及在 1978 年簽署戴維營協議後同意將西奈半島非軍事化

經過1978年在大衛營進行的艱苦談判，以色列同意撤出該地區。

由美國人斡旋的談判所達成的協議，嚴格限制埃及和以色列在邊境附近部署軍事設施。

它還導致國際部隊，即多國部隊和觀察員，在這裏永久性部署，以監督和平協議執行的情況。

但近幾十年來，來自伊斯蘭激進分子的威脅日益增加，也讓埃及和以色列同意部署更大規模的部隊。

非軍事區能適用於烏克蘭嗎？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 札波利沙核電廠

為確保核設施的安全，在札波利沙核電廠設立類似的非軍事區是否能奏效呢？

倫敦國王學院戰爭研究系核安全專家皮爾博士說，首先，它需要滿足一系列條件。

他說，正如IAEA所指出的那樣，第一步是要把核電廠保安控制權全部交還給烏克蘭人員手中，並讓俄國軍用車量從安全以及安保關鍵區域撤出。

此外，俄羅斯核專家和軍事人員需將把札波利沙核電廠的運營控制權交給烏克蘭人，因為目前的情況對原有的安全以及安全事故管理指揮系統構成威脅。

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對核電廠安全系統至關重要的場外電力供應也急需維修和重新連接。核電廠必要設備和材料的供應鏈也需要重新建立。與此同時，與烏克蘭以及國際上重要機構的可靠通信系統也需要恢復。

但皮爾博士告訴BBC，鑒於莫斯科目前的立場，這不太可能很快發生。

「雖然俄羅斯駐聯合國安理會的代表感謝聯合國的報告，」皮爾博士說，「但他強調核電廠唯一的威脅來自烏克蘭的炮擊，而俄羅斯的軍隊正在保護該設施。」

皮爾博士認為，俄羅斯人將不會輕易放棄這一立場，至少在沒有長期談判情況下不會放棄。

皮爾博士說，「對俄羅斯來說，將核電廠非軍事化，意味著他們所說的烏克蘭威脅或者已經被消除，或者不再危險。但這將在某種程度上讓他們失去信譽，戳穿他們留在那裡的理由。」

BBC在基輔的記者雨果・巴其加（Hugo Bachega）同意這一說法。

「俄羅斯一再拒絶從核電廠撤軍，聲稱他們正在保護它。烏克蘭人說這是他們的領土，在俄國人入侵前核電廠是安全的，」巴其加說。

「目前看來，沒有艱苦卓絶的談判很難看到它會發生。到底怎麼做？誰來執行呢？」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九