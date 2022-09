英國女王逝世、查爾斯三世繼位：原來的錢幣、護照和郵票怎麼辦？

在位70年後,伊麗莎白女王二世已經成為英國人日常生活中不可或缺的一部分。在英國,郵票、零錢和早餐麥片盒等許多地方,都可以看到女王的肖像和紋章。

貨幣改變

目前在英國流通的所有290億枚硬幣上都有女王的頭像。最近的一個設計可以追溯到2015年,當時女王88歲。它也是女王在位期間第五版硬幣頭像設計。

皇家鑄幣廠不會公開他們將從何時以及怎樣開始發行帶有查爾斯三世頭像的硬幣,但女王硬幣將很可能繼續流通許多年,然後將逐漸被取代。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 第一張印有女王肖像的鈔票是1960年發行的一英鎊鈔票。

1971年,所有英國硬幣都更新為十進制,而在此之前,找到印有不同君主頭像的硬幣非常正常。

雖然我們不知道新國王的硬幣頭像將會是什麼樣子,但皇家鑄幣廠2018年為紀念查爾斯誕辰70週年發行的一枚硬幣,可能會為我們透露一個端倪。

但有一件事似乎是肯定的,查爾斯國王的頭將會轉向另一邊──即左側。英國傳統規定,每一位新君主繼位後,硬幣上君主頭像面部朝向與上一位應呈相反方向,以相互交替。

一旦獲得批准,新設計將在南威爾士的蘭特里森特皇家鑄幣廠生產。

自從1960年以來,女王(頭像)出現在所有英格蘭銀行發行的紙幣上(但蘇格蘭和北愛爾蘭銀行發行的紙幣除外)。目前約有45億張英格蘭銀行發行的紙幣在流通中,價值800億英鎊,像硬幣一樣,這些也將被逐漸取代。

所有紙幣和硬幣都將是法定貨幣。英格蘭銀行在改變前將會給出足夠的通知。

郵票和郵筒

自1967年以來,英國皇家郵政發行的所有郵票上,都有伊麗莎白二世側面浮雕頭像輪廓。

皇家郵政現在將停止印刷伊麗莎白二世郵票──但它們仍可以用於信件和包裹郵寄──並將開始新郵票製作過程。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 新國王以前曾出現在郵票上。

查爾斯三世之前曾出現在郵票上,但皇家郵政尚未透露有新國王的郵票設計圖案將會是什麼樣子。

新國王除了出現在郵票上之外,皇家郵政也會在許多郵筒上更換皇家標記(也稱徽記,royal cyphers)。

英國11萬5000個郵筒上,有60%帶有伊麗莎白二世EIIR的標誌,E代表Elizabeth(伊麗莎白)的首字母,R代表Regina,即女王的意思。在蘇格蘭,郵筒上帶有蘇格蘭王冠。

但蘇格蘭以外,任何新郵筒現在都將使用國王標記,但由於新郵筒安裝數量非常少,可能在你發現這樣的新郵筒之前還會有一段時間。

皇家認證品牌

在英國,從番茄醬到麥片包再到香水,你可能會在家中的一些雜物或其他物品上看到「皇家認證」或是「皇家御用」(「By appointment to Her Majesty the Queen」)這樣的字眼,同時還伴有皇室紋章。這些都是皇家認證的產品,意味著生產該產品的公司定期為英國王室供貨。

Photo Credit: BBC News 皇家認證產品

在過去一個世紀左右,君主以及他們的配偶和繼承人都頒發過自己的皇家認證品牌──他們自己則是授予人──目前大約有800家公司持有900個皇家認證(產品)。

當授予人去世時,他們所簽署的皇家認證也將失效,授權公司則有2年的時間停止使用皇家紋章。(一個例外是,女王母親王太后的皇家認證在她去世5年後才失效)

雖然成為國王,但查爾斯作為威爾士親王所頒發的皇家認證將會繼續有效,因為皇室認證跟著王室走,而不是頭銜。

人們預期新國王將會授予他的兒子、王位繼承人威廉王子簽發自己皇室認證的權力。

護照仍然有效

需要更新的不僅是錢幣、郵票以及皇家認證。

所有英國護照都是由女王陛下(Her Majesty)簽發的,它仍將有效,可以用於旅行,但新護照封面內側的字樣將更新為His Majesty,即(國王)陛下。

英格蘭和威爾士警察隊伍,也將改變他們頭盔中間的伊麗莎白二世的皇家標記。

由君主任命的大律師和律師,則將把名稱從Queen's Counsel改為King's Counsel,中文均譯作御用大律師,並立即生效。

最後,查爾斯在倫敦聖詹姆士宮陽台舉行的儀式上已被正式宣示為國王,宣讀者高呼「上帝保佑國王」。

英國國歌的歌詞也把「天佑女王」改成「天佑國王」。

這是自1952年以來,英國國歌的歌詞首度由「上帝保佑女王」改為「上帝保佑國王」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載,原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航