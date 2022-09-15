英國女王逝世、查爾斯三世繼位：原來的錢幣、護照和郵票怎麼辦？
我們想讓你知道的是
皇家鑄幣廠不會公開他們將從何時以及怎樣開始發行帶有查爾斯三世頭像的硬幣，但女王硬幣將很可能繼續流通許多年，然後將逐漸被取代。
在位70年後，伊麗莎白女王二世已經成為英國人日常生活中不可或缺的一部分。在英國，郵票、零錢和早餐麥片盒等許多地方，都可以看到女王的肖像和紋章。
貨幣改變
目前在英國流通的所有290億枚硬幣上都有女王的頭像。最近的一個設計可以追溯到2015年，當時女王88歲。它也是女王在位期間第五版硬幣頭像設計。
皇家鑄幣廠不會公開他們將從何時以及怎樣開始發行帶有查爾斯三世頭像的硬幣，但女王硬幣將很可能繼續流通許多年，然後將逐漸被取代。
1971年，所有英國硬幣都更新為十進制，而在此之前，找到印有不同君主頭像的硬幣非常正常。
雖然我們不知道新國王的硬幣頭像將會是什麼樣子，但皇家鑄幣廠2018年為紀念查爾斯誕辰70週年發行的一枚硬幣，可能會為我們透露一個端倪。
但有一件事似乎是肯定的，查爾斯國王的頭將會轉向另一邊──即左側。英國傳統規定，每一位新君主繼位後，硬幣上君主頭像面部朝向與上一位應呈相反方向，以相互交替。
一旦獲得批准，新設計將在南威爾士的蘭特里森特皇家鑄幣廠生產。
自從1960年以來，女王（頭像）出現在所有英格蘭銀行發行的紙幣上（但蘇格蘭和北愛爾蘭銀行發行的紙幣除外）。目前約有45億張英格蘭銀行發行的紙幣在流通中，價值800億英鎊，像硬幣一樣，這些也將被逐漸取代。
所有紙幣和硬幣都將是法定貨幣。英格蘭銀行在改變前將會給出足夠的通知。
郵票和郵筒
自1967年以來，英國皇家郵政發行的所有郵票上，都有伊麗莎白二世側面浮雕頭像輪廓。
皇家郵政現在將停止印刷伊麗莎白二世郵票──但它們仍可以用於信件和包裹郵寄──並將開始新郵票製作過程。
查爾斯三世之前曾出現在郵票上，但皇家郵政尚未透露有新國王的郵票設計圖案將會是什麼樣子。
新國王除了出現在郵票上之外，皇家郵政也會在許多郵筒上更換皇家標記（也稱徽記，royal cyphers）。
英國11萬5000個郵筒上，有60％帶有伊麗莎白二世EIIR的標誌，E代表Elizabeth（伊麗莎白）的首字母，R代表Regina，即女王的意思。在蘇格蘭，郵筒上帶有蘇格蘭王冠。
但蘇格蘭以外，任何新郵筒現在都將使用國王標記，但由於新郵筒安裝數量非常少，可能在你發現這樣的新郵筒之前還會有一段時間。
皇家認證品牌
在英國，從番茄醬到麥片包再到香水，你可能會在家中的一些雜物或其他物品上看到「皇家認證」或是「皇家御用」（「By appointment to Her Majesty the Queen」）這樣的字眼，同時還伴有皇室紋章。這些都是皇家認證的產品，意味著生產該產品的公司定期為英國王室供貨。
在過去一個世紀左右，君主以及他們的配偶和繼承人都頒發過自己的皇家認證品牌──他們自己則是授予人──目前大約有800家公司持有900個皇家認證（產品）。
當授予人去世時，他們所簽署的皇家認證也將失效，授權公司則有2年的時間停止使用皇家紋章。（一個例外是，女王母親王太后的皇家認證在她去世5年後才失效）
雖然成為國王，但查爾斯作為威爾士親王所頒發的皇家認證將會繼續有效，因為皇室認證跟著王室走，而不是頭銜。
人們預期新國王將會授予他的兒子、王位繼承人威廉王子簽發自己皇室認證的權力。
護照仍然有效
需要更新的不僅是錢幣、郵票以及皇家認證。
所有英國護照都是由女王陛下（Her Majesty）簽發的，它仍將有效，可以用於旅行，但新護照封面內側的字樣將更新為His Majesty，即（國王）陛下。
英格蘭和威爾士警察隊伍，也將改變他們頭盔中間的伊麗莎白二世的皇家標記。
由君主任命的大律師和律師，則將把名稱從Queen's Counsel改為King's Counsel，中文均譯作御用大律師，並立即生效。
最後，查爾斯在倫敦聖詹姆士宮陽台舉行的儀式上已被正式宣示為國王，宣讀者高呼「上帝保佑國王」。
英國國歌的歌詞也把「天佑女王」改成「天佑國王」。
這是自1952年以來，英國國歌的歌詞首度由「上帝保佑女王」改為「上帝保佑國王」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
我們想讓你知道的是
受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。