烏克蘭反攻傳捷報，俄國內鬨民怨四起、地方議員發「請願聲明」要求普亭下台

（中央社）隨著烏克蘭反守為攻、收復部分失土，俄國內部也出現明顯動搖，包括名嘴上國營電視台呼籲說真相，地方議會要求普亭下台。俄國的風不再只往普亭（Vladimir Putin）要的方向吹，多股民氣正形成，可能匯為吹倒他的最大逆風。

在政府對俄烏戰爭高壓統一口徑下，上周俄羅斯幾家國營電視台難得出現了眾聲喧嘩。

根據《野獸日報》（Daily Beast）專欄作家戴維斯（Julia Davis）創辦的俄國媒體監看社群Russian Media Monitor節錄畫面，在國營獨立電視台（NTV）9日一個談話節目上，前任及現任國會議員、政治學者等名嘴吵成一團。

一位學界來賓逼問主戰派的下議院議員米羅諾夫（Sergey Mironov），俄方應該早就能預期攻擊烏克蘭會遭到北約（NATO）協助烏軍強力反擊，否則情勢不致如此；急著辯護的米羅諾夫不小心說溜嘴：「戰爭就是戰爭，你無法預測到一切。」

俄國對侵烏的官方說法一直是拯救烏克蘭人民的「特別軍事行動」，不准說成「戰爭」。

米羅諾夫說：「戰爭將持續，不管需要多久⋯⋯直到打敗納粹政權（指烏克蘭政府）。」前議員、被視為較自由派的納傑丁（Boris Nadezhdin）反唇相譏：「意思是我10歲的兒子也可能要上戰場？」

俄國第一頻道（Rossiya-1）同樣出現敢與當局唱反調的發言。《紐約時報》（New York Times）報導，上周莫斯科大學學者費能科（Aleksei Fenenko）在節目中說：「我們必須承認烏克蘭正在團結對抗我們。」

另一位政治學者也在第一頻道上警告，如果俄國人民發現戰事不如預期發展、甚至正在失敗，可能會帶來社會動盪。

烏軍收復失土後，連支持戰爭的鷹派網紅也在社群媒體上要求懲處俄軍司令官、批評總統普亭只顧出席莫斯科建城節慶。

「破壞政府名聲」在俄國是犯罪行為，但如今不只公眾人物在電視、網路上挑戰言論紅線，聖彼德堡和莫斯科兩大都市，上周更有區議會敢站出來控訴普亭叛國、要求他下台。

在普亭出生地的聖彼得堡市斯莫爾寧斯基（Smolninsky）行政區，7日區議會通過向國會發出「請願聲明」，主張普亭侵略烏克蘭的行動為俄國帶來重大生命和經濟損害，是叛國行為，要求國會解除他的總統職位。雖然表決當天多數區議員沒出席，不過依規定，只要出席達10人就能決議，最後獲7名議員贊成通過。

莫斯科市的洛莫諾索夫斯基區（Lomonosovsky）12日也跟進，由18位議員發布請願書要求普亭下台。

議員們自然明白這個政治動作的可能後果，聲明發出第2天，斯莫爾寧斯基的警察局就通知議員準備面對批評政府的法律責任。發起議員之一的尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）告訴《華盛頓郵報》（Washington Post），他們收到許多民眾寫信支持、捐款幫忙付可能的罰款，「我們應可籌到5萬盧布（約新台幣2萬5000元）」。

圖為俄軍丟棄的戰車。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）7日發布報告，分析自開戰以來俄國獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的持續性民調，結果發現，雖然挺戰仍為多數，但已出現下滑趨勢。

根據該調查，支持「對烏克蘭軍事行動」的俄國人已從3月的81％跌到6月的75％，包括堅定支持者也從53％降到47％，反對者則從14％升到20％。

若與2014年俄國出兵占領克里米亞（Cremea）相較，當時絕大多數俄國人的情緒反應是為國家感到驕傲，但這一次，覺得驕傲者只占51％，感到生氣、羞恥、恐懼、沮喪等負面情緒者則合計達62％（可複選），尤其愈年輕，對這場戰爭的負面情緒就愈高。

還有一個對普亭的警訊是來自掌權階級。據俄國獨立媒體Meduza記者裴特歇夫（Andrey Pertsev）分析，普亭潛在的接班人分成兩派，一派是如前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）和國會主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等，相信未來仍會由普亭指定接班人，因此這幾個月來大力發言挺戰、批評西方。

另一派則如總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）和莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin），對戰事慎言、保持低調，他們假想下個領導人將是集體推派，屆時較能夠與西方、烏克蘭溝通對話的人有機會出線。

換言之，戰爭還未定勝負，權力圈子已開始為「後普亭時代」的權力之爭舖路。

來自各方、希望改變現狀而吹向普亭的一場風暴，正在俄國內部蘊釀。它的源頭是普亭的「師出無名」，烏克蘭人明白奮起抵抗是為了守護家鄉、文化、自由，但俄國人卻愈來愈懷疑究竟「為何而戰」。戰事已超過200天，現在俄國連怎麼戰下去都成了問題。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺