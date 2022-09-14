法官陳伯均登山失聯今早尋獲已無生命跡象，專家：山上迷路勿隨意下切，待在原地等待救援
我們想讓你知道的是
陳伯均與家人出發時天氣良好，如在預計時間內折返，全家人應有把握避開颱風帶來的氣候威脅。登山達人雪羊說，面對登山迷路，除了擅用離線地圖，待在原地等待救援，千萬不要隨意下切，否則只會越走越遠。
《中央社》報導，47歲法官陳伯均與妻子及2名孩子一行4人，11日攀登桃山、池有山；4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路失聯，搜救人員先後找到陳男登山杖、帽子、背包等。搜救行動今（14）日進入第4天，搜救人員發現陳男遺體。
11日登山迷路妻子報警，隔日尋獲失聯陳男登山杖
《自由時報》報導，台中市消防局表示，陳男（47歲）與妻子及1兒1女共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，4人從池有山下山時在3.5公里處迷路，陳男獨自下切找路，並告訴妻子3人留在原地等候，若30分鐘後連絡不上他，就立刻報案。陳妻後於11日下午4點06分打119報案。
《自由時報》、《聯合新聞網》報導，台中市消防局第二大隊派隊員上山搜尋，也請高山協作協助，11日下午5點多，一支登山隊找到母子3人，先帶他們到新達山屋休息，下午5點28分，山友在附近懸崖處找到二支登山杖，後經陳妻確認，是她放在路識作記號。
搜救隊員12日早上下切搜尋，找到另一支登山杖，已確認是陳姓法官所有，研判陳男應在懸崖附近。陳妻3人則由雪霸國家公園管處人員等人護送下山，消防人員持續在山上搜救。
13日發現帽子、鞋子等物，今早尋獲陳男已無生命跡象
《聯合新聞網》報導，台中市消防局13日於懸崖下方繼續搜索，再往下切共70公尺深，發現帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套，與家屬確認物品是陳男所有，鞋子和物品放散落，是否他休息時擺放或不慎滾落仍待查。
《三立新聞網》報導，經過多日搜索，最終仍傳來不幸消息。台中市消防局今早證實，今天上午7點45分，6名搜救人員尋獲法官遺體，目前正在等待其他隊伍挺進一同協助遺體下山。
根據消防局資料指出，當時由蕭添益、洪華駿團隊與消防局第二梯次4位人員，從發現鞋子、帽子處，再下切20公尺的劍竹林內發現陳法官大體，下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象。據了解目前正確位置（座標）尚未確認，搜救隊員正在協助將大體移至稜線上，再尋找合適吊掛點，再申請直升機協助運送。
檢察官任期曾偵辦鄭捷殺人案，2021年申請轉任法官
《聯合新聞網》報導，陳伯均司法官訓練所44期結業，在新北地檢署擔任檢察官期間，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷經判死刑定讞後伏法；陳伯均2018年派桃園地檢署主任檢察官，2020年職缺調回新北檢，仍支援在桃檢任職；2021年申請轉任法官，在台北地院家事庭任職。
《聯合新聞網》報導，陳伯均在桃檢擔任主任檢察官期間，曾歷經婦幼組、重大組，悉心處理轄內婦幼案件，同時也兼顧社會局家防中心等橫向聯繫平台，悉心指導組員或新進同仁，若遇到重大相驗案件也會詳加提醒傳授辦案技巧。
專家：登山迷路不要隨意下切，待在原地等待救援
《聯合新聞網》報導，據了解，陳伯均本身健行經驗豐富，不過，他考量攜家帶眷且子女中還有未成年人，慎重規畫上下山的時程，他與家人9月11日凌晨3時出發入山，規畫花5個多小攻頂，攻頂後折返登山口的表訂時間，落在當天中午以後。陳伯均與家人出發時天氣良好，如在預計時間內折返，全家人應有把握避開颱風帶來的氣候威脅。後因天象驟變又迷失方向，陳伯均認為腳力佳，才囑咐妻兒留在原地自己下切找路。
《民視新聞網》報導，登山達人雪羊說，面對登山迷路，除了擅用離線地圖，待在原地等待救援，千萬不要隨意下切，否則只會越走越遠。
雪羊表示：「大部分的登山路徑都是開在山的山脊上面或者我們講的稜線上面，所以其實你怎麼往下切，基本上就是只會離路越來越遠，台灣的溪谷地形非常的險惡，你越下切你會發現會越陡，那越陡的話你就算下的去，也不一定上的來。」
新聞來源
- 北院法官陳伯均登山失聯第3天今增7人上山搜救 尋獲帽子、眼鏡（自由時報）
- 法官陳伯均登池有山失聯 搜救第4天尋獲遺體（中央社）
- 陳伯均法官登山失聯3天 今天發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套（聯合新聞網）
- 快訊／找到了！法官陳伯均登山失聯 7:45尋獲已身亡（三立新聞網）
- 辦過鄭捷殺人案 法官陳伯均昨登池有山至今失聯（聯合新聞網）
- 登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境（聯合新聞網）
- 法官陳伯均登池有山失聯 同僚、學弟妹盼能有好消息（聯合新聞網）
- 登山迷路怎解？ 待在原地等待救援（民視新聞網）
延伸閱讀
- 我在山上迷路了怎麼辦？被救者、搜救員的「登山迷路指南」
- 《跟著醫師安全學登山》：第一次爬高山前應進行的5項身體檢查
- 登山迷路怎麼辦？8個問題看你能不能平安下山
- 【圖表】搜救件數創新高、迷路成長1.5倍：從山難搜救統計看2020年「台灣登山熱」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
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