俄斷供天然氣，歐洲製造業重傷面臨「去工業化」、高耗能產業加快轉移中國
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從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。
俄斷供天然氣 歐洲製造業重傷憂面臨去工業化
（中央社）俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲從鋼鐵到衛生紙等少有產業不受能源危機衝擊。一些業者憂心工廠關門後再難重開，歐洲有「去工業化」的危險。
俄羅斯本月初宣布無限期停止北溪一號（Nord Stream 1）管線供氣；北溪一號輸氣終端在德國，為大部分歐洲地區供氣。
《華爾街日報》指出，相關衝擊已將歐洲推向衰退邊緣，恐對歐洲製造業造成持久傷害。有別於美國，歐洲近幾十年仰賴製造業和重工業維持經濟高速增長，很大一部分來自鋼鐵、化學和汽車等。
從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。
歐盟已在全球範圍內尋找替代天然氣供應，陸續與美國、卡達等地洽簽購買天然氣協議。但歐陸的難題是可能再也無法獲得低廉俄羅斯天然氣，供他們與資源豐富的美國競爭，也無法再靠俄國天然氣抵消昂貴的勞力、嚴格的就業與環境法規等成本。
斯洛伐克中部赫龍河畔日亞爾（Ziar nad Hronom）市，市內製鋁公司Slovalco有70年歷史的，提供歐陸各地汽車零件製造商相關產品，如今財務狀況拉警報。經理維斯利（Milan Vesely）說：「這可能是歐洲金屬製品的末日。」
Slovalco是受俄國斷供天然氣導致電價暴漲衝擊的企業之一。多年來他們一直是斯洛伐克國內最大用電戶，佔全國用電約9％。去年在電價上漲前，他們每千度電費約合45歐元，進入2022年後目前已為75歐元，8月底時甚至歐洲很多地方每千度電費達1000歐元。
Slovalco還沒簽2023年度的新購電合約，目前電費處在高檔，現在簽約的價格高達25億歐元。維斯利已減少初階金屬產品，只留較小的回收業務，他還要解雇450名員工中的300人，「當前的電價波動太瘋狂了，形同扼殺產業」。
陸續出現工廠關廠的代價極具毀滅性。能源密集型產業的公司紛表示，如無政府挹注，他們年底入冬就要面臨破產。汽車和食品等行業複雜的供應鏈仍不順，讓縱使疫情出現緩和，通膨壓力依舊沒緩解。
以天然氣為原料的挪威化肥巨頭亞拉國際公司（Yara International ASA），已將歐洲廠所產用於提高作物生長的氨產品削減65％。
荷蘭化肥企業OCI NV正透過鹿特丹進口更多的氨。業者打算到明年前將其港口量能提高為3倍，並正擴大在美國德州、加州博蒙特（Beaumont）等海外廠房，以生產可運往歐洲的氨。OCI NV執行長艾赫希（Ahmed El-Hoshy）談到能源成本時說：「天秤確實朝有利美國方向傾斜。」
世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA），將關閉位於德國不來梅的設施和漢堡一間生產直接還原鐵（供生產粗鋼之用）的工廠。阿塞洛米塔爾集團已將在德國的天然氣需求，從年初的計畫大砍40％。
據金屬業遊說團體Eurometaux的資料，歐盟的鋅庫存量幾已耗盡，以致客戶需從中國進口。分析人士說歐洲的原鋁產出正在消亡，使得歐洲只能靠回收生產供包裝業用的金屬產品，無法產出供輪軸、制動器或飛機零件的高階金屬。
德國金屬業公會「金屬經濟協會」（WV Metalle）指出，當前煉鋁業者的電費成本是售價的3.6倍。協會總經理埃德利（Franziska Erdle）說：「我們現極需緊急援助，否則德國有面臨去工業化的危險。」
資本公司Liberum的大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）將歐洲當前危機與1970年代石油危機致能源飆漲而扼殺日本鋁業的情況相比，「歐洲的工業基礎早已變得極為仰賴廉價俄國能源，如今可能再也回不到過去，影響可謂深遠」。
分析：歐洲能源去俄化令耗能業加快轉移中國
（中央社）中國天風證券首席宏觀分析師宋雪濤13日在香港《大公報》撰文指出，過去3年的COVID-19疫情、供應鏈紊亂、能源危機，先後給全球經濟帶來了三次供給衝擊。
此外，俄烏戰爭分裂了全球石油定價體系，歐洲製造業特別是高耗能行業將經歷成本衝擊帶來的市場占比轉移，可能給中國帶來能源密集型行業占比提升的新一輪紅利——這個結果正在發生。
文章表示，相比之下，中國不僅具備完整的產業鏈體系、龐大的內需市場、逐漸積累的技術能力，還同時享有「兩個石油體系」下的能源成本優勢和穩定性優勢，製造業的全球相對優勢應當得以重估。
翻查網上資料，所謂的「兩個石油體系」，一個是指歐盟「能源去俄化」後所形成的非俄油體系，另一個則指打折的俄國原油流向亞洲買家，比如印度和中國。
文章指出，在「兩個石油體系」的影響下，今年第二季中國原油平均進口價格每桶107.1美元，低於歐洲現貨價5.6％；天然氣平均價格每噸約人民幣7000元，低於德國氣價33.2％。
據指出，歐盟委員會7月20日推出「歐洲天然氣需求縮減計畫」，要求各成員國在今年8月到明年3月至少降低15％的天然氣用量，如果出現嚴重的能源短缺，政府將減少對工業的供氣，優先分配給家庭、醫院等。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。