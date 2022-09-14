2022/09/14,
歐洲

俄斷供天然氣，歐洲製造業重傷面臨「去工業化」、高耗能產業加快轉移中國

俄斷供天然氣，歐洲製造業重傷面臨「去工業化」、高耗能產業加快轉移中國
俄斷供天然氣 歐洲製造業重傷憂面臨去工業化 2022/9/13 13:12（9/13 13:52 更新） 俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲製造業受到能源危機衝擊。圖為世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團在波士尼亞的工廠。（圖取自twitter.com/ArcelorMittal）

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從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。

俄斷供天然氣 歐洲製造業重傷憂面臨去工業化

（中央社）俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲從鋼鐵到衛生紙等少有產業不受能源危機衝擊。一些業者憂心工廠關門後再難重開，歐洲有「去工業化」的危險。

俄羅斯本月初宣布無限期停止北溪一號（Nord Stream 1）管線供氣；北溪一號輸氣終端在德國，為大部分歐洲地區供氣。

《華爾街日報》指出，相關衝擊已將歐洲推向衰退邊緣，恐對歐洲製造業造成持久傷害。有別於美國，歐洲近幾十年仰賴製造業和重工業維持經濟高速增長，很大一部分來自鋼鐵、化學和汽車等。

從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。

歐盟已在全球範圍內尋找替代天然氣供應，陸續與美國、卡達等地洽簽購買天然氣協議。但歐陸的難題是可能再也無法獲得低廉俄羅斯天然氣，供他們與資源豐富的美國競爭，也無法再靠俄國天然氣抵消昂貴的勞力、嚴格的就業與環境法規等成本。

斯洛伐克中部赫龍河畔日亞爾（Ziar nad Hronom）市，市內製鋁公司Slovalco有70年歷史的，提供歐陸各地汽車零件製造商相關產品，如今財務狀況拉警報。經理維斯利（Milan Vesely）說：「這可能是歐洲金屬製品的末日。」

Slovalco是受俄國斷供天然氣導致電價暴漲衝擊的企業之一。多年來他們一直是斯洛伐克國內最大用電戶，佔全國用電約9％。去年在電價上漲前，他們每千度電費約合45歐元，進入2022年後目前已為75歐元，8月底時甚至歐洲很多地方每千度電費達1000歐元。

Slovalco還沒簽2023年度的新購電合約，目前電費處在高檔，現在簽約的價格高達25億歐元。維斯利已減少初階金屬產品，只留較小的回收業務，他還要解雇450名員工中的300人，「當前的電價波動太瘋狂了，形同扼殺產業」。

陸續出現工廠關廠的代價極具毀滅性。能源密集型產業的公司紛表示，如無政府挹注，他們年底入冬就要面臨破產。汽車和食品等行業複雜的供應鏈仍不順，讓縱使疫情出現緩和，通膨壓力依舊沒緩解。

以天然氣為原料的挪威化肥巨頭亞拉國際公司（Yara International ASA），已將歐洲廠所產用於提高作物生長的氨產品削減65％。

荷蘭化肥企業OCI NV正透過鹿特丹進口更多的氨。業者打算到明年前將其港口量能提高為3倍，並正擴大在美國德州、加州博蒙特（Beaumont）等海外廠房，以生產可運往歐洲的氨。OCI NV執行長艾赫希（Ahmed El-Hoshy）談到能源成本時說：「天秤確實朝有利美國方向傾斜。」

世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA），將關閉位於德國不來梅的設施和漢堡一間生產直接還原鐵（供生產粗鋼之用）的工廠。阿塞洛米塔爾集團已將在德國的天然氣需求，從年初的計畫大砍40％。

據金屬業遊說團體Eurometaux的資料，歐盟的鋅庫存量幾已耗盡，以致客戶需從中國進口。分析人士說歐洲的原鋁產出正在消亡，使得歐洲只能靠回收生產供包裝業用的金屬產品，無法產出供輪軸、制動器或飛機零件的高階金屬。

德國金屬業公會「金屬經濟協會」（WV Metalle）指出，當前煉鋁業者的電費成本是售價的3.6倍。協會總經理埃德利（Franziska Erdle）說：「我們現極需緊急援助，否則德國有面臨去工業化的危險。」

資本公司Liberum的大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）將歐洲當前危機與1970年代石油危機致能源飆漲而扼殺日本鋁業的情況相比，「歐洲的工業基礎早已變得極為仰賴廉價俄國能源，如今可能再也回不到過去，影響可謂深遠」。

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Photo Credit: AP / 達志影像

分析：歐洲能源去俄化令耗能業加快轉移中國

（中央社）中國天風證券首席宏觀分析師宋雪濤13日在香港《大公報》撰文指出，過去3年的COVID-19疫情、供應鏈紊亂、能源危機，先後給全球經濟帶來了三次供給衝擊。

此外，俄烏戰爭分裂了全球石油定價體系，歐洲製造業特別是高耗能行業將經歷成本衝擊帶來的市場占比轉移，可能給中國帶來能源密集型行業占比提升的新一輪紅利——這個結果正在發生。

文章表示，相比之下，中國不僅具備完整的產業鏈體系、龐大的內需市場、逐漸積累的技術能力，還同時享有「兩個石油體系」下的能源成本優勢和穩定性優勢，製造業的全球相對優勢應當得以重估。

翻查網上資料，所謂的「兩個石油體系」，一個是指歐盟「能源去俄化」後所形成的非俄油體系，另一個則指打折的俄國原油流向亞洲買家，比如印度和中國。

文章指出，在「兩個石油體系」的影響下，今年第二季中國原油平均進口價格每桶107.1美元，低於歐洲現貨價5.6％；天然氣平均價格每噸約人民幣7000元，低於德國氣價33.2％。

據指出，歐盟委員會7月20日推出「歐洲天然氣需求縮減計畫」，要求各成員國在今年8月到明年3月至少降低15％的天然氣用量，如果出現嚴重的能源短缺，政府將減少對工業的供氣，優先分配給家庭、醫院等。


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2022/09/08,
社會

市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處

市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
Photo Credit: Shutter Stock

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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。

一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。

高達8成民眾樂見保險產業數位化

表1
資料來源：TNLR議題調查中心

根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。

表2
資料來源：TNLR議題研究中心


尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。

根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。

不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。

甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。

從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。

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Photo Credit: Shutter Stock
保險人員的協助更能提供有溫度的個人化服務

根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。

近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。

保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處

總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。

事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。

尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。

雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。

保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務

若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。

而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。

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保險經紀人能針對保戶的需求，提出合適的規劃與建議

例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。


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