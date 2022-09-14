俄斷供天然氣，歐洲製造業重傷面臨「去工業化」、高耗能產業加快轉移中國

俄斷供天然氣 歐洲製造業重傷憂面臨去工業化

（中央社）俄羅斯斷供天然氣回擊歐美制裁侵烏，歐洲從鋼鐵到衛生紙等少有產業不受能源危機衝擊。一些業者憂心工廠關門後再難重開，歐洲有「去工業化」的危險。

俄羅斯本月初宣布無限期停止北溪一號（Nord Stream 1）管線供氣；北溪一號輸氣終端在德國，為大部分歐洲地區供氣。

《華爾街日報》指出，相關衝擊已將歐洲推向衰退邊緣，恐對歐洲製造業造成持久傷害。有別於美國，歐洲近幾十年仰賴製造業和重工業維持經濟高速增長，很大一部分來自鋼鐵、化學和汽車等。

從鋼鋁到汽車、玻璃、陶瓷、糖乃至衛生紙製造商，歐洲企業鮮少能免於能源危機衝擊。一些如能源密集型的金屬業正陸續關廠，分析師和企業高層們認關廠後可能再也不會重開，勢必危及數千個職場崗位。

歐盟已在全球範圍內尋找替代天然氣供應，陸續與美國、卡達等地洽簽購買天然氣協議。但歐陸的難題是可能再也無法獲得低廉俄羅斯天然氣，供他們與資源豐富的美國競爭，也無法再靠俄國天然氣抵消昂貴的勞力、嚴格的就業與環境法規等成本。

斯洛伐克中部赫龍河畔日亞爾（Ziar nad Hronom）市，市內製鋁公司Slovalco有70年歷史的，提供歐陸各地汽車零件製造商相關產品，如今財務狀況拉警報。經理維斯利（Milan Vesely）說：「這可能是歐洲金屬製品的末日。」

Slovalco是受俄國斷供天然氣導致電價暴漲衝擊的企業之一。多年來他們一直是斯洛伐克國內最大用電戶，佔全國用電約9％。去年在電價上漲前，他們每千度電費約合45歐元，進入2022年後目前已為75歐元，8月底時甚至歐洲很多地方每千度電費達1000歐元。

Slovalco還沒簽2023年度的新購電合約，目前電費處在高檔，現在簽約的價格高達25億歐元。維斯利已減少初階金屬產品，只留較小的回收業務，他還要解雇450名員工中的300人，「當前的電價波動太瘋狂了，形同扼殺產業」。

陸續出現工廠關廠的代價極具毀滅性。能源密集型產業的公司紛表示，如無政府挹注，他們年底入冬就要面臨破產。汽車和食品等行業複雜的供應鏈仍不順，讓縱使疫情出現緩和，通膨壓力依舊沒緩解。

以天然氣為原料的挪威化肥巨頭亞拉國際公司（Yara International ASA），已將歐洲廠所產用於提高作物生長的氨產品削減65％。

荷蘭化肥企業OCI NV正透過鹿特丹進口更多的氨。業者打算到明年前將其港口量能提高為3倍，並正擴大在美國德州、加州博蒙特（Beaumont）等海外廠房，以生產可運往歐洲的氨。OCI NV執行長艾赫希（Ahmed El-Hoshy）談到能源成本時說：「天秤確實朝有利美國方向傾斜。」

世界最大鋼鐵製造商之一的阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA），將關閉位於德國不來梅的設施和漢堡一間生產直接還原鐵（供生產粗鋼之用）的工廠。阿塞洛米塔爾集團已將在德國的天然氣需求，從年初的計畫大砍40％。

據金屬業遊說團體Eurometaux的資料，歐盟的鋅庫存量幾已耗盡，以致客戶需從中國進口。分析人士說歐洲的原鋁產出正在消亡，使得歐洲只能靠回收生產供包裝業用的金屬產品，無法產出供輪軸、制動器或飛機零件的高階金屬。

德國金屬業公會「金屬經濟協會」（WV Metalle）指出，當前煉鋁業者的電費成本是售價的3.6倍。協會總經理埃德利（Franziska Erdle）說：「我們現極需緊急援助，否則德國有面臨去工業化的危險。」

資本公司Liberum的大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）將歐洲當前危機與1970年代石油危機致能源飆漲而扼殺日本鋁業的情況相比，「歐洲的工業基礎早已變得極為仰賴廉價俄國能源，如今可能再也回不到過去，影響可謂深遠」。

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分析：歐洲能源去俄化令耗能業加快轉移中國

（中央社）中國天風證券首席宏觀分析師宋雪濤13日在香港《大公報》撰文指出，過去3年的COVID-19疫情、供應鏈紊亂、能源危機，先後給全球經濟帶來了三次供給衝擊。

此外，俄烏戰爭分裂了全球石油定價體系，歐洲製造業特別是高耗能行業將經歷成本衝擊帶來的市場占比轉移，可能給中國帶來能源密集型行業占比提升的新一輪紅利——這個結果正在發生。

文章表示，相比之下，中國不僅具備完整的產業鏈體系、龐大的內需市場、逐漸積累的技術能力，還同時享有「兩個石油體系」下的能源成本優勢和穩定性優勢，製造業的全球相對優勢應當得以重估。

翻查網上資料，所謂的「兩個石油體系」，一個是指歐盟「能源去俄化」後所形成的非俄油體系，另一個則指打折的俄國原油流向亞洲買家，比如印度和中國。

文章指出，在「兩個石油體系」的影響下，今年第二季中國原油平均進口價格每桶107.1美元，低於歐洲現貨價5.6％；天然氣平均價格每噸約人民幣7000元，低於德國氣價33.2％。

據指出，歐盟委員會7月20日推出「歐洲天然氣需求縮減計畫」，要求各成員國在今年8月到明年3月至少降低15％的天然氣用量，如果出現嚴重的能源短缺，政府將減少對工業的供氣，優先分配給家庭、醫院等。