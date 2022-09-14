亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起，至少49名軍人陣亡，俄羅斯調停呼籲雙方遵守停火協議
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亞美尼亞總理帕辛揚今天稍早在國會表示，雙方戰鬥的激烈程度已緩和，但在某些地區依然進行中。亞塞拜然媒體報導，停火協議在達成之後15分鐘內即破裂。
（中央社）亞美尼亞共和國今天（當地時間13日）表示，至少已有49名軍人在與亞塞拜然的衝突中陣亡。這是這兩個敵國自2020年因相互爭奪的納戈爾諾－卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）而爆發戰事以來的最嚴重衝突。
法新社報導，雙方軍隊今天凌晨沿著動盪的邊界爆發戰鬥，鄰近納戈爾諾－卡拉巴赫地區。
亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在位於首都葉里凡的國會中說：「此刻我方已有49名軍人陣亡，遺憾的是，這並非最後總數。」
他說，在亞塞拜然凌晨發動的猛烈砲擊過後，目前戰況的激烈程度已緩和。
亞塞拜然國防部則表示，該國軍隊是回應亞美尼亞方面的挑釁，否認亞塞拜然軍隊攻擊民生基礎設施，並表示有些官兵已在衝突中喪生，但未透露人數。
亞美尼亞今天稍早向各國領袖求助，並表示，亞塞拜然軍隊企圖侵入其領土。
亞美尼亞國防部表示，國防部長帕皮基安（Suren Papikyan）已和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）通話，雙方就「亞塞拜然對亞美尼亞主權領土的侵略行動」進行討論，也「同意採取必要措施穩定局勢」。
土耳其今天則表態，堅決支持區域盟邦亞塞拜然，要求亞美尼亞對亞塞拜然「停止挑釁」。
土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）通過電話後推文說：「亞美尼亞應停止挑釁，專注在與亞塞拜然進行和平談判與合作。」
亞美尼亞和亞塞拜然1990年代和2020年曾為納卡區爭議而兩度交戰，這個亞美尼亞人居住地區現由亞塞拜然管轄。
土耳其在2020年戰火中支持亞塞拜然，當時土國提供的戰鬥無人機協助亞塞拜然奪回了納卡區的大片土地。
俄籲亞美尼亞和亞塞拜然停戰，稱普亭正盡力降溫
俄羅斯今天呼籲亞美尼亞和亞塞拜然停止戰事，遵守停火協議，並表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正盡一切努力，為雙方戰局降溫。
路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「無論如何高度評價俄羅斯以及普亭總統個人所發揮的作用都不為過。」
他並說：「總統正盡一切努力，協助將亞美尼亞與亞塞拜然的邊界緊張情勢降溫。」
俄羅斯外交部也發表聲明說，俄國在莫斯科時間今天上午9時（台灣13日下午2時）已促成雙方達成停火協議，期盼雙方執行協議內容。
俄方在聲明中說：「我們對亞美尼亞和亞塞拜然邊界地區的情勢急劇惡化表示極端憂心。」
「我們籲請雙方避免使情勢進一步升高，務必自我克制並嚴格遵守停火。」
亞美尼亞總理帕辛揚今天稍早在國會表示，雙方戰鬥的激烈程度已緩和，但在某些地區依然進行中。亞塞拜然媒體報導，停火協議在達成之後15分鐘內即破裂。
雙方衝突導因納卡區是國際承認的亞塞拜然領土，但當地亞美尼亞族居民拒絕承認亞塞拜然的主權，這成了數十年來兩國關係高度緊張之源。
俄羅斯在聲明中說，兩國爭端應「完全透過政治和外交手段」化解。
俄羅斯與亞美尼亞是參與集體安全公約組織（CSTO）軍事結盟關係的盟友，但俄國也與亞塞拜然保有密切的友好關係，因此並未表示最新的衝突應歸咎何方。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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