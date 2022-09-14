中國軍演後台歐關係躍進：台灣遊說歐盟跟進美國制裁北京，歐盟情報首長原計畫秘密訪台
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根據6位了解台歐討論情況的消息人士，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣已經向歐洲官員提出制裁中國的請求，而中國最近對台的軍演讓台灣的立場變得強硬。
美國政治新聞網站《政客》（Politico）13日報導，指出歐盟最高情報官員準備訪台的機密行程被洩露給北京，已經取消訪台行程。
報導引述兩名知情的外交官說法，歐盟情報與情勢分析中心（European Union Intelligence and Situation Centre）主任莫加多（José Casimiro Morgado）原定10月秘密訪台，與台灣官員會面。不過，北京掌握了相關資訊並向歐盟施壓，使歐盟情報首長取消這趟異常敏感的訪台行程。
歐盟情報與情勢分析中心隸屬歐盟對外事務部（European External Action Service），直接向歐盟外交與安全政策高級代表匯報，負責民間對於情報相關態勢的認知，與以軍事為重點的「歐盟軍事人員情治署」（Intelligence Directorate of the EU Military Staff）為歐盟單一情報分析的兩大支柱。
情報中心資訊外洩，究竟是誰洩漏的、怎麼洩漏？一名歐盟官員簡短回應此事，表示與台灣方面了解的訪問行程相去甚遠，莫加多原本只是計畫要與台灣官員通電話，不過有鑒於北京對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後的反應，莫加多決定取消這通長途電話。
歐盟發言人則表示，他們從不公開評論歐盟對外事務部人員的日常工作活動，拒絕說明歐盟是否將針對莫加多的旅行計畫可能遭外洩一事進行調查。台北駐歐盟兼駐比利時代表處發言人回應記者詢問時則表示，他們沒有進一步消息。
報導指出，這項計畫是繼去（2021）年台灣外交部長吳釗燮秘密訪問布魯塞爾之後，揭示了歐盟與台灣之間的「安靜外交」（quiet diplomacy）。
路透社：台灣向歐盟施壓，跟進美國制裁中國
另外《路透社》13日獨家報導，指出隨著台海軍事緊張局勢升級，對中國侵台的擔憂加劇，美國正在考慮對中國實施一系列的制裁方案，以阻止中國侵台，而歐盟也面臨來自台灣的外交壓力，要求跟進。
消息人士指出，華府方面的討論和台灣當局對歐盟使節的遊說都還在初步階段。
美國方面，《路透社》無法取得目前正在考慮具體制裁措施的細節，但分析人士認為，中國軍方可能是制裁焦點。美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示，初步制裁討論可能圍繞在限制中國獲得對台軍事行動所需的技術。
一名非美國的官員透露，白宮的重點是讓各國意見一致，包括協調歐洲和亞洲，並避免激怒北京。
而歐洲方面，根據六位了解台歐討論情況的消息人士，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣已經向歐洲官員提出制裁中國的請求，而中國最近對台的軍演讓台灣的立場變得強硬。
知情人士也指出，除梵蒂岡外，整個歐洲都與北京建立了正式的外交關係，但與台灣沒有實質外交關係，不過自從中國開始軍演以來，台灣和歐洲官員已有廣泛私下接觸。
據知情人士稱，台灣還沒有要求任何具體內容，只是希望歐洲針對如果中國發動襲擊，計畫可能採取的行動，另外也要求歐洲私下警告中國若侵台將面臨的後果。
也有知情人士指出，歐盟官員一直迴避就人權問題對中國實施嚴厲制裁，因為中國在歐盟經濟所扮演的角色遠大於俄羅斯。另外歐盟要對中制裁，將取得27個成員國的同意，即使在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯的制裁也很難達成共識。
另一名熟悉討論的官員稱，作為歐盟經濟領頭羊的德國對制裁抱持謹慎態度，不認為俄烏戰爭改變德國看待與中國的關係。但另一方面，德國政府對其經濟依賴中國的擔憂日益增加，德國經濟部長13日才承諾減少對中國原物料、電池和半導體的依賴，與北京的貿易往來將「不再那麼天真」。
新聞來源
- EU intelligence chief cancels Taiwan trip after Beijing learns his secret plans（Politico）
- Exclusive: U.S. considers China sanctions to deter Taiwan action, Taiwan presses EU（Reuters）
延伸閱讀
- 從俄羅斯身上學到教訓，「減少對中依賴」如今成為德國政壇的主旋律
- 美國參議院14日審議《台灣政策法案》，白宮預料將引來中國強烈反對
- 裴洛西訪台與中國軍演的十個爭議：在這次台海危機中，誰才是改變現狀的一方？
- 《Politico》專文倡議俄烏戰後「AMEURUS」願景：美－歐－俄共組民主同盟，避免俄向中國靠攏
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核稿編輯：羅元祺
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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