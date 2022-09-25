黎巴嫩移民船在敘利亞外海沉沒已釀94死，近年地中海來最慘船難之一
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人口約莫600萬的黎巴嫩曾享有中東瑞士及中東明珠的美譽，然而自2019年以來，黎國陷入了世界銀行稱為現代最嚴重的財政危機之一，促使愈來愈多黎巴嫩人嘗試偷渡。自黎巴嫩駛出的移民船多半會前往歐盟會員國賽普勒斯，當地位於黎巴嫩以西大約175公里處。
敘利亞海域發生一起嚴重船難，一艘載運逾百黎巴嫩移民的船隻，22日在敘利亞外海翻覆，直到今（25）日，已經確定造成至少94人喪生、逾14人送醫，其中包括老人與孩童。這是地中海東部水域近來死傷最慘重的船難之一。
小船搭載150人沈沒，已有94人確定死亡
《ANSA》報導，據敘利亞當局稱，週四在敘利亞西部港口城市塔爾圖斯附近沉沒的小船上約有150人，其中大部分是黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦難民。
《路透社》報導，在沉船事故中死亡的人數已上升至94人，《ANSA》報導，敘利亞港口總幹事Samer Kbrasli告訴媒體，並補充說有20名難民獲救。聯合國兒童基金會則補充表示，在罹難者當中，有10名兒童。這是近年來遭受超過11年衝突蹂躪的敘利亞和黎巴嫩之間，最嚴重的沉船事故。
綜合《衛報》和《半島電視台》報導，黎巴嫩軍隊表示，已逮捕一名黎巴嫩人，涉嫌組織並且進行這場「海上走私行動」的男子，將船上的人從黎巴嫩送往義大利。
而受難者在黎巴嫩的家屬們，於上週五晚上與敘利亞過境收到親屬的屍體後，並於舉行了葬禮。當家屬們收到親人遇難過世的消息時，都感到憤怒與悲傷。昨天也有數百人聚集在的黎波里以北的巴里德河巴勒斯坦難民營，為其中一名遇難者舉行葬禮。仍有其他家屬仍在等待親人的屍體。
黎巴嫩情勢惡化，非法移民越來越多
綜合多篇《中央社》報導，試圖借道黎巴嫩海岸、搭乘擁擠船隻前往歐洲的移民，在去（2021）年數量大增。許多從黎巴嫩出海的移民是敘利亞人，但黎國經濟危機惡化，也促使愈來愈多黎巴嫩人嘗試偷渡。自黎巴嫩駛出的移民船多半會前往歐盟會員國賽普勒斯，當地位於黎巴嫩以西大約175公里處。
人口約莫600萬的黎巴嫩曾享有中東瑞士及中東明珠的美譽，然而自2019年以來，黎國陷入了世界銀行稱為現代最嚴重的財政危機之一，如今這個國家就像一艘沉沒的破船；加上黎巴嫩已收容100萬名以上敘利亞內戰難民，已成為人口非法外移的跳板。
《半島電視台》報導，記者Zeina Khodr在黎巴嫩首都貝魯特進行報導時表示說，黎巴嫩的經濟形勢，讓黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦人同樣絕望，「他們過去曾目睹過這些悲劇……但他們卻踏上了這條危險的旅程，沒有什麼能阻止人們乘坐這些船，在歐洲尋找更好的生活。」
聯合國救濟工作署（UNRWA）署長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）發表聲明說：「沒有人會輕易登上這些死亡之船，大家冒著生命危險做出這種決定是為了追求尊嚴。」他也強調，必須做更多的努力來以提供更美好的未來，並解決黎巴嫩和整個地區，包括巴勒斯坦難民的絕望感。
新聞來源
- 黎巴嫩移民船載150人敘利亞外海沉沒 已釀86死（中央社）
- 黎巴嫩移民船敘利亞外海沉沒 至少34死（中央社）
- 黎巴嫩經濟崩盤 絕望民眾不畏滅頂偷渡找活路（中央社）
- Migranti, 86 morti nel naufragio al largo della Siria（ansa）
- Death toll from Lebanon migrant boat tragedy rises to 89（半島電視台）
- Death toll from sunken Lebanon migrant boat rises to 94（路透社）
- Death toll from sinking of Lebanon boat rises to 94（衛報）
延伸閱讀
- 黎巴嫩經濟崩潰混亂蔓延，儲戶得靠「搶劫」才能拿回自己在銀行中的存款
- 黎巴嫩內戰結束32年傷疤未癒，貝魯特大爆炸凸顯政府失能腐敗，民生經濟幾近崩潰
- 美墨邊境偷渡慘案釀50死：盤點世界四條最危險的非法移民路線
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核稿編輯：羅元祺
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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