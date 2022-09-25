黎巴嫩移民船在敘利亞外海沉沒已釀94死，近年地中海來最慘船難之一

敘利亞海域發生一起嚴重船難，一艘載運逾百黎巴嫩移民的船隻，22日在敘利亞外海翻覆，直到今（25）日，已經確定造成至少94人喪生、逾14人送醫，其中包括老人與孩童。這是地中海東部水域近來死傷最慘重的船難之一。

小船搭載150人沈沒，已有94人確定死亡

《ANSA》報導， 據敘利亞當局稱，週四在敘利亞西部港口城市塔爾圖斯附近沉沒的小船上約有150人，其中大部分是黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦難民。



《路透社》報導，在沉船事故中死亡的人數已上升至94人， 《ANSA》報導， 敘利亞港口總幹事Samer Kbrasli告訴媒體，並補充說有20名難民獲救。聯合國兒童基金會則補充表示，在罹難者當中，有10名兒童。這是近年來遭受超過11年衝突蹂躪的敘利亞和黎巴嫩之間，最嚴重的沉船事故。

綜合《衛報》和《半島電視台》報導， 黎巴嫩軍隊表示，已逮捕一名黎巴嫩人，涉嫌組織並且進行這場「海上走私行動」的男子，將船上的人從黎巴嫩送往義大利。

而受難者在黎巴嫩的家屬們，於上週五晚上與敘利亞過境收到親屬的屍體後，並於舉行了葬禮。當家屬們收到親人遇難過世的消息時，都感到憤怒與悲傷。昨天也有 數百人聚集在的黎波里以北的巴里德河巴勒斯坦難民營，為其中一名遇難者舉行葬禮。仍有 其他家屬仍在等待親人的屍體。

黎巴嫩情勢惡化，非法移民越來越多

綜合多篇《中央社》報導，試圖借道黎巴嫩海岸、搭乘擁擠船隻前往歐洲的移民，在去（2021）年數量大增。許多從黎巴嫩出海的移民是敘利亞人，但黎國經濟危機惡化，也促使愈來愈多黎巴嫩人嘗試偷渡。自黎巴嫩駛出的移民船多半會前往歐盟會員國賽普勒斯，當地位於黎巴嫩以西大約175公里處。

人口約莫600萬的黎巴嫩曾享有中東瑞士及中東明珠的美譽，然而自2019年以來，黎國陷入了世界銀行稱為現代最嚴重的財政危機之一，如今這個國家就像一艘沉沒的破船；加上黎巴嫩已收容100萬名以上敘利亞內戰難民，已成為人口非法外移的跳板。

《半島電視台》報導， 記者Zeina Khodr在黎巴嫩首都貝魯特進行報導時表示說，黎巴嫩的經濟形勢，讓黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦人同樣絕望，「 他們過去曾目睹過這些悲劇……但他們卻踏上了這條危險的旅程，沒有什麼能阻止人們乘坐這些船，在歐洲尋找更好的生活。」

聯合國救濟工作署（UNRWA）署長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）發表聲明說：「沒有人會輕易登上這些死亡之船，大家冒著生命危險做出這種決定是為了追求尊嚴。」他也強調， 必須做更多的努力來以提供更美好的未來，並解決黎巴嫩和整個地區，包括巴勒斯坦難民的絕望感。

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核稿編輯：羅元祺