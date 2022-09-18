「亞洲的地獄與幽魂」亞洲要塞（上）：在台灣文化與集體記憶之間，抗衡法國視角與亞洲他國內容
我們想讓你知道的是
美術館在規劃台灣藝術作品的初衷與目標為：以台灣為主，在法國策展人提出的展覽架構中，補足與穿插屬於台灣的特色，並且與各個展區的作品取得有意義的連結，避免過度文物展示，以做到跟上述提到的展覽或相關主題的展覽有所區別，呈現出台灣當代藝術作品的風貌。
文：江珮歆
台灣民間信仰與在地化
在台灣呈現「亞洲的地獄與幽魂」展覽時，雖然可以移展整個法國版的內容，但也需要在地化的過程。為什麼亞洲的文化是由法國人來說話？這是策劃展覽時遇到的第一個問題。第二，台灣為什麼要做這個主題的展覽？難道我們不知道這些文化嗎？
畢竟在2016年至2019年左右，台灣藝術圈流行怪力亂神，橫空出世的龔卓軍〈近未來的交陪〉到《妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展》，已經幾乎把所有台灣相關命題的當代藝術與文學作品席捲一空。
2020年至2021年台南市美術館已經做過的《向眾神致敬—宮廟藝術展》、《信仰迴路》，亦可見到熟悉的作品或是更像廟宇的文物在白盒子內展現。第三，在台灣不能缺席的情況下，要怎麼拼湊命題的新意？展現出大眾對美術館的期待？
美術館在規劃台灣藝術作品的初衷與目標為：以台灣為主，在法國策展人提出的展覽架構中，補足與穿插屬於台灣的特色，並且與各個展區的作品取得有意義的連結，避免過度文物展示，以做到跟上述提到的展覽或相關主題的展覽有所區別，呈現出台灣當代藝術作品的風貌。
整個展覽雖在一年前啟動籌備與選件，但過程中遇到一些外在限制因素，例如：台灣作品與法國來台的內容分量均等、加入「葉王交趾陶」的國寶文物、富有台南在地化特色，以及如何在有限預算下最大展示，因此整體時間不算充裕。
宮廟即地獄
在台灣有個很有趣的現象：大型的廟宇中就設有地獄的景像空間，意在警醒信徒，有的甚至設置了燈光及動力效果，彷彿遊樂園裡的設備。
姚瑞中是首當其衝走訪台灣各地大小廟宇並尋找地獄造景的藝術家，他從2017年開始尋訪，並用拍立得記錄，再做成三頻道錄像《地獄空》【圖1】，[1]本次展覽也會展示升級版的作品。
這也是以亞洲視角去對照法國策展人的觀點——地獄的想像。對十八層地獄的印象，從廟宇裡的造景及雕塑、文獻中可以窺探一二，這些真實存在台灣的「地獄」，其實就是最好的說明。
曾在「信仰迴路」展示過印刷圖檔的《十殿地獄圖》，本次展覽費煞心力向台灣歷史博物館借出真品展出【圖2】。這些畫軸的年代推測於1895年至1945年間，共有兩組，兩組中每一幅的色澤、裝裱、布局皆有所不同，但每一殿的名稱與刑罰雷同。籌備時，專業人員在現場進行狀態的評估，並配合展示條件對作品做較明顯的修復工作後，才能出借展示【圖3】。
當時作品的損傷及斑駁程度，一度讓人望而卻步，其中運輸過程以及佈撤展加上展覽的期間等不可控因素是重要的考量，當時也考慮過只展一至二件作品，或是以紀錄片的形式展現修復的過程及介紹，所幸最後沒有犧牲掉十殿圖中的任何一件，十張掛軸一字排開，氣勢凌人。
魑魅魍魎現形記
大眾熟知的鬼故事從最著名的清代蒲松齡《聊齋志異》，至小時候印象深刻的《虎姑婆》、學校半夜鬧鬼的傳聞，以及台灣各地的民間故事，這部分在策展規劃從兩個面向展開。
第一個是與日治時期還有戰後日本文化崛起相關的女鬼形象，其穿著白衣、披頭散髮並飄浮空中。早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館收藏的《臺灣正劇練習所》巡演海報右下角，有一圖文題目為「冤魂索債」，講的是清末台北知名的民間故事《周成過台灣》[2]，圖片上可見女鬼懷抱著幼嬰，漂浮於井口上方，周身紅艷鬼火【圖4】。
「臺灣正劇練習所」於1909年由高松豐次郎（Takamatsu Toyojiro，1872-195 2）創立，高松同時是台灣電影史的重要人物，當時臺灣正劇包含殖民意識形態及美學文化的產生，影響並非一般。當我們以為典型亞洲鬼魂就該是海報中的樣子時，「亞洲的地獄與幽魂」揭露了鬼魂形象受歷史環境的影響，使其有異於東南亞其他鬼魂的形象。
台灣不只在歷史上有政策的殖民意識介入，日本流行文化也一直是台灣常常效仿的潮流。全台耳熟能詳的南投妖怪村，就是直接複製日本鬼怪元素的觀光景點。許多動漫與日本恐怖怪談的產物，覆蓋台灣民眾的年齡層甚廣，對很多人而言，還是持續進行的回憶，因此雖是老調重提，但於展覽中不得不提。
台版「亞洲的地獄與幽魂」將法國方原有的大篇幅日本鬼魂內容，以台灣黃千倫的《日本民俗鬼怪系列》銜接，這系列使用在東方傳統為標竿的水墨媒材，以插畫形式繪出日本各種妖怪，一方面在深入淺出的妖怪形象與研究中，顯現台灣在日本文化下如何逐漸生成特有的美學，另一方面也呼應了法國的展件【圖5】，與其他同名的妖怪物件、公仔形成對比。
台灣也有自己本土的妖魔鬼怪！不只在視覺藝術或實體裝置上，電影及表演藝術皆可見台灣鬼魅文化。這次特地從台灣歷史博物館借出早期白衣女鬼形象的陳子福手繪海報原版，同時也聯繫了台灣許多的電影製片公司，授權展示較為著名的《紅衣小女孩》（2015）、《粽邪1》（2018）、《粽邪2》（2020）等海報。這些電影公司很多已經改名或是不復存在，取得聯繫十分困難，因此也借助了宣傳行銷的媒體或民間戲院協助尋找原版海報。
為了呈現更多台灣在地面貌，展覽挑選的電影作品皆有深意，如《紅衣小女孩》最早源自1998年一段民眾提供給靈異節目的影片：在台中市大坑的山上，拍到一位身穿紅色洋裝、面目蒼老卻是孩童外型的女孩，令人不寒而慄，後續參與此次郊遊的人隨即病死，對於影片與故事的爭議眾說紛紜。
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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