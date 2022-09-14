不怕被貼「獨裁者之子」標籤，菲總統小馬可仕為父親50年前實施戒嚴令辯護

菲律賓即將於9月21日迎來戒嚴令實施50週年，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在13日電視播出的訪問中，為其父親、菲律賓已故前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr）辯護，指稱老馬可仕在掌權時實施戒嚴令是必要的。此外，小馬可仕也說，他並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤。

《CNN Philippines》報導，小馬可仕在菲律賓女演員貢扎加（Toni Gonzaga）的節目「Toni Talks」中接受採訪時表示，其父親老馬可仕在1972年宣布戒嚴，「是因為（當時）我們（菲律賓）在兩條戰線上打了兩場戰爭。」小馬可仕所指涉的，是菲律賓共產黨「新人民軍」所發動的革命，以及當時由摩洛民族解放陣線（Moro National Liberation Front ）領導的運動。

當被貢扎加問及他是否受到大眾給予的標籤（獨裁者之子）而受到傷害，小馬可仕說，「如果他們是對的，那會傷害我；但他們錯了，」小馬可仕強調，他知道父親所做的一切。無論政府體制為何，他都是在與其他人協商後做出決定。

《CNN Philippines》與《詢問者報》報導，有關外界質疑為什麼菲律賓的歷史是針對馬可仕家族所書寫，小馬可仕否認其家族扭曲歷史的指控。他說：「因為勝利者書寫歷史。⋯⋯因為政府垮台，所以勝利者書寫這段歷史。這就是學校所教導的內容。」他也指出，如果教科書錯了，他只會下令修改教科書。

綜合媒體報導，老馬可仕在1972年9月關閉並接管報紙、廣播電台和電視。在其政權統治下，超過11000人成為草率處決、遭受酷刑和其他侵犯人權行為的受害者。國際特赦組織估算，在菲律賓戒嚴期間，約有7萬人遭到監禁，34000人受到酷刑。此外，馬可仕家族還被指控積累數十億美元的不義之財。據稱，其家族未繳納的遺產稅高達2030億披索（約新台幣1100億元）。

《路透社》報導，菲律賓國會議員阿班德（Bienvenido Abante）在近日提交一項法案，試圖廢除於1986年成立的「總統府良政委員會」（Presidential Commission on Good Government，PCGG）。該委員會是為了追討回老馬可仕在執政時期奪取的數十億美元。自PCGG創立以來，它已從馬可仕家族收回約50億美元（約新台幣1550億元），但仍有約24億美元（約新台幣746億元）陷入訴訟。

阿班德稱，這個委員會已經過時。他表示，該委員會已完成其進程，「如果在很長一段時間後仍無法確定被扣押的資產是否為非法獲取，以及這些資產的所有者是誰，即使再給它一百年也無法做到。」此外，在選舉期間，馬可仕家族堅稱其巨額財產是透過合法管道所獲得得，該委員會只是一個「反馬可仕機構」。

《路透社》指出，小馬可仕的言論可能會加劇批評者的擔憂，因為小馬可仕無意與父親的政權保持距離，可能對菲律賓的民主構成風險。

在戒嚴期間受監禁且遭到酷刑的倖存者伊拉根（Bonifacio Ilagan）指出，老馬可仕在實施戒嚴後繼續執政14年，並在當時摒棄任何緊急情況下被提出的建議。伊拉根也說，小馬科斯是在錯誤敘述和負面的歷史修正主義的支持下成為總統。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒