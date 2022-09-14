不怕被貼「獨裁者之子」標籤，菲總統小馬可仕為父親50年前實施戒嚴令辯護
我們想讓你知道的是
菲律賓即將於9月21日迎來戒嚴令實施50週年，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在13日電視播出的訪問中，為其父親、菲律賓已故前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr）辯護，指稱老馬可仕在掌權時實施戒嚴令是必要的。此外，小馬可仕也說，他並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤。
菲律賓即將於9月21日迎來戒嚴令實施50週年，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在13日電視播出的訪問中，為其父親、菲律賓已故前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr）辯護，指稱老馬可仕在掌權時實施戒嚴令是必要的。此外，小馬可仕也說，他並不介意被貼上「獨裁者之子」的標籤。
《CNN Philippines》報導，小馬可仕在菲律賓女演員貢扎加（Toni Gonzaga）的節目「Toni Talks」中接受採訪時表示，其父親老馬可仕在1972年宣布戒嚴，「是因為（當時）我們（菲律賓）在兩條戰線上打了兩場戰爭。」小馬可仕所指涉的，是菲律賓共產黨「新人民軍」所發動的革命，以及當時由摩洛民族解放陣線（Moro National Liberation Front ）領導的運動。
當被貢扎加問及他是否受到大眾給予的標籤（獨裁者之子）而受到傷害，小馬可仕說，「如果他們是對的，那會傷害我；但他們錯了，」小馬可仕強調，他知道父親所做的一切。無論政府體制為何，他都是在與其他人協商後做出決定。
《CNN Philippines》與《詢問者報》報導，有關外界質疑為什麼菲律賓的歷史是針對馬可仕家族所書寫，小馬可仕否認其家族扭曲歷史的指控。他說：「因為勝利者書寫歷史。⋯⋯因為政府垮台，所以勝利者書寫這段歷史。這就是學校所教導的內容。」他也指出，如果教科書錯了，他只會下令修改教科書。
綜合媒體報導，老馬可仕在1972年9月關閉並接管報紙、廣播電台和電視。在其政權統治下，超過11000人成為草率處決、遭受酷刑和其他侵犯人權行為的受害者。國際特赦組織估算，在菲律賓戒嚴期間，約有7萬人遭到監禁，34000人受到酷刑。此外，馬可仕家族還被指控積累數十億美元的不義之財。據稱，其家族未繳納的遺產稅高達2030億披索（約新台幣1100億元）。
《路透社》報導，菲律賓國會議員阿班德（Bienvenido Abante）在近日提交一項法案，試圖廢除於1986年成立的「總統府良政委員會」（Presidential Commission on Good Government，PCGG）。該委員會是為了追討回老馬可仕在執政時期奪取的數十億美元。自PCGG創立以來，它已從馬可仕家族收回約50億美元（約新台幣1550億元），但仍有約24億美元（約新台幣746億元）陷入訴訟。
阿班德稱，這個委員會已經過時。他表示，該委員會已完成其進程，「如果在很長一段時間後仍無法確定被扣押的資產是否為非法獲取，以及這些資產的所有者是誰，即使再給它一百年也無法做到。」此外，在選舉期間，馬可仕家族堅稱其巨額財產是透過合法管道所獲得得，該委員會只是一個「反馬可仕機構」。
《路透社》指出，小馬可仕的言論可能會加劇批評者的擔憂，因為小馬可仕無意與父親的政權保持距離，可能對菲律賓的民主構成風險。
在戒嚴期間受監禁且遭到酷刑的倖存者伊拉根（Bonifacio Ilagan）指出，老馬可仕在實施戒嚴後繼續執政14年，並在當時摒棄任何緊急情況下被提出的建議。伊拉根也說，小馬科斯是在錯誤敘述和負面的歷史修正主義的支持下成為總統。
新聞來源：
- Marcos shrugs off 'son of dictator' tag, says no reason to revise history（CNN Philippines）
- Philippines President Marcos defends father's martial law legacy（路透社）
- ‘Son of the dictator’ tag doesn’t bother Marcos: ‘I know they’re wrong’（詢問者報）
- 'No reason to revise history,' Marcos Jr. says（ABS-CBN）
- Philippine lawmaker seeks to abolish agency recovering Marcos wealth（路透社）
延伸閱讀：
- 馬可仕家族隔36年重掌菲律賓政權，小馬可仕總統就職禮讚揚已故獨裁者父親
- 《現代菲律賓政治的起源》：馬可仕曾帶來經濟巔峰，但戒嚴統治卻讓數萬人遭政治迫害
- 杜特蒂卸任前勒令關閉Rappler，菲律賓媒體還得在小馬可仕政權夾縫中求存
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！