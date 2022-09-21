長輩「吞嚥障礙」常見原因有三種，家屬照護、飲食該如何準備？

吞嚥困難是指無法順利進食的狀況，隨著年齡的增長以及某些疾病的影響，長輩的吞嚥能力會產生退化，以前可以吃的食物，現在可能都難以下嚥或有嗆咳的情況，形成所謂的吞嚥障礙。

當吞嚥障礙發生時，很容易被忽略，當下會被認為只是一時的問題，但隨著吞嚥困難狀況越來越嚴重，造成體重減輕，甚至是吸入性肺炎，都已經錯過了最佳的治療時間。中風與曾經發生車禍所造成的頭部外傷、神經性的退化症狀如失能、肌力下降與頭頸部以上的癌症，都是吞嚥障礙的高危險群。

吞嚥困難常見的問題可簡單分為三種：

容易咳嗆 吞不乾淨 吞不下去

上述這些表現可以同時出現，也可能互相影響。第一種類型是有吞嚥困難的長輩最常見的問題，主要來自於吞嚥的反射動作較慢，或喉部力量不足，造成呼吸道關閉較慢，在吞嚥的時候同時吸入所以嗆到。

第二種類型在於吞嚥的時候食物殘留在口腔與咽部，喉嚨產生異物感，需要吞好幾次才能吞得乾淨，主要是因為口腔與咽部的肌肉無力，如果食物經常殘留，嚴重的話可能會導致吸入性肺炎。

第三種情況是最為嚴重的，口部及咽部的肌肉力量太差與吞嚥反射難以啟動，無法將食物吞下，同時因為吞嚥障礙導致口腔內的口水過多，形成容易流口水的問題。通常發生在有嚴重的中樞神經疾病之患者。

為了讓長輩在有吞嚥障礙的情況下也能正常進食並攝取完整且均衡的營養，我們必須去調整食物的型態，專為有吞嚥困難的長輩所設計的飲食，稱為吞嚥照護食，不讓長輩依靠鼻胃管治療，盡量以口進食，提升生活品質。

大部分長輩的家屬會認為既然有吞嚥困難，那將食物都絞在一起就可以了吧，但是換個角度想，吃到這樣的食物，你會有食欲嗎？所以在設計有吞嚥困難長輩的餐點，必須要兼顧美味及營養，且能夠安全地吞下，食物的質地必須平均，且能夠小口入口好吞，依照長輩的吞嚥能力去調整食物的質地以及大小，製作適合長輩入口的尺寸。

由於吞嚥困難的人喉部及舌頭力量不足，進食時間無法太長，所以食物的密度也必須提升，讓長輩好入口又沒負擔。也可使用天然食材增加食物的黏稠度，例如：南瓜、山藥、一些天然澱粉，讓食物更滑順且離水性低，減緩食物的通過速度。

而通常擁有吞嚥障礙的長輩，很大比例伴隨著肌少症的問題，所以蛋白質會是最主要的來源。依照食物的軟硬度來挑選，豆類會是最適合的選擇，能夠維護心血管健康且又是植物性蛋白。若是挑選肉類的話，魚會是比較好的選項，魚肉的肌肉組織比起一般肉類較低且更軟，或是挑選雞胸肉，避開會含有更多肌肉組織跟筋的部位。

另外，吞嚥困難長輩也避免吃太過黏稠或是零碎的食物，容易卡在喉嚨裡，還有含水量或離水性太高的食物，避免因食物含太多汁液而嗆到。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航