長輩「吞嚥障礙」常見原因有三種，家屬照護、飲食該如何準備？
我們想讓你知道的是
為了讓長輩在有吞嚥障礙的情況下也能正常進食並攝取完整且均衡的營養，我們必須去調整食物的型態，專為有吞嚥困難的長輩所設計的飲食，稱為吞嚥照護食，不讓長輩依靠鼻胃管治療，盡量以口進食，提升生活品質。
吞嚥困難是指無法順利進食的狀況，隨著年齡的增長以及某些疾病的影響，長輩的吞嚥能力會產生退化，以前可以吃的食物，現在可能都難以下嚥或有嗆咳的情況，形成所謂的吞嚥障礙。
當吞嚥障礙發生時，很容易被忽略，當下會被認為只是一時的問題，但隨著吞嚥困難狀況越來越嚴重，造成體重減輕，甚至是吸入性肺炎，都已經錯過了最佳的治療時間。中風與曾經發生車禍所造成的頭部外傷、神經性的退化症狀如失能、肌力下降與頭頸部以上的癌症，都是吞嚥障礙的高危險群。
吞嚥困難常見的問題可簡單分為三種：
- 容易咳嗆
- 吞不乾淨
- 吞不下去
上述這些表現可以同時出現，也可能互相影響。第一種類型是有吞嚥困難的長輩最常見的問題，主要來自於吞嚥的反射動作較慢，或喉部力量不足，造成呼吸道關閉較慢，在吞嚥的時候同時吸入所以嗆到。
第二種類型在於吞嚥的時候食物殘留在口腔與咽部，喉嚨產生異物感，需要吞好幾次才能吞得乾淨，主要是因為口腔與咽部的肌肉無力，如果食物經常殘留，嚴重的話可能會導致吸入性肺炎。
第三種情況是最為嚴重的，口部及咽部的肌肉力量太差與吞嚥反射難以啟動，無法將食物吞下，同時因為吞嚥障礙導致口腔內的口水過多，形成容易流口水的問題。通常發生在有嚴重的中樞神經疾病之患者。
為了讓長輩在有吞嚥障礙的情況下也能正常進食並攝取完整且均衡的營養，我們必須去調整食物的型態，專為有吞嚥困難的長輩所設計的飲食，稱為吞嚥照護食，不讓長輩依靠鼻胃管治療，盡量以口進食，提升生活品質。
大部分長輩的家屬會認為既然有吞嚥困難，那將食物都絞在一起就可以了吧，但是換個角度想，吃到這樣的食物，你會有食欲嗎？所以在設計有吞嚥困難長輩的餐點，必須要兼顧美味及營養，且能夠安全地吞下，食物的質地必須平均，且能夠小口入口好吞，依照長輩的吞嚥能力去調整食物的質地以及大小，製作適合長輩入口的尺寸。
由於吞嚥困難的人喉部及舌頭力量不足，進食時間無法太長，所以食物的密度也必須提升，讓長輩好入口又沒負擔。也可使用天然食材增加食物的黏稠度，例如：南瓜、山藥、一些天然澱粉，讓食物更滑順且離水性低，減緩食物的通過速度。
而通常擁有吞嚥障礙的長輩，很大比例伴隨著肌少症的問題，所以蛋白質會是最主要的來源。依照食物的軟硬度來挑選，豆類會是最適合的選擇，能夠維護心血管健康且又是植物性蛋白。若是挑選肉類的話，魚會是比較好的選項，魚肉的肌肉組織比起一般肉類較低且更軟，或是挑選雞胸肉，避開會含有更多肌肉組織跟筋的部位。
另外，吞嚥困難長輩也避免吃太過黏稠或是零碎的食物，容易卡在喉嚨裡，還有含水量或離水性太高的食物，避免因食物含太多汁液而嗆到。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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