原因不明，難以控制和預防的「異位性皮膚炎」，發病時有哪些症狀？是否能治癒？

文：張凱安

不少人認為異位性皮膚炎屬於兒童疾病，只有寶寶才有，但其實有1/4的人成年之後才會發病。有別於過敏、氣喘這類有著明確致病原因的疾病，異位性皮膚炎因為原因不明，難以控制和預防，治療起來相對棘手，許多人終其一生都受到異位性皮膚炎的「乾癢」所苦。

到底異位性皮膚炎是否能治癒？異位性皮膚炎真的沒有致病原因嗎？讓《Hello醫師》從異位性皮膚炎的名稱由來、原因、症狀及治療等各層面，為你深入介紹這個疾病。

異位性皮膚炎介紹

異位性皮膚炎（Atopic dermatitis），又稱異位性濕疹、嬰兒濕疹、過敏性濕疹，是一種反覆發作、慢性發炎的皮膚疾病，通常在兒童時期發病。

異位性皮膚炎的名稱由來？

異位性皮膚炎的「異位性（Atopic）」一詞（注意不是異味哦！），源自於希臘文Atopy，字面本身的意思為錯置（Ｗrongly placed）。

異位性皮膚炎患者會受特定過敏原刺激免疫系統，而產生皮膚發炎、紅腫、脫屑等過敏反應。（延伸閱讀：過敏原檢測有用嗎？測越多越好？檢測過敏原前先看這篇）

關於異位性皮膚炎，你該知道的重要數據

為什麼會得異位性皮膚炎？

異位性皮膚炎的病因機轉有多重因素，無法以單一因素來解釋，但目前多數研究皆將主要致病原因歸咎於免疫功能異常，而其成因則包括遺傳、環境或其他因素。

遺傳是罹患異位性皮膚炎的主因之一，若父母皆有異位性皮膚炎，小孩有81％機率有異位性皮膚炎，若父母僅有1位有異位性皮膚炎，罹患機率則為59％。

其它異位性皮膚炎危險因子包括：

居住於市區

住在紫外線曝曬不足或氣候乾燥的地區

典型西式飲食（飲食中含有大量糖分及多元不飽和脂肪酸）

5歲前反覆使用抗生素

壓力或情緒變化大

食物過敏

汗水

由於異位性皮膚炎患者的皮膚異常敏感，因此患者容易受外在環境的突然變化，或吸入過敏原而發病，如：

空氣變化（如空氣突然變冷、變熱或乾燥）

接觸過敏性或刺激性物質（如動物皮毛、地毯、尼龍或肥皂等）

吸入過敏原（如花粉、動物毛屑及塵蟎等）

吸菸

異位性皮膚炎的症狀

「癢」和「乾」是異位性皮膚炎的主要特色，其初期症狀包括紅斑、丘疹、劇癢，並由於長期搔抓、揉擦而導致續發性病變，如破皮、脫屑、潰爛，以及各類色素沉澱與皮膚增厚苔癬化。

東方人常因此出現魚鱗癬（Ichthyosis），並伴隨手掌指紋加深及毛囊角化症（Keratosis pilaris）。此外，上唇或口角發炎也是異位性皮膚炎患者的特點。

異位性皮膚炎的病灶型態與分佈會隨著年齡而改變，在臨床上可分為3期：

1. 嬰兒期（2個月大～2歲）

嬰兒異位性皮膚炎症狀通常從2個月大開始顯現，但也可能早自2～3星期大即發病。病灶最常由前額、臉頰和頭皮開始，延伸到頸部、軀幹及四肢伸側。

尿布包裹的區域由於常與尿液接觸，皮膚濕度足夠，且有尿布保護搔抓不到，因此通常不會有症狀，其他可能患病的部位則包括耳朵、手和拇指。

由於患部不斷滲出組織液或結痂，經常處於潮濕狀態，嬰兒通常會因乾癢不適，而長期煩躁不安、哭鬧、徹夜難眠。（延伸閱讀：寶寶哭不停怎麼辦？判斷嬰兒哭鬧原因及6招安撫入睡）

2. 兒童期（2歲～12歲）

此期病灶主要分佈在四肢屈側，特別是膝後窩、前肘窩、手腕、足踝、頸子、眼瞼、背部、臀部及大腿。

患童嘴唇或口腔周圍的皮膚經常處於乾裂、脫屑的狀態，並因此形成溝紋。典型症狀為皮膚乾裂、斑丘疹，以及由劇癢搔抓所引起的皮膚潰爛、色素沉澱及增厚的苔癬樣皮膚。

3. 青春期及成人（12歲之後）

此期病患的皮膚通常處於乾燥且敏感的狀態，並經常會發癢及出現苔癬化，分佈範圍包括四肢屈側、頸部、口腔周圍及上部軀幹，約30％患者的病灶由上肢開始出現，但部分患者僅手部有病灶浮現。

異位性皮膚炎治療

由於異位性皮膚炎會反覆發作，因此持續控制病情、減少誘發因子及改善皮膚情況便是異位性皮膚炎的治療重點。

讀者們可依據前述年齡階段及症狀嚴重度，瞭解自身或寶寶的病況，並與您的醫生討論合適的治療方法，同時避免前述各項危險因子。

台灣皮膚科醫學會將異位性皮膚炎治療分為3個階段，各階段治療方法及使用藥物如下：

第1線治療：

第2線治療：

局部鈣調磷酸酶抑制劑：具有抗發炎和免疫調節的作用，長期使用可預防、延遲及減少1年內的疾病復發。

短期高劑量全身性皮質類固醇：主要針對，適用於緩解中、重度異位性皮膚炎的急性發作，，通常僅施用於成年病患。

光照療法：藉由照射設備所發出的紫外線，以達到免疫抑制、抗發炎和止癢的作用。

局部和全身性抗生素：透過抗生素減少由金黃色葡萄球菌、鏈球菌及其他病毒所引起的續發性皮膚感染。

第3線治療：

全身性免疫調節劑：適用於重度或難治型病患，因其藥效與副作用皆高，通常僅做短期使用。

抗菌劑：透過浸泡漂白水浴、鹽浴，或使用抗菌紡織品，以達到減少接觸細菌、避免感染惡化的目的。

替代療法：以中醫、心理治療等其他療法輔以第1、2線治療。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。

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本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航