原因不明，難以控制和預防的「異位性皮膚炎」，發病時有哪些症狀？是否能治癒？
我們想讓你知道的是
異位性皮膚炎的病因機轉有多重因素，無法以單一因素來解釋，但目前多數研究皆將主要致病原因歸咎於免疫功能異常，而其成因則包括遺傳、環境或其他因素。
文：張凱安
不少人認為異位性皮膚炎屬於兒童疾病，只有寶寶才有，但其實有1/4的人成年之後才會發病。有別於過敏、氣喘這類有著明確致病原因的疾病，異位性皮膚炎因為原因不明，難以控制和預防，治療起來相對棘手，許多人終其一生都受到異位性皮膚炎的「乾癢」所苦。
到底異位性皮膚炎是否能治癒？異位性皮膚炎真的沒有致病原因嗎？讓《Hello醫師》從異位性皮膚炎的名稱由來、原因、症狀及治療等各層面，為你深入介紹這個疾病。
異位性皮膚炎介紹
異位性皮膚炎（Atopic dermatitis），又稱異位性濕疹、嬰兒濕疹、過敏性濕疹，是一種反覆發作、慢性發炎的皮膚疾病，通常在兒童時期發病。
異位性皮膚炎的名稱由來？
異位性皮膚炎的「異位性（Atopic）」一詞（注意不是異味哦！），源自於希臘文Atopy，字面本身的意思為錯置（Ｗrongly placed）。
異位性皮膚炎患者會受特定過敏原刺激免疫系統，而產生皮膚發炎、紅腫、脫屑等過敏反應。（延伸閱讀：過敏原檢測有用嗎？測越多越好？檢測過敏原前先看這篇）
關於異位性皮膚炎，你該知道的重要數據
- 在台灣，異位性皮膚炎的盛行率約4.1～6.7％，其中約半數患者在嬰兒時期便出現症狀，有3成病童會於1～5歲間發病，並有50～80％患者合併有異位性體質（如過敏性鼻炎、氣喘）。
- 全球罹患異位性皮膚炎者約有10％，嬰幼兒患者佔3～5％，其中1歲之前發病者有60％、5歲之前發病者佔90％，而男孩的發病年齡通常早於女孩。
- 全球約有7.88％的過敏及氣喘兒童患有異位性皮膚炎，並有1/4的異位性皮膚炎患者於成年後才出現症狀。
為什麼會得異位性皮膚炎？
異位性皮膚炎的病因機轉有多重因素，無法以單一因素來解釋，但目前多數研究皆將主要致病原因歸咎於免疫功能異常，而其成因則包括遺傳、環境或其他因素。
遺傳是罹患異位性皮膚炎的主因之一，若父母皆有異位性皮膚炎，小孩有81％機率有異位性皮膚炎，若父母僅有1位有異位性皮膚炎，罹患機率則為59％。
其它異位性皮膚炎危險因子包括：
由於異位性皮膚炎患者的皮膚異常敏感，因此患者容易受外在環境的突然變化，或吸入過敏原而發病，如：
異位性皮膚炎的症狀
「癢」和「乾」是異位性皮膚炎的主要特色，其初期症狀包括紅斑、丘疹、劇癢，並由於長期搔抓、揉擦而導致續發性病變，如破皮、脫屑、潰爛，以及各類色素沉澱與皮膚增厚苔癬化。
東方人常因此出現魚鱗癬（Ichthyosis），並伴隨手掌指紋加深及毛囊角化症（Keratosis pilaris）。此外，上唇或口角發炎也是異位性皮膚炎患者的特點。
異位性皮膚炎的病灶型態與分佈會隨著年齡而改變，在臨床上可分為3期：
1. 嬰兒期（2個月大～2歲）
嬰兒異位性皮膚炎症狀通常從2個月大開始顯現，但也可能早自2～3星期大即發病。病灶最常由前額、臉頰和頭皮開始，延伸到頸部、軀幹及四肢伸側。
尿布包裹的區域由於常與尿液接觸，皮膚濕度足夠，且有尿布保護搔抓不到，因此通常不會有症狀，其他可能患病的部位則包括耳朵、手和拇指。
由於患部不斷滲出組織液或結痂，經常處於潮濕狀態，嬰兒通常會因乾癢不適，而長期煩躁不安、哭鬧、徹夜難眠。（延伸閱讀：寶寶哭不停怎麼辦？判斷嬰兒哭鬧原因及6招安撫入睡）
2. 兒童期（2歲～12歲）
此期病灶主要分佈在四肢屈側，特別是膝後窩、前肘窩、手腕、足踝、頸子、眼瞼、背部、臀部及大腿。
患童嘴唇或口腔周圍的皮膚經常處於乾裂、脫屑的狀態，並因此形成溝紋。典型症狀為皮膚乾裂、斑丘疹，以及由劇癢搔抓所引起的皮膚潰爛、色素沉澱及增厚的苔癬樣皮膚。
3. 青春期及成人（12歲之後）
此期病患的皮膚通常處於乾燥且敏感的狀態，並經常會發癢及出現苔癬化，分佈範圍包括四肢屈側、頸部、口腔周圍及上部軀幹，約30％患者的病灶由上肢開始出現，但部分患者僅手部有病灶浮現。
異位性皮膚炎治療
由於異位性皮膚炎會反覆發作，因此持續控制病情、減少誘發因子及改善皮膚情況便是異位性皮膚炎的治療重點。
讀者們可依據前述年齡階段及症狀嚴重度，瞭解自身或寶寶的病況，並與您的醫生討論合適的治療方法，同時避免前述各項危險因子。
台灣皮膚科醫學會將異位性皮膚炎治療分為3個階段，各階段治療方法及使用藥物如下：
第1線治療：
- 潤膚劑：屬於輔助腳色，用於促進角質含水量及減緩水分蒸發。
- 局部皮質類固醇：主要治療藥物，作用為消炎及長期控制病情，若輔以潤膚劑做維持治療，可顯著降低復發風險，效果長達20週。（推薦閱讀：類固醇藥膏強度分7級，皮膚癢該擦哪款？超詳細類固醇藥膏選用指南！）
- 抗組織胺：同為主要治療藥物，可改善皮膚炎搔癢症狀，副作用雖低，但療效較類固醇弱。
- 治療性的病患衛教：由於異位性皮膚炎需要透過專科、跨領域的整合照護方式，因此病患需瞭解完整衛教資訊。
第2線治療：
- 局部鈣調磷酸酶抑制劑：具有抗發炎和免疫調節的作用，長期使用可預防、延遲及減少1年內的疾病復發。
- 短期高劑量全身性皮質類固醇：主要針對，適用於緩解中、重度異位性皮膚炎的急性發作，，通常僅施用於成年病患。
- 光照療法：藉由照射設備所發出的紫外線，以達到免疫抑制、抗發炎和止癢的作用。
- 局部和全身性抗生素：透過抗生素減少由金黃色葡萄球菌、鏈球菌及其他病毒所引起的續發性皮膚感染。
第3線治療：
- 全身性免疫調節劑：適用於重度或難治型病患，因其藥效與副作用皆高，通常僅做短期使用。
- 抗菌劑：透過浸泡漂白水浴、鹽浴，或使用抗菌紡織品，以達到減少接觸細菌、避免感染惡化的目的。
- 替代療法：以中醫、心理治療等其他療法輔以第1、2線治療。
Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！