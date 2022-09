跨越世紀的足印：重讀英女王訪港檔案

英女王曾到訪之處,中環政府山有獲歷史建築評級、香港大會堂近年升格為古蹟、紅館依然在唱、沙田與跑馬地馬場在跑、印洲塘還是波平如鏡、理大橋端紅磡火車站口那開幕紀念碑仍在,幸得熱心城市保育的朋友關注,當年英女王探訪排檔小販的嘉咸街市集尚在。有些則已歷巨大變遷,例如於1975年登岸的皇后碼頭被拆卸後重置無期、摩士公園游泳池亦已於2018年重建、而有著「九龍華富邨」之稱的愛民邨,到2024年也將步入15年前所言的重建之限。

儘管女王訪港已是上世紀,城市足印已逐漸褪色,然而英女王駕崩消息一出,仍然引起城內不少憶念,社交媒體充斥了當年到訪過的照片與郵票或硬幣上的女王頭,有種早已離開卻仍是在場的親切,成為近來此城一種弔詭的城市心境。

過往香港彷彿一直存在著弔詭,在1986年英女王二次或最後一次來港之後,時任港督尤德也曾於內部答謝女王到訪的文書中以內在的「自相矛盾」(inherent paradox)來形容當年香港:一片人口98%屬華人的英國屬地、一個美籍人口多於英籍的國際之城,這也令英方及英國王室有著與其他殖民較不一樣的對待。

有關過往英國王室訪港的研究並不多,嶺大文化歷史學者馬翰庭(Mark Hampton)有較完整的整理,曾按過往有關英女王訪港的解密文書,來察視去殖化過程中王室訪港的角色與用途。按其檔案中的觀察,看到60年代以後港英政府如何視王室作為其中一種協助建立普遍合法性的象徵,1967年如何成為考慮邀請王室到訪的「分水嶺」,亦對比了英女王於1975年那次到訪直接對應後67年如何建立香港人身分,與及1986年那次於香港前途塵囂落定之後3日之行,目標從建立合法性轉移為更多確立英方在港累積下來的成就(craft a legacy of Britain’s accomplishments in Hong Kong),在公眾媒體上後者顯得較為「受落」(more receptive)。

在這些研究的基礎上,此文再翻查及重讀當年英女王訪港前後的英國原始解密檔案,從追蹤當年英女王(計劃)所到之地,嘗試作出更多較少提及的內部細節及補遺,以提供一種純粹依書直說以外的脈絡化解讀。

「船灣淡水湖」:60年代女王不到訪之迷

圖片由作者提供

英女王除了1975年、1986年兩次訪港,若要探討英女王對於香港的象徵意義,可參考一份關於討論英女王於60年代訪港的英國解密檔案(1968 FCO 21/231 Discussions on merits of arranging for a visit to Hong Kong by HM the Queen),當中記述了60年代一次被擱置「首次」訪港安排。這次隱藏之行程鮮有外界知悉,於馬翰庭的研究曾有記述,而背後少被人詳述英方內部策略部署及考量,有助呈現英女王訪港除了展示「親民」之外對於香港的其他意義。

早在60年代,港英政府曾多番向外交部建議並遊說讓英女王訪港,卻被不獲外交部同意(advise against recommending),內部評估訪港有一定的潛在政治風險,並擔心英女王訪港會被視為挑釁(provocation)。然而,伴隨英女王當時正計劃的1968年外交探訪,初步目的地有馬來西亞、泰國等地,時任港督戴麟趾於再次建議英女王訪港,並遊說指當年全亞洲首個最大型海中水塘的船灣淡水湖工程(Plover Cove water scheme)的開幕,將是機會難逢(doubtful whether a better opportunity… could ever present itself),戴麟趾更形容此行能激發相當大國際關注及欣賞(excited considerable international interest and admiration),當然因工程所帶來的湖水上漲令船灣6條客家村被淹沒,影響過千村民的迫遷重置史並無在該檔案中提及,若然女王到訪水塘或會牽涉在地爭議。

戴麟趾為了說服英女王訪港,幾乎出盡三寸不爛之舌,連10至12月外訪期間適逢香港「天氣很好」(because the weather here is then at its best)的天氣因素,與及難向香港市民交代英女王今次遠道亞洲外訪卻不順便來港的原因(the difficulty of explaining to Hong Kong people why having come so far she might be unable to come on here)(情感勒索?)都搬了出來,更指今次英女王專訪水塘這一計劃(a project)純屬「民生性質」,作為因應60年代香港水荒而建的大型水基建,被形容成惠民設施、國際矚目工程,與一般外訪(generalised visit)區分開來減輕引來的各種潛在外交反應。

圖片由作者提供

當時外交部反認為淡水湖供水計劃可會成為當年東江水供港的「另類故事」(rather a different story),分析到不論是對港的水供應有助中國賺取外匯(foreign currency),抑或是東江水的供應有助香港市民感恩祖國的關懷(benevolent actions of the mother country),強調了殖民地供水自給反倒會為行程帶來不穩定性及危機。