本土增4萬9540例、37死：莫德納次世代疫苗9月16日分批到貨，王必勝強調疫苗審核與日本歐盟同步

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增4萬9708例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬9540例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

今日死亡個案中包含一位20多歲男性，施打過3劑疫苗且本身有心律不整病史，曾在9月9日出現喉嚨痛等症狀，經快篩檢測後陽性確診，起初健康狀況還算穩定。然而，當天晚上該名男性被家人發現於家中昏迷，送醫後已沒有呼吸與脈搏，經急救後不幸死亡。

指揮中心宣布莫德納雙價次世代疫苗將於9月16日分批到貨，希望最快能在下週開打。王必勝強調次世代疫苗全新、有效，對Omicron BA.2、BA.5變異株均有良好保護力，也比一開始以原型株研發的疫苗還要好。

關於BA.5次世代疫苗採購問題，王必勝再次說明截至目前為止，據衛福部所知全世界只有美國通過BA.5次世代疫苗緊急使用授權（EUA），且美國僅採認動物試驗數據通過EUA，其實是創新作法。

目前，藥廠給予台灣的資料也只有動物試驗數據，不足以讓食藥署審查EUA，至於9月下旬將提供何種資料審查尚無法確定。

王必勝補充，未來疫苗通過EUA審查，才會進行採購，推估最快要11月以後才會交貨，也有可能推遲。台灣已經算是超前部署，審核方面也與日本與歐盟同步，一方面也將觀察美國施打後的情況。

關於疫苗催打情形陷入瓶頸的質疑，王必勝指出民眾的習性是疫情較嚴重時，施打意願才會變高，現在大家也知道這波疫情正在上升當中，可以趕緊施打。另外，次世代疫苗即將到來，效果也更好，希望這樣能夠提高長者施打意願。

有關「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，觀光局副局長林信任表示，內容分為3部分，包含旅客與旅行業應具備的資格以及操作流程、旅遊產品的營運規劃與行程安排、旅遊期間的防疫措施。另外，這些指引主要是為了重啟跨境團體旅遊做準備，未來也會配合解除禁團令的時程來公布詳細資訊。

王必勝則補充此為管理上的指引，是為未來開放作準備，本身不涉及開放時間和條件，現在制定的規則未來也可能會依據防疫規定微調。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺