「亞洲的地獄與幽魂」亞洲要塞（下）：台灣當代藝術作品如何翻轉「幽魂」超自然形象？
我們想讓你知道的是
「亞洲的地獄與幽魂」始於台灣當代藝術家的作品，也終於台灣當代藝術家的作品。幽魂、地獄、恐怖及可怕並非展覽首要呈現，其背後關於亞洲宗教信仰的文化脈絡，以及台灣當代藝術作品如何翻轉「幽魂」這個超自然形象，並深入探究社會議題與歷史踏查，是台灣策展方的初衷。
文：江珮歆
台灣當代藝術的參與在泰國則有林羿綺《運行針：曼谷》【圖1】，這是藝術家2016年在泰國駐村時深入調查的作品，使用雙頻道錄像展示從台灣的眼光，參與泰國在地的生活，以隨機採訪的方式解釋曼谷地區關於鬼魅的超自然經歷，敘事性地將空間打破來編排。同系列的作品為2018年在尼泊爾加德滿都駐村創作的《運行針：加德滿都》，同樣藉由當地觀察來闡述靈魂相關的議題。
雖然台灣有很多藝術家及深入研究文化的學者職人，但在有限的展覽子題與分區下，很難完全展現。也因為行銷宣傳等因素，使得展覽中有些作品較為受到注目，但仍希望透過將台灣當代藝術作品對應原有法國展覽的方式，展示更多台灣文化與研究內容，不只讓台灣的民眾看到，也以台灣文化的實力與豐富的展現為目標，提升文化輸出與藝文環境接軌國際巡展的可能性。
我們如何與亡者共存
許多鬼怪的誕生，是為了寓意歷史事件與警世提醒。恐懼、可怖、血腥的形象只是為了「善」而添加的功能，而相應的對策便是信仰。以當代的角度來看，這些負面情感需要一個強而有力的寄託，亦即精神上的載體，將宗教具象化來對抗魔鬼或消滅鬼魂的器物，則是對於地獄與幽魂最後的解決之道。
民間信仰中經常看到的燒金紙，依據不同內容與節氣習俗，不只可以提供亡者冥錢，也能祝禱上天。原為交趾陶師傅的台灣藝術家侯春廷，其作品《傳遞》【圖2】以陶瓷做出超薄金紙，懸掛成被風吹散的風景，這件作品傳達了生者對過世親人的念想、對佛神的供奉，或是對鬼魂的崇敬。以陶瓷這個媒材做出輕盈的紙錢，不僅連結了宗教情懷，也將展覽拉回現世。
作為這次「亞洲的地獄與幽魂」展覽最大宣傳的殭屍，最早的文字記錄於清代袁枚（1716-1797）的《子不語》當中，與湘西的行屍（趕屍）民俗有關：以道士為首，帶領一眾額頭上貼著黃紙符的屍體，晝伏夜行，在屍身腐敗前回鄉安葬。清朝官服的暗藍色系，是大眾對殭屍的印象，通常外穿補袍（補掛）、頂戴花翎，朝服的套件與設計都有其講究。
籌備期間除了與法國方有殭屍服裝更換或少一件來台的討論之外，顧及台灣館設所藏清代官員服飾的珍貴、脆弱、不易保存與展示，雙方還考量了諸多因素，例如：真品或複製品？在台灣借展的珍貴服飾是否可以妥善展示（展櫃、恆溫恆濕、如何穿戴至人形模型、展示時間）？借三整套或是只借出吉服蟒袍？借出的服飾顏色與布料是否與法國方提供的物件搭配得宜？
在這樣一個龐大的展覽執行面上實在無暇顧及這些問題，預算面跟執行面亦很難取得平衡，所以殭屍的人形及服飾最終還是請法國提供，法國方表示三位殭屍不用展示於恆溫恆濕的展櫃【圖3】，意在希望讓觀眾靠近查看。雖然殭屍因為沒穿補掛而略失風情，但震撼力仍然驚人。
除此之外，台灣展區加上了學甲慈濟宮收藏的國寶「葉王交趾陶」的輸出與3D線上展示，以及台灣歷史博物館借出的幡旗、法劍與虎牌等，為了在這個環節裡顯示台灣的民間習俗，特地挑選出畫有鬼魂及牛頭馬面等神祇形象的紙錢，說明佛道教的信仰角色【圖4】。
你害怕的每一個鬼，都是別人朝思暮想的人
人類無法避免面臨生死，因此鬼怪是對亡者的追憶，也是對生者的安慰。在台灣民俗祭祀、喪葬場合中，糊紙、紙紮是不可或缺的祭品，透過焚燒，傳遞思念與供品給神明或者亡靈。
2019年，高雄市立美術館便已經引薦藝術家張徐展帶領「新興糊紙店」至法國凱布朗利博物館展出。許多糊紙皆以神明的化身或駭人扮相嚇阻孤魂野鬼，也有以手工靈厝擬仿廟宇形象祭儀。
台灣藝術家陳云特別為展覽設計的作品是三座比人還高的家屋，其用紙紮人的傳統技術，呈現在這裡發生的記憶與情感，並替朋友及逝者們留下文字的敘述與念想。此次展出高美館典藏的《好久不見（系列一）》、《我們永遠都會陪在妳身邊》、《祢們．我》多組系列與《家床》【圖5】。
其中《家床》為陳云小時候的印象，一邊描繪祭壇或神明廳等信仰場合，一邊以文字寫出心中所想，之中包含了在印度神話中最被津津樂道、象徵財富與智慧的象頭神（Ganesha），藝術家在無意間增添了台灣早期佛道教與亞洲其他地方信仰的重疊與多元。
陳云的作品在傳統中平實地反映當代生活，賦予紙紮另一種被觀看的方式。其希望「死亡」、「追思」的相關議題或感受，是一個私密的空間，讓觀眾透過僅能容納一人寬度的通道，被這些作品包圍，真正進入每一個紙紮人的故事中。
本次展覽中藝術家改以三間高大的樓房呈現，每一層交錯擺放各系列作品，仔細觀看，在某些面的底端有非常小的門，白色小人們列隊由此通向另一方。亡者去世之後的歸宿在何處？生者追念的寄託又在何處【圖6、7】？
每一件作品中可閱讀的亡者身份與生前故事都涉及當代社會議題，每個靈魂的殞落都有意義，觀者在追思之餘，更擴散作品的影響力。令人動容的是，藝術家佈展的時候親自在屋子牆壁一字一句地寫下故事與心情，當代對於往生者的一種思念與懷念，已經勝於對幽魂的敬畏與害怕。
展覽以蔡佳葳《香環咒》做結束【圖8】，藝術家誠心地在佛教寺廟常見的黑色香環上親手默寫《蓮花心經》（the Padmasambhava mantra），為眾生祈福。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。