挑選保險套該如何測量尺寸？「超薄型」會比較容易破損嗎？

在進行性行為時，使用保險套可達到避孕、降低性病傳染風險等效果，亦可保護自己與伴侶的健康。不過，市面上的保險套產品琳瑯滿目，該如何挑選適合自己的種類？衛福部食藥署邀請顧芳瑜泌尿科診所顧芳瑜醫師，為男性講解保險套材質差異，以及如何測量尺寸，正確選購合適大小的保險套。

保險套的材質有哪些？「超薄型」比較容易破損？

Photo Credit: 潮健康

顧芳瑜醫師表示，市售保險套的主要差異為「質感」與「厚薄度」。常見材質如下：

乳膠：特色為具彈性，且柔軟度較佳，但易有塑膠味且容易致敏。另外，其質地較不均勻，因此難以做成0.04mm以下的厚度

PU（聚氨酯）：PU為一石油化學原料，特色為較輕薄、目前市售0.04mm以下的保險套產品多為該材質製成。不過，其彈性度不如乳膠，建議搭配潤滑液一同使用。

顧芳瑜醫師建議民眾，使用保險套後，若接觸部位產生搔癢紅腫等過敏症狀，皆可尋求醫療協助，確認是否為乳膠過敏。

另外，不少民眾以為較薄的保險套容易破損，其實保險套不論材質與厚薄度，正確使用則安全性大同小異。

部分保險套有添加局部麻醉劑、香料，或有螺紋、顆粒等不同外觀，這些設計是否會影響安全性？顧芳瑜醫師表示，只要通過衛福部審可，安全性並無太大差異。但額外添加的成分可能會導致過敏，若有嚴重過敏症狀建議應就醫。

挑選保險套得先量「長度」？如何配戴才能有效避孕？

男性挑選保險套時，也須注意「尺寸」問題？顧芳瑜醫師說明，保險套的尺寸是以「闊度」計算。闊度指「保險套圓周長的一半」，男性挑選時可事先測量勃起後陰莖的周長，周長除以2即為闊度。市售最常見的保險套尺寸為闊度52mm，若需要較大或較小尺寸的規格，可以詢問店家是否有對應的產品。

顧芳瑜醫師指出，保險套務必從身體接觸起應全程使用，才能達到避孕、預防性傳染病的效果。需要的民眾，平時可練習正確的配戴方式：將保險套前端捏住，套上龜頭頂端後，順著摺痕往下推到陰莖根部。以免過於心急卡住、或配戴方式錯誤，徒增風險與不適感。

「凡士林」別當潤滑油用！醫：購買保險套前注意三件事

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顧芳瑜醫師指出，一般而言，乳膠或PU材質的保險套在接觸到油性物質後，會造成保險套的張力變差、容易破裂，因此，切勿使用凡士林或嬰兒油等油性物質作為潤滑劑；而是使用水性潤滑劑配合保險套，並且在選購潤滑劑產品時，仔細閱讀產品標示，確認可以搭配使用的類型。

另外，顧芳瑜醫師也提醒男性，若陰莖表面有預先使用醫師開立的麻醉劑、潤滑劑等，都必須先擦拭乾淨後再戴上保險套，以避免藥物與保險套產生化學作用，產生安全上的疑慮。

最後，食藥署提醒，合格的保險套產品，在包裝上會印有生福部核發的許可證字號（如「衛部醫器輸字第OOOOOO號」、「衛部醫器製字第OOOOOO號」），使用前應先閱讀標示、認明許可證字號，確認為合法商品再行購買，能為自己與另一半的健康增加保障。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航