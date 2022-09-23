挑選保險套該如何測量尺寸？「超薄型」會比較容易破損嗎？
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顧芳瑜醫師指出，一般而言，乳膠或PU材質的保險套在接觸到油性物質後，會造成保險套的張力變差、容易破裂，因此，切勿使用凡士林或嬰兒油等油性物質作為潤滑劑；而是使用水性潤滑劑配合保險套，並且在選購潤滑劑產品時，仔細閱讀產品標示，確認可以搭配使用的類型。
在進行性行為時，使用保險套可達到避孕、降低性病傳染風險等效果，亦可保護自己與伴侶的健康。不過，市面上的保險套產品琳瑯滿目，該如何挑選適合自己的種類？衛福部食藥署邀請顧芳瑜泌尿科診所顧芳瑜醫師，為男性講解保險套材質差異，以及如何測量尺寸，正確選購合適大小的保險套。
保險套的材質有哪些？「超薄型」比較容易破損？
顧芳瑜醫師表示，市售保險套的主要差異為「質感」與「厚薄度」。常見材質如下：
- 乳膠：特色為具彈性，且柔軟度較佳，但易有塑膠味且容易致敏。另外，其質地較不均勻，因此難以做成0.04mm以下的厚度
- PU（聚氨酯）：PU為一石油化學原料，特色為較輕薄、目前市售0.04mm以下的保險套產品多為該材質製成。不過，其彈性度不如乳膠，建議搭配潤滑液一同使用。
顧芳瑜醫師建議民眾，使用保險套後，若接觸部位產生搔癢紅腫等過敏症狀，皆可尋求醫療協助，確認是否為乳膠過敏。
另外，不少民眾以為較薄的保險套容易破損，其實保險套不論材質與厚薄度，正確使用則安全性大同小異。
部分保險套有添加局部麻醉劑、香料，或有螺紋、顆粒等不同外觀，這些設計是否會影響安全性？顧芳瑜醫師表示，只要通過衛福部審可，安全性並無太大差異。但額外添加的成分可能會導致過敏，若有嚴重過敏症狀建議應就醫。
挑選保險套得先量「長度」？如何配戴才能有效避孕？
男性挑選保險套時，也須注意「尺寸」問題？顧芳瑜醫師說明，保險套的尺寸是以「闊度」計算。闊度指「保險套圓周長的一半」，男性挑選時可事先測量勃起後陰莖的周長，周長除以2即為闊度。市售最常見的保險套尺寸為闊度52mm，若需要較大或較小尺寸的規格，可以詢問店家是否有對應的產品。
顧芳瑜醫師指出，保險套務必從身體接觸起應全程使用，才能達到避孕、預防性傳染病的效果。需要的民眾，平時可練習正確的配戴方式：將保險套前端捏住，套上龜頭頂端後，順著摺痕往下推到陰莖根部。以免過於心急卡住、或配戴方式錯誤，徒增風險與不適感。
「凡士林」別當潤滑油用！醫：購買保險套前注意三件事
顧芳瑜醫師指出，一般而言，乳膠或PU材質的保險套在接觸到油性物質後，會造成保險套的張力變差、容易破裂，因此，切勿使用凡士林或嬰兒油等油性物質作為潤滑劑；而是使用水性潤滑劑配合保險套，並且在選購潤滑劑產品時，仔細閱讀產品標示，確認可以搭配使用的類型。
另外，顧芳瑜醫師也提醒男性，若陰莖表面有預先使用醫師開立的麻醉劑、潤滑劑等，都必須先擦拭乾淨後再戴上保險套，以避免藥物與保險套產生化學作用，產生安全上的疑慮。
最後，食藥署提醒，合格的保險套產品，在包裝上會印有生福部核發的許可證字號（如「衛部醫器輸字第OOOOOO號」、「衛部醫器製字第OOOOOO號」），使用前應先閱讀標示、認明許可證字號，確認為合法商品再行購買，能為自己與另一半的健康增加保障。
參考資料
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。
現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。
AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。
AWS Enterprise Dev Day活動特色
此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。
最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。
本場開發者聚會將包含以下七大主題：
- NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
- 搬遷上雲（Migration）
- 無伺服器服務（Serverless）
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無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。
AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F