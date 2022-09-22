《今天也不想上班》：不要被「轉職憂鬱」打敗！留停休養期間求職的五個重點

文：井上智介

留停期間求職的五個重點

在留停休養期間，如果活力恢復到一個程度的話，也會開始有想換工作的心情吧。不過，於此同時也會感到不安：「我能做好工作嗎？」、「換了工作後，會不會也還是有痛苦的時候？」

首先，我想讓你知道，留停或離職都是「成功的經歷」。

你是為自己的身心著想做出這個決定，請對這一點有信心。就算感到不安也沒關係，只要開始行動，一定有路可走。

在此我整理出留停期間求職的五個重點。請參考這些重點，以平常心踏出下一步。

重點1：留停期間找工作也沒問題

我覺得在留停期間找工作是一件很好的事。

很多人會先入為主地認為「留停時不能找下一個工作」，但法律上並沒有明令禁止，你也不用顧慮現在的公司。

不過，求職活動中最需要的也還是健康。不管只是寫履歷，或者只是跟人力仲介或心儀的公司聯絡，都需要能量。要找工作的話，請在一進入「活動期」就開始。

鎖定下一間公司並開始行動，這件事本身就有鼓舞人的力量。搜尋你感興趣的公司資訊，或者去面試，這些過程也是復健活動的一環。

請不用慌張，覺得一定要早點決定才行，找工作與照護身心同時並行，對於恢復健康以及你的未來都能帶來正向的加乘效果。

重點2：記下感興趣的求才資訊

找工作時，你應該會先確認人力網站等資訊。這時只要看到徵才訊息中有讓你有點興趣的公司、職業，就請把它們一一記下。

打心底感興趣或喜歡的感覺非常重要。請不用拘泥於過去待的行業或工作內容，而是留意自己感興趣的類別，這樣可能會有意想不到的發現，也更能開啟新的可能性。

這時不用擔心自己「可能會失敗」或是「到這年紀了才轉行好嗎？」。事實上，不真的進入那家公司做那份工作，不會知道有什麼結果。如果發現自己不適合，再找其他工作就好了。我希望你理解一點，找工作不需要設定高目標或具有強烈的熱情。

人生的目的是「過健康幸福的生活」，工作只是達成目的的手段之一。不管如何就是想進某家公司的人其實很少見，多數人一般都是為了擁有安定生活而去做一份工作。雖然我提到可留意「喜歡」的工作，但只是以「既然要工作，那就找自己感覺可以比較享受」這樣的心態工作也沒問題。

重點3：看重「不會改變」的事情

找工作時，針對條件決定自己的優先順序很重要。我認為，在決定優先順序時，可以把重點放在「不管怎麼工作也不會改變」的事情上。

例如，「離家距離」、「底薪」、「公司福利」等，這些條件比較不會在你進公司後，產生理想與現實間的落差，可說是絕對要考量的條件。

就算工作有讓你不滿的部分，但如果自己優先順序高的條件得到滿足，比如「但公司離我家很近」、「反正我也獲得相對的報酬」等，就能夠接受。

工作有價值或自己感到憧憬等的標準，無論如何一定會發生變化。因此，以看得見、能量化的事來判斷，絕對比較輕鬆。

重點4：重視網路評價

有些人對目前的公司不滿，想另找工作時，卻會因為強烈的恐懼而卻步。「我不希望又遇到爛公司」、「我不想再失敗了」。

這時，請去瀏覽一下網路上對各家公司的各種評價。

人類是會對未知事物感到十分恐懼的生物。這是一種生存本能，很難壓抑。不過，就像要進去鬼屋玩一樣，只要知道「這裡會有鬼出現」，就稍微不會那麼害怕了。

只要搜尋一下網路，就能找到很多轉職網站，網站裡網友的討論和評價，是能夠為你降低恐懼感的寶庫。仔細瀏覽所有留言，能幫助你事先確認該公司的人際關係或是否經常加班等讓你擔心的事。這麼做很重要，對日後你進那家公司工作也會有幫助。

如果你調查的是知名企業，也能利用有些人想讓別人知道自己在知名企業工作的心理，可以試著搜尋一下有沒有員工的社群媒體或部落格等。找到後請不要光是看內容，也要注意一下發布時間。爬梳他們的生活狀況，也就能大致掌握公司的氣氛，像是「看起來總是加班到很晚」或是「主管感覺人很好」等。

另外，也可以善用轉職仲介來獲取資訊。仲介會仔細瞭解你對之前的工作有什麼不滿、接下來找工作會重視什麼條件等，再幫你介紹適合的工作。也有很多單位能提供這樣的免費服務。

如果你在調查過後，覺得某家公司不好，也就不用投履歷。反之，要是覺得那家公司至少比之前的好，自己可以妥協，就能進行下一步。事前若能做好功課，遇到狀況時應該就比較不會那麼受挫。

重點5：不要被轉職憂鬱打敗

「決定去這家公司真的好嗎？」找到下一個工作後，有些人會開始不安。這是很常見的情況，日本甚至給這種情況一個專有名詞：「轉職憂鬱」、「錄取憂鬱」。

在找工作的過程中，你會覺得自己終於能擺脫前公司，也會比較正向積極。

不過，一旦確認找到新工作，塵埃落定後，你就會冷靜下來，然後開始想像未來，並與過去比較。你會感到不安，「我在新公司的人際關係會沒問題嗎？」、「我能做好工作嗎？」，或許腦中還會閃過一個想法：「會不會還是之前的公司比較好？」

尤其在留停期間與公司保持距離後，隨著身心狀態恢復，你或許還會認為「也許回原來公司也沒問題吧」。

於是，對新環境的不安，讓你否決了無法繼續待在前公司的判斷。

我希望你能知道，任何人在面對新挑戰時都會湧現這樣的不安，這是當然會有的心情。但這種心情只是一時的，等待時間過去，開始上班後，你就會完全忘記。即使確定新工作後感到不安或迷惘，也不要被情緒帶著走，請忍耐一下，等情緒過去。