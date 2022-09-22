《今天也不想上班》：不要被「轉職憂鬱」打敗！留停休養期間求職的五個重點
我們想讓你知道的是
本書作者為專業精神科醫師同時也是每月拜訪三十多家企業的職醫，對職場第一線員工的身心狀況有最直接及詳實的理解。結合勞工身心狀態評量實例、專業醫師建議和法律層面的知識，非常具有參考價值。
文：井上智介
留停期間求職的五個重點
在留停休養期間，如果活力恢復到一個程度的話，也會開始有想換工作的心情吧。不過，於此同時也會感到不安：「我能做好工作嗎？」、「換了工作後，會不會也還是有痛苦的時候？」
首先，我想讓你知道，留停或離職都是「成功的經歷」。
你是為自己的身心著想做出這個決定，請對這一點有信心。就算感到不安也沒關係，只要開始行動，一定有路可走。
在此我整理出留停期間求職的五個重點。請參考這些重點，以平常心踏出下一步。
重點1：留停期間找工作也沒問題
我覺得在留停期間找工作是一件很好的事。
很多人會先入為主地認為「留停時不能找下一個工作」，但法律上並沒有明令禁止，你也不用顧慮現在的公司。
不過，求職活動中最需要的也還是健康。不管只是寫履歷，或者只是跟人力仲介或心儀的公司聯絡，都需要能量。要找工作的話，請在一進入「活動期」就開始。
鎖定下一間公司並開始行動，這件事本身就有鼓舞人的力量。搜尋你感興趣的公司資訊，或者去面試，這些過程也是復健活動的一環。
請不用慌張，覺得一定要早點決定才行，找工作與照護身心同時並行，對於恢復健康以及你的未來都能帶來正向的加乘效果。
重點2：記下感興趣的求才資訊
找工作時，你應該會先確認人力網站等資訊。這時只要看到徵才訊息中有讓你有點興趣的公司、職業，就請把它們一一記下。
打心底感興趣或喜歡的感覺非常重要。請不用拘泥於過去待的行業或工作內容，而是留意自己感興趣的類別，這樣可能會有意想不到的發現，也更能開啟新的可能性。
這時不用擔心自己「可能會失敗」或是「到這年紀了才轉行好嗎？」。事實上，不真的進入那家公司做那份工作，不會知道有什麼結果。如果發現自己不適合，再找其他工作就好了。我希望你理解一點，找工作不需要設定高目標或具有強烈的熱情。
人生的目的是「過健康幸福的生活」，工作只是達成目的的手段之一。不管如何就是想進某家公司的人其實很少見，多數人一般都是為了擁有安定生活而去做一份工作。雖然我提到可留意「喜歡」的工作，但只是以「既然要工作，那就找自己感覺可以比較享受」這樣的心態工作也沒問題。
重點3：看重「不會改變」的事情
找工作時，針對條件決定自己的優先順序很重要。我認為，在決定優先順序時，可以把重點放在「不管怎麼工作也不會改變」的事情上。
例如，「離家距離」、「底薪」、「公司福利」等，這些條件比較不會在你進公司後，產生理想與現實間的落差，可說是絕對要考量的條件。
就算工作有讓你不滿的部分，但如果自己優先順序高的條件得到滿足，比如「但公司離我家很近」、「反正我也獲得相對的報酬」等，就能夠接受。
工作有價值或自己感到憧憬等的標準，無論如何一定會發生變化。因此，以看得見、能量化的事來判斷，絕對比較輕鬆。
重點4：重視網路評價
有些人對目前的公司不滿，想另找工作時，卻會因為強烈的恐懼而卻步。「我不希望又遇到爛公司」、「我不想再失敗了」。
這時，請去瀏覽一下網路上對各家公司的各種評價。
人類是會對未知事物感到十分恐懼的生物。這是一種生存本能，很難壓抑。不過，就像要進去鬼屋玩一樣，只要知道「這裡會有鬼出現」，就稍微不會那麼害怕了。
只要搜尋一下網路，就能找到很多轉職網站，網站裡網友的討論和評價，是能夠為你降低恐懼感的寶庫。仔細瀏覽所有留言，能幫助你事先確認該公司的人際關係或是否經常加班等讓你擔心的事。這麼做很重要，對日後你進那家公司工作也會有幫助。
如果你調查的是知名企業，也能利用有些人想讓別人知道自己在知名企業工作的心理，可以試著搜尋一下有沒有員工的社群媒體或部落格等。找到後請不要光是看內容，也要注意一下發布時間。爬梳他們的生活狀況，也就能大致掌握公司的氣氛，像是「看起來總是加班到很晚」或是「主管感覺人很好」等。
另外，也可以善用轉職仲介來獲取資訊。仲介會仔細瞭解你對之前的工作有什麼不滿、接下來找工作會重視什麼條件等，再幫你介紹適合的工作。也有很多單位能提供這樣的免費服務。
如果你在調查過後，覺得某家公司不好，也就不用投履歷。反之，要是覺得那家公司至少比之前的好，自己可以妥協，就能進行下一步。事前若能做好功課，遇到狀況時應該就比較不會那麼受挫。
重點5：不要被轉職憂鬱打敗
「決定去這家公司真的好嗎？」找到下一個工作後，有些人會開始不安。這是很常見的情況，日本甚至給這種情況一個專有名詞：「轉職憂鬱」、「錄取憂鬱」。
在找工作的過程中，你會覺得自己終於能擺脫前公司，也會比較正向積極。
不過，一旦確認找到新工作，塵埃落定後，你就會冷靜下來，然後開始想像未來，並與過去比較。你會感到不安，「我在新公司的人際關係會沒問題嗎？」、「我能做好工作嗎？」，或許腦中還會閃過一個想法：「會不會還是之前的公司比較好？」
尤其在留停期間與公司保持距離後，隨著身心狀態恢復，你或許還會認為「也許回原來公司也沒問題吧」。
於是，對新環境的不安，讓你否決了無法繼續待在前公司的判斷。
我希望你能知道，任何人在面對新挑戰時都會湧現這樣的不安，這是當然會有的心情。但這種心情只是一時的，等待時間過去，開始上班後，你就會完全忘記。即使確定新工作後感到不安或迷惘，也不要被情緒帶著走，請忍耐一下，等情緒過去。
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
我們想讓你知道的是
你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
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