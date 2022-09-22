《前往公司的路上我絕不用跑的》：在公司核決專案，原來就和我的腸躁症排便風險規避相似
我們想讓你知道的是
為了戰勝我長年來的隱疾，我想出了各種風險管控計畫。現在就讓我來介紹一下，搭捷運上班的途中，碰上危機的訊號時的因應之道。
文：趙熏熙
在捷運上學到的經營避險絕招
「下一站是宣陵站，宣陵站，您要下車的門在……」
只要再一站就到公司了。我目前已經算是很早去上班的了，但今天我想比任何人都早到公司。我的內心焦急不已，導致腳趾頭發麻，甚至整個人沒辦法站穩。雖然頭髮已經被冷汗弄得濕答答的，汗水也不停往下滴，但我卻沒辦法伸手去擦。我運用拉梅茲呼吸法來調整急促的呼吸，同時緊緊抓住門邊的不鏽鋼把手，費力地站著。
雖然很想趁「月台門即將開啟」的廣播尚未播畢之前，就不管三七二十一地狂奔出去，跑上階梯，但又擔心雙腿無力，所以也不敢亂跑。我弓著身子勉強地跨出一步又一步，總算抵達了公司大樓。換作是平常，我就會跟一樓大廳的員工打招呼，但眼下我卻沒辦法笑著跟他們寒暄。最後，我也沒能撐到搭上電梯。幸好，一樓的洗手間是開放的，直到我好不容易坐在馬桶上，才總算能安心地鬆口氣。
之所以上演這種宛如戰事告急般的戲碼，是因為我的「腸躁症」發作了。雖然我想不起來自己究竟是什麼時候開始有這個毛病的，但若要論究它的源頭，大概會是在我剛進小學的時候吧。
當年在學校上大號是一件會遭眾人恥笑的事，要是真的碰上了，就等同於是在宣告「我明天不去學校了」，所以我經常會跑去學校旁的教會上洗手間。教會的洗手間向來都是開放的，每次我去的時候，就會暗自發誓以後會當個善良的孩子，並發自內心感謝耶穌，因為祂總是慈悲地寬恕我的過失。
問題是出在我上國中的時候。我就讀的國中，必須搭乘40分鐘公車才能抵達。雖然有校車可搭，但我入學後只搭了一個月，原因就在於如果在校車上碰到肚子痛的情況，我就無計可施了。因為早上的校車就只有上車的人，萬一肚子痛必須下車，我百分之百會成為眾人恥笑的對象。最後，國中整整三年，我都沒搭能輕鬆上學的校車，而是搭乘無論何時何地都能自由上下車的公車。
為了善加利用市區公車，腸躁症患者必須徹底掌握行經站牌周圍建築物的洗手間位置，尤其是大清早商家大樓的洗手間通常是上鎖的，因此關鍵就在於掌握上班族可能已經開始上班的辦公大樓在哪。直到高中為止，多虧了上學途中那些大樓洗手間的協助，我才得以平安無事地畢業，幸好也考上了搭捷運就能抵達的大學。
從大學開始，我稍稍擺脫了這種危機感。因為捷運站大部分都設有洗手間，所以碰到肚子痛時，只要中途下車就能輕鬆解決。最棒的一點，就在於上完洗手間之後，就算遲到了也不會挨誰的罵。因為每位學生上課的時間都不同，根本沒人好奇誰為什麼會遲到。
當兵時也沒有發生我事前很擔憂的情況，很順利地就退伍了。不知是幸或是不幸，我被分配到平民管制區，而在這個區域內，我腳下的每一吋土地都是隨時能蹲下來解放的洗手間。唯一要注意的，不是他人的眼光，而是不會開口說話的野豬襲擊，以及鐵絲網內的地雷。
為了戰勝我長年來的隱疾，我想出了各種風險管控計畫。現在就讓我來介紹一下，搭捷運上班的途中，碰上危機的訊號時的因應之道。
第一，回顧過去經驗，確認我的大腸機能與極限。假設前一天和平常吃得差不多，那麼就算碰到肚子痛，我至少也還能撐到抵達公司。可是，假如和平常吃得不一樣，是吃魚貝類、油膩的食物且種類繁多的話，我的大腸就會感到驚慌失措，避險能力也會顯著下降，這樣就很危險。
第二，估算中途下車會不會遲到。中途下車，從月台往返洗手間需要五分鐘，使用洗手間需要10分鐘，預估可能需要排隊五分鐘，所以要預留20分鐘才行。實際上，只要在上班時間去過捷運站的洗手間，就會目擊許多和我同病相憐的上班族在規避風險。
第三，經過時間計算的結果，如果覺得會遲到，就必須分析此刻排便風險所造成的機會成本。也就是說，假設我一天賺的日薪是10萬圓（按：幣值為韓幣）左右，反過來推算要不要為了10萬圓，現在立刻讓風險在褲子內爆發。雖然這種想像有點髒，但如此分析之後，就能做出「此時此刻，規避風險要比賺錢更重要」的結論。
總而言之，如果能在某種程度上進行預測，就趁超大型風險在內部爆發之前，趕緊下捷運，到洗手間去降低此刻的風險，才是有益於身心健康之道。假如很悲傷的，你恰好和我是同病相憐之人，那麼，只要每天早上提少半小時上班，就能隨時輕鬆規避風險了。
不幸的是，在公司核決專案也跟前面說的排便風險規避相似。當我們判斷要不要在公司進行某件事時，經常只看未來的收益就進行判斷，不然就是以過去的業績為基礎做出決定。尤其是眼前只有你才清楚的內部隱性風險，不可能會被他人看見或估算進去，因此除了你之外的人很難察覺。
假如你的肚子有你才能感覺到的風險，而它又有爆發的潛在危險性時，管它是過去還是未來，火速從名為專案的捷運車廂下車才是正解。唯有如此，你才能阻止超大型慘事發生，輕鬆自在地搭乘下班列車。就算這次中途下車，也無須太過憂心；就算稍微遲到了，被主管臭罵一頓，也不必感到挫敗。可以保證的是，捷運和機會同樣很快就會到來。
書籍介紹
本文摘錄自《前往公司的路上我絕不用跑的》，遠流出版
作者：趙熏熙
譯者：簡郁璇
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
我們想讓你知道的是
你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
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選擇B最多的你－Photoshop型人格
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選擇D最多的你－llustrator型人格
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