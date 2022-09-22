《半導體地緣政治學》：鮮為人知的IT強國，祕境高加索的矽山「亞美尼亞」
我們想讓你知道的是
本書作者憑藉超過35年的半導體產業報導經驗，精準分析20多國半導體產業的優勢與劣勢，清楚整理出國際鬥爭檯面下，各國真正的競合戰略，帶領讀者看見一顆小小的晶片，如何在全球地緣政治掀起巨大海嘯！
文：太田泰彦
【祕境高加索的矽山】
鮮為人知的IT國家
夾在黑海與裏海之間的高加索地區，聚集了五十種以上不同語言、文化、宗教的民族，堪稱「地球上民族最多樣化的區域」。高加索位於東西向與南北向的貿易路線交會處，是絲綢之路的要衝，一直以來大國的侵略與紛爭始終層出不窮。
高加索地區有三個獨立國、三個實質獨立國、十一個非獨立的自治區。受到國際認定為獨立國家的是喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞這三個國家（參見圖表8-1）。
亞美尼亞是鮮少人知的IT國家。有別於石油、天然氣等天然資源豐富的亞塞拜然，以及占地利之便成為交通樞紐及物流重鎮的喬治亞共和國，亞美尼亞缺乏優渥的天然地理條件，因此從過去到現在依然大幅仰賴俄羅斯的經濟，冷戰時期因為蘇聯的計畫經濟而發展出IT產業。由於政策後援，資訊科技發達，曾有一段時期被稱為「蘇聯的矽谷」。
一九五五年，在數學家謝爾蓋．梅爾格良（Sergei Nikitovich Mergelyan）帶領之下，亞美尼亞首都葉里溫設立「電腦研究所」，發揮了關鍵的作用。全盛時期約有一萬名工程師和研究人員。一九五九年成功開發出以真空管為主要元件的電腦。
一九六四年，亞美尼亞更進一步開發出使用半導體的電腦。這是蘇聯為了對抗美國IBM，推動亞美尼亞研究所進行研究的成果。
就這樣，亞美尼亞負起供應蘇聯各國電子設備的任務。尤其是蘇聯的軍用電子設備，有紀錄顯示三分之一是在亞美尼亞開發、生產。
首都葉里溫繼承了冷戰的遺產，擁有強大的半導體產業基礎，現在至少有一家半導體工廠仍然在進行生產。雖然是人口不到三百萬的弱小國家，IT領域的就業人數卻多達一萬七千人，截至二○一九年為止，亞美尼亞約有六百五十家企業，包括新創企業在內則有八百家。
根據世界銀行二○二○年一月公布的報告書，亞美尼亞的IT產品年出口產值，從二○○九年的九千四百萬美元（當時約新台幣三十一億元），增加到二○一七年兩億一千兩百萬美元（約新台幣六十七億元），成長達兩倍以上。報告書甚至指出「亞美尼亞的IT產業正逐漸融入全球價值鏈當中。」
支撐亞美尼亞IT產業的大量異鄉人
即使沒有親自走訪過亞美尼亞這個國家，可能也有人發現歐美的電影、小說中，經常出現亞美尼亞人，這有其歷史背景因素。從十九世紀末到二十世紀初，由於鄂圖曼帝國對亞美尼亞發動了大屠殺（種族滅絕行為），大量的亞美尼亞人為了逃離迫害而流亡到其他國家。
流亡到北美、歐洲的亞美尼亞人仍然堅守民族認同，形成深刻的集體記憶。離開祖國的移民目前估計約有七百五十萬人。亞美尼亞國內人口不到三百萬，所以在國外的亞美尼亞人達國內的兩倍以上。這群大量流落他鄉的亞美尼亞人會透過投資來支持亞美尼亞的IT產業。
構成亞美尼亞IT產業的多數企業，都是從國外來這裡設廠的電子設備、半導體廠商。其中二○○四年進駐的新思科技（Synopsys）格外受到注目。新思科技是來自美國矽谷的企業，主要開發設計晶片時必須使用的電子設計自動化（EDA）軟體，是全球最大半導體設計系統公司，在EDA領域獨占鰲頭。
半導體廠商若沒有EDA就無法設計晶片，因此，提供EDA的企業，可以說位居半導體價值鏈的上游位置。二○二○年五月川普政權對華為祭出制裁時，也禁止了美國製軟體的出口，目的就在於斷絕輸出新思科技等設計晶片所需的EDA軟體，以擊垮華為的開發能力。川普的策略確實奏效，成功阻斷了華為在半導體晶片的設計、開發道路。（* 美國商務部於二○二二年八月十二日再祭出管制令，自八月十五日起限制3奈米以下的電子設計自動化［EDA）軟體之出口，將嚴重衝擊中國晶片發展。）
EDA龍頭企業新思科技很早就進駐亞美尼亞，目前約有一千名工程師。EDA排名全球第三的美國明導國際（Mentor Graphics）也緊追在新思科技之後進駐。在首都葉里溫設置開發據點的主要企業還包括：從事與測試、控制、系統設計軟體相關的美國國家儀器公司（National Instruments）（二○○五年進駐）、全球最大軟體公司美國微軟（二○○六年進駐），以及同樣是軟體公司而位居全球第二的甲骨文公司（Oracle）和全球最大網路設備廠「思科系統」（二○一四年進駐）。
亞美尼亞的異鄉人雖然已融入歐美社會，但在心理上，亞美尼亞對他們而言並非遙遠的國度。各大公司把據點設置在IT人才濟濟的國家，可以說是自然而然的結果。
二○○一年亞美尼亞政府策畫《IT產業開發概念》，將半導體設計商務定調為經濟成長的主軸，這是沒有資源的小國在全球競爭中為求生存，賭上生死存亡的產業政策戰略。
地緣政治異常變化，襲擊半導體祕境
堪稱半導體祕境的亞美尼亞，現在發生了地緣政治上的異常變化。
二○二○年九月，亞美尼亞和鄰國亞塞拜然發生武裝衝突，亞美尼亞公布的死亡人數高達一千兩百人，衝突起因是兩國爭執納卡（納戈爾諾－卡拉巴赫［Nagorno-Karabakh］）主權問題。納卡位於亞塞拜然領土境內，但實際居住人口卻是亞美尼亞人居多。
亞美尼亞和亞塞拜然自建國以來就水火不容。前者是世界第一個基督教國家，後者則是伊斯蘭教什葉派的國度。亞塞拜然主要民族亞塞拜然族在種族血緣上屬於土耳其後裔，和土耳其向來是稱兄道弟的關係。
Tags：
「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。