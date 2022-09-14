青民協調查：近5成高中未落實早自習新制，以「引導學習申請書」安排考試遊走灰色地帶

教育部於今（2022）年3月宣布高中早自習新制，原本7:30開始的早自習時段，除了一週一次的朝會以外，都只能由學生自己運用，不能安排任何考試、也不能列入出缺席紀錄。開學進入第3週，台灣青年民主協會卻仍接到許多學生反映，早自習新制沒有落實。

青民協發起的「全台國高中早自習新制大調查」，在1週內總共收到2291份問卷，結果顯示高中端仍有將近5成學校沒有完全落實早自習新制，佔了46.3％，有落實的比例則為47.4％。

「鼓勵、發家長同意書」，學校規避新制打模糊仗

其中，雲林縣正心國中要求學生週二到週五早上7:30前到校，學生未到就會以班級為單位扣分，分數過低的班級寒暑假必須返校打掃，也有學生遲到會被記警告。

青民協副理事長何蔚慈指出，還有學校知道不能強制要求學生，便以鼓勵、發家長同意書的方式詢問。例如東山高中就發下「晨間引導學習申請書」，進行名為引導學習、實則是考試的活動，讓學生感受不到新制的差別，因此青民協提出訴求：「學校可否發同意書、安排複習卷，應清楚說明勿有模糊地帶」，要求不要讓學校有模糊空間。

在國中端，何蔚慈表示，依照《國民中小學教學正常化實施要點》，學校在第一節課之前不得進行評量測驗，但仍有86.4％的國中早自習會考試，只有6.9％學校不進行考試。

國中學生徐宥霖表示，其學校7:30要到校，七、八年級不考試，但九年級因應會考還是會排考試。他希望國中也能跟進高中自由參與早自習，讓學生能自主規劃，「想讀書的早自習依然可以來學校讀書、討論作業，不想讀書的學生，硬是要求他來學校，不論是考試或是學習效果都不好，讓學生有更多的自主空間不是壞事。」

私校未落實比例超過7成，青民協要求監督私校手段要有效

落實的情況在公、私立學校有相當明顯的差距，公立高中有落實新制的比例為81.2％、未落實的比例是18.8％；私立學校的情況完全相反，有落實的比例僅有16.4％，未落實的比例是75.6％，對此，何蔚慈要求主管機關，應積極督導私立學校。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 青民協副理事長何蔚慈要求主管機關，應積極督導私立學校。

青民協理事長張育萌對此提出訴求：「確實督導學校落實早自習新制，監督私校手段要有效」 ，希望教育部透過減招、扣減補助款，實際讓私校有誘因和動機，一起遵守早自習新制。

時代力量立委王婉諭表示，教育部除了應積極協助進行全面盤點，了解早自習自主參與的情況，更應該關注私立學校的落實。王婉諭指出，過去教育部有很多政策於私校的落實狀況都遠遠不如公立學校，同樣屬於國民教育階段，教育部應有督導作為。

對於學校「上有政策、下有對策」，王婉諭要求教育部要重新發函，把早自習哪些事情可為、不可為寫清楚，希望教育部的美意不要淪為空談，而是真正讓孩子有自主選擇的空間，決定早自習時段是要照顧健康、睡眠還是自主學習。

校車生提早一小時到校，校方拒改發車時間

青民協的另一項訴求指出：「應發函各校，召集校車與住宿學生代表討論延後時間方案」，張育萌表示，有很多學生因為搭乘的校車沒有延後發車，或是居住的學校宿舍仍有點名時間，導致對新制「看得到吃不到」，尤其在偏遠地區更容易遇到這樣的問題。青民協要求學校要和師生共同討論，校車生和住宿生如何落實早自習新制。

景美女中學生黃予安表示，相較於一般學生受惠於新制，許多高中的校車發車時間與離宿時間卻都還是照舊，例如該校校車在7:00左右就會抵達學校，第一堂的上課時間卻在8:10，中間有超過一小時的空檔，與校方反映後，卻以交通堵塞為由拒絕更改發車時間。

除此之外，宿舍也因為舍監工作時數問題，仍把離宿時間訂於早上7:15，這些現象都不僅僅發生在景美女中，許多有宿舍、校車的學校都有類似狀況。

國教署回應：絕對不允許學校變相強迫學生

針對青民協所提出的調查結果，國教署學務校安組專門委員詹雅惠表示，有部分學校仍透過練習、家長同意書方式要求學生參加早自習，對此，9月1日已再次行文重申，學校變相強迫參加早自習，是必須修正、且絕對不允許的。

私校未落實新制情形嚴重，詹雅惠強調，公立學校有相關人員考核辦法，私校未落實則經由《私校法》獎補助款考核，去落實督導。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 國教署學務校安組專門委員詹雅惠表示，私校未落實新制情形嚴重，將會經由《私校法》獎補助款考核，去落實督導。

國中端的部分，國教署要求地方政府納入對國中的教學正常化訪視，也請地方政府訪視時傾聽學生聲音，並透過無預警機制，實際了解學校真正執行情形。

至於校車及住宿生，詹雅惠專委提及，住宿生部分會再次行文，請學校透過校內民主機制修正規定，針對校車部分，會以配合學生作息時間為前提，要求地方政府跨局處協調大眾運輸工具，研議配搭新制，調整校車班次的可行方式。

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核稿編輯：羅元祺