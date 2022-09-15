PChome推「iPhone訂閱方案」看似划算？貓膩不在簽約後，而是解約之時

蘋果在台灣時間9月9日凌晨發表新款iPhone 14與iPhone 14 Pro後，扣掉毀譽參半的「動態島」設計外，在台灣最受討論的話題，反而是電商平台PChome推出的「iPhone訂閱方案」。

訂閱制的iPhone要怎樣運作？簡單來說，就是從原本買斷手機的方式，改成支付月費向PChome「租」手機，而在每年新iPhone上市的時候，你都可以繳回舊手機換成最新的，這筆租金也包含保障手機損壞的保險費。

這樣的方案受到不少評論者推崇。舉例來說，原價27900元的iPhone 14 128G，在PChome的專案中定價每月1534元，如果訂閱12個月大約共支出18400元，第13個月還能在第一時間拿到iPhone 15，而且期間——根據記者會中的說法——手機遭竊都可以換整新機。

聽起來不錯對不對？但業者當然不會做虧錢的生意，仔細計算過後你會發現這樣的訂閱制，其實仍存在一些簽約時可能沒想到的「暗角」。其中最重要的，就是「解約」時候產生的問題。

在「不訂閱」的那一天，會發生什麼事？

沒錯，雖然每月付錢就能使用手機，但根據PChome的規章，當你決定不續約的時候只能有兩個選擇：買斷，或是繳回手機。

現代社會一般人不太可能不用手機，資料轉換也不是件簡單的事，而且就算要繳回，PChome方也會先檢定機況，根據保險規則如果有損壞最高需支付2500元的自付額，如果你過程中已經申請理賠過，維修費用還會更高（這也套用在每年「升級」時繳回手機的狀況）。

如果你想要留著這個已經使用一年的手機，PChome開出的買斷費用是「舊機殘值+售價10%」。

同樣以原價27900元的iPhone 14 128G為例，由Studio A的舊機回收價格來看，前一代的iPhone 13 128G回收價是15500元，等於買斷時可能要支付15500 x 1.1 = 17050元（或是說，機器原價的60.5%），加上已經付掉的18400月費，35450（原價的127%）買一隻入門款14 Pro都還有找。

因此在這個制度下最「划算」的方式，好像就變成一直續約下去，你每個月付18400（或更多，端看機型），千秋萬世，直到永遠。

Photo Credit: 中央社

因此，除非你真的是堅持每年都要換用最新iPhone的發燒果粉（而且還很會保護手機），不然此類方案對你可能不划算。對一般使用者而言，還不如在購物網站分24期購入（iPhone 14 128G大概每月1162元），同樣對錢包沒什麼感覺，用個幾年，換手機時再去「Trade-in」，或許還更划算。

PChome的「訂閱制」，和美國蘋果的「升級方案」其實不太一樣

事實上，蘋果原廠在美國也一直想推訂閱制，曾經有傳出內部有設定每月35美元（約1085元）「訂閱」美國售價799美金（約24700台幣）基本款iPhone（其他機型價格繼續疊加）的方案，但也是被外媒批評這會讓你得「一直付下去」。

比較有趣的是，蘋果目前「升級方案（iPhone Upgrade Program）」使用的是另一套制度：用稍微貴一點的24期分期費用（799美元的基本款除24是33.29美金，搭配升級方案每月是繳39.5美金，等於每個月多繳6.21美元，192元台幣），就可以在繳滿12個月後升級為新一代的iPhone，然後重新開始24期分期。

最大的不同，就是在繳完24期後，你有權力把手機留下來，這和PChome的「訂閱制」差異就很大了。

必須要說，過往當相對溫吞的台灣企業，願意設計出超車外國的創新方案，當然是十分值得嘉許的事，只是當消費者做決定時，還是得看看自己真正需要的是什麼，若只因為表面划算而盲目簽下不適合自己的方案，不只花了冤枉錢，解約時甚至還要面對意想不到的驚喜。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航