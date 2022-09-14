降低對中依賴，拜登宣布「癌症登月計劃」打造本土生技產業供應鍊，台韓生技代工恐受衝擊
我們想讓你知道的是
美國總統拜登13日簽署一道促進美國生物科技產業的行政命令，並於波士頓發表「癌症登月計劃（cancer moonshot）」的演講，要在美國打造本土生技產業鍊，他選定甘迺迪圖書館和博物館舉行這場活動，頗有承先啟後的「抗共」（中國）意味。
不讓中國因各項生技原料而掐住咽喉，9月13日美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，未來針對藥品、農業、塑膠及燃料等生物科技，打造本土產業鍊，不過消息一出引發台韓生技業者憂慮其相關代工受到衝擊。
美國擴大扶植生技業
美中角力在各大領域激鬥，繼貿易、貨幣和科技戰之後，生技產業也成為兩強相爭的重要戰場。
美國總統拜登13日簽署一道促進美國生物科技產業的行政命令，並於波士頓發表「癌症登月計劃（cancer moonshot）」的演講。
癌症登月計劃的「登月」具有含義，在60年代中期，美國和蘇聯都在嘗試登月、爭霸世界強權，最終由美國率先登月成功，而9月13日就是當年美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）針對登月成功時發表演說的日期。拜登選定該日在甘迺迪圖書館和博物館舉行這場活動，頗有承先啟後的抗共意味。
拜登提及甘迺迪時強調：「當初他發出響亮的號召至今，現在時間屆滿60周年，我們面臨另一個轉折點⋯⋯我們最好的精力和技術終結我們所知道的癌症，甚至一勞永逸地治癒癌症」。雖然拜登並未特別提及美中矛盾，但卻是項莊舞劍意在沛公（中國）。
一位高級政府官員告訴《華爾街日報》，這項命令針對生物科技、製造的計畫，啟動「國家級別的投資」，確保美國持續於該些領域取得領先；而另一位官員則指出，其他國家亦積極耕耘生物科技，將對美國造成威脅，他還強調特別是中國。
12日，白宮強調，該計畫主將於美國本土創造就業機會，建立更強大的供應鏈，讓美國民眾能以更實惠價格購入藥物，過去數十年因應全球產業分工，將重要的生物技術等關鍵行業外包，導致美國過於依賴外國材料、生物科技製造，已經威脅到美國取得重要化學品、活性藥物成分的能力，還連帶影響燃、塑料等。
美國為了重新奪回生技業的主導權，未來白宮主要著力面向，包含：提高生技製造能力、擴大生技市場、推動研發（包含疫苗、食品及農業）、培養生技專業人才和簡化生科法規等。不過，截至今（14）日，並未透露該命令的具體細節，包含投資金額、建設，甚至是相關禁制方案。
美國打擊中國，台韓恐遭連累
事實上，這些年的全球分工下，美國已過度依賴中國產的「原料藥」。早在2021年3月美國國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）、史密斯（Tina Smith）和魯比奧（Marco Rubio）已向美國國會示警並要求立法，要求減少對中國藥品依賴。
美國的憂慮並不是空穴來風，2020年3月歐美疫情位於高峰，當時由中國官媒《人民網》刊出一篇名為〈理直氣壯，世界應該感謝中國〉的文章指出：「美國的藥物絕大部分也是依靠進口，有些藥物是從歐洲進口，但是歐洲又將這些藥物的生產基地放在中國，因此90%以上的美國進口藥物都和中國有關⋯⋯這個時候只要中國宣布藥品盡量滿足國內而禁止出口，美國將會陷入新冠肺炎疫情的地獄」。
此外，根據台灣食藥署去（2021）年新核發152張原料藥查驗登記輸入許可證亦顯示，其中藥品原料來源國家就是以印度為首達42.8%，其次就是中國為36.2%，兩者相加新核發輸入許可證的近80%。
除了中國受到影響，台灣也可能連帶受害。生技中心執行長吳忠勳告訴《經濟日報》，面對美國的政策轉向，台灣要謹慎面對國際局勢，未來美國走向「美國製造」，可能影響到台灣委託開發暨製造服務（CDMO）發展。
委託開發暨製造服務（CDMO）：各種醫藥品的外包生產服務，涵蓋藥物到疫苗在內，可以降低成本、加快上市計畫，簡言之就是醫藥品的代工服務，類似於半導體業中台積電代工製造的角色。
而然另一生技大國韓國也將受到衝擊，《韓聯社》報導指出，美國新規將影響範圍進一步由科技擴展至生技產業，勢必將對韓國政府的重點產業上潑一大盆冷水。
近日消息一出，衝擊不少相關中概股，如香港上市中國企業企中，主要收入來自美國的藥明生物跌股價持續下探，最大一度逼近21%，成交額逾23.69億港幣；還有藥明康德港股最大一度跌逾13%，成交額逾3.54億港幣（截稿前）。
延伸閱讀
- 《打造創業型國家》：美國生技業的成功與茁壯，要感謝政府扮演關鍵角色
- 科技、生技大匯流時代來臨：從軟銀三大投資案，看未來生技業樣貌
- 美中科技戰「Chip 4」選邊站：韓國左右為難，特赦三星李在鎔等財團領袖面對世紀變局
- 拜登對外拉攏韓國加入「晶片四方聯盟」，對內力拚國會7月底晶片法案過關
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。