降低對中依賴，拜登宣布「癌症登月計劃」打造本土生技產業供應鍊，台韓生技代工恐受衝擊

不讓中國因各項生技原料而掐住咽喉，9月13日美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，未來針對藥品、農業、塑膠及燃料等生物科技，打造本土產業鍊，不過消息一出引發台韓生技業者憂慮其相關代工受到衝擊。

美國擴大扶植生技業

美中角力在各大領域激鬥，繼貿易、貨幣和科技戰之後，生技產業也成為兩強相爭的重要戰場。

美國總統拜登13日簽署一道促進美國生物科技產業的行政命令，並於波士頓發表「癌症登月計劃（cancer moonshot）」的演講。

癌症登月計劃的「登月」具有含義，在60年代中期，美國和蘇聯都在嘗試登月、爭霸世界強權，最終由美國率先登月成功，而9月13日就是當年美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）針對登月成功時發表演說的日期。拜登選定該日在甘迺迪圖書館和博物館舉行這場活動，頗有承先啟後的抗共意味。

拜登提及甘迺迪時強調：「當初他發出響亮的號召至今，現在時間屆滿60周年，我們面臨另一個轉折點⋯⋯我們最好的精力和技術終結我們所知道的癌症，甚至一勞永逸地治癒癌症」。雖然拜登並未特別提及美中矛盾，但卻是項莊舞劍意在沛公（中國）。

一位高級政府官員告訴《華爾街日報》，這項命令針對生物科技、製造的計畫，啟動「國家級別的投資」，確保美國持續於該些領域取得領先；而另一位官員則指出，其他國家亦積極耕耘生物科技，將對美國造成威脅，他還強調特別是中國。

12日，白宮強調，該計畫主將於美國本土創造就業機會，建立更強大的供應鏈，讓美國民眾能以更實惠價格購入藥物，過去數十年因應全球產業分工，將重要的生物技術等關鍵行業外包，導致美國過於依賴外國材料、生物科技製造，已經威脅到美國取得重要化學品、活性藥物成分的能力，還連帶影響燃、塑料等。

美國為了重新奪回生技業的主導權，未來白宮主要著力面向，包含：提高生技製造能力、擴大生技市場、推動研發（包含疫苗、食品及農業）、培養生技專業人才和簡化生科法規等。不過，截至今（14）日，並未透露該命令的具體細節，包含投資金額、建設，甚至是相關禁制方案。

美國打擊中國，台韓恐遭連累

事實上，這些年的全球分工下，美國已過度依賴中國產的「原料藥」。早在2021年3月美國國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）、史密斯（Tina Smith）和魯比奧（Marco Rubio）已向美國國會示警並要求立法，要求減少對中國藥品依賴。

美國的憂慮並不是空穴來風，2020年3月歐美疫情位於高峰，當時由中國官媒《人民網》刊出一篇名為〈理直氣壯，世界應該感謝中國〉的文章指出：「美國的藥物絕大部分也是依靠進口，有些藥物是從歐洲進口，但是歐洲又將這些藥物的生產基地放在中國，因此90%以上的美國進口藥物都和中國有關⋯⋯這個時候只要中國宣布藥品盡量滿足國內而禁止出口，美國將會陷入新冠肺炎疫情的地獄」。

此外，根據台灣食藥署去（2021）年新核發152張原料藥查驗登記輸入許可證亦顯示，其中藥品原料來源國家就是以印度為首達42.8%，其次就是中國為36.2%，兩者相加新核發輸入許可證的近80%。

除了中國受到影響，台灣也可能連帶受害。生技中心執行長吳忠勳告訴《經濟日報》，面對美國的政策轉向，台灣要謹慎面對國際局勢，未來美國走向「美國製造」，可能影響到台灣委託開發暨製造服務（CDMO）發展。

委託開發暨製造服務（CDMO）：各種醫藥品的外包生產服務，涵蓋藥物到疫苗在內，可以降低成本、加快上市計畫，簡言之就是醫藥品的代工服務，類似於半導體業中台積電代工製造的角色。

而然另一生技大國韓國也將受到衝擊，《韓聯社》報導指出，美國新規將影響範圍進一步由科技擴展至生技產業，勢必將對韓國政府的重點產業上潑一大盆冷水。

近日消息一出，衝擊不少相關中概股，如香港上市中國企業企中，主要收入來自美國的藥明生物跌股價持續下探，最大一度逼近21%，成交額逾23.69億港幣；還有藥明康德港股最大一度跌逾13%，成交額逾3.54億港幣（截稿前）。

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核稿編輯：翁世航