習近平二十大前修改黨章是否重提「改革開放」？這恐怕是過度揣測

離中共二十大登場還有一個月的時間，有論點認為，二十大召開的時間點比一般猜測來得早，顯然中共黨內權力分配已大致底定；要邁入第三任期的習近平，已安排近兩年多來首次出國訪問行程。

不過，他並不敢大意，畢竟二十大還沒正式啟動、權力尚未牢牢在握，各種政治議程及權力操作的規畫不可怠慢、甚至輕忽大意，習近平在啟動中亞行之前，親自主持了一場政治局會議，外界相當關注會中提及「黨章修改」的動機。

「習思想」入黨章墊高政治地位

當然，習近平目前的一舉一動，無非都是為了他能順利進入到第三任期，無論是針對疫情的清零路線，或是舉辦、主持各種高層會議活動，一切都是在為他的二十大做準備。

之前的評論曾提到，習近平將以「政權維穩」作為唯一目標，在這一個月內的時間，北京當局勢必會加緊對內控制，來確保習近平邁入前所未有的第三任期，以及中共二十大能順利展開，如何為習近平黃袍加身，甚至鋪陳他的歷史地位，以及提高延任的正當性，那麼就必須把理論與思想做好萬全的準備。

作為一個中共領導人，除了要有對內統御的能耐，也必須具備深謀遠見的國際觀。前者，習近平在前兩個任期中，透過「反貪腐」行動來肅清政敵已表露無遺；而後者，他終止兩年多來足不出國的模式，近日的中亞行，他會全力詮釋「全球發展倡議」，來惡補他深受質疑的外事處理能力。

無論是內部或外部的制衡能力，依照中共統治的套路來看，都必須要有一套完整的思想體系，換言之，習近平需要藉由重要文件及制度安排，來確保及鞏固他的權力地位。

趕在二十大舉辦前修改中共黨章，最主要的目的就是要發出「以習近平為核心」的政治信號，外界猜測，2021年中共中央委員會議公報寫入的「兩個確立」，一是確立習近平黨中央、全黨的核心地位，二是確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，「兩個確立」將很有可能會放進黨章之中，甚至直接將「習近平新時代中國特色社會主義思想」，縮短成「習近平思想」或「習近平新時代思想」，以此來墊高他在黨內的政治定位。

習要超於毛鄧來樹立「個人崇拜」