習近平二十大前修改黨章是否重提「改革開放」？這恐怕是過度揣測
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習近平需要藉由重要文件及制度安排，來確保及鞏固他的權力，甚至直接將「習近平新時代中國特色社會主義思想」，縮短成「習近平思想」或「習近平新時代思想」，改黨章之目的，恐怕只是獨裁者為了統治的工具。
離中共二十大登場還有一個月的時間，有論點認為，二十大召開的時間點比一般猜測來得早，顯然中共黨內權力分配已大致底定；要邁入第三任期的習近平，已安排近兩年多來首次出國訪問行程。
不過，他並不敢大意，畢竟二十大還沒正式啟動、權力尚未牢牢在握，各種政治議程及權力操作的規畫不可怠慢、甚至輕忽大意，習近平在啟動中亞行之前，親自主持了一場政治局會議，外界相當關注會中提及「黨章修改」的動機。
「習思想」入黨章墊高政治地位
當然，習近平目前的一舉一動，無非都是為了他能順利進入到第三任期，無論是針對疫情的清零路線，或是舉辦、主持各種高層會議活動，一切都是在為他的二十大做準備。
之前的評論曾提到，習近平將以「政權維穩」作為唯一目標，在這一個月內的時間，北京當局勢必會加緊對內控制，來確保習近平邁入前所未有的第三任期，以及中共二十大能順利展開，如何為習近平黃袍加身，甚至鋪陳他的歷史地位，以及提高延任的正當性，那麼就必須把理論與思想做好萬全的準備。
作為一個中共領導人，除了要有對內統御的能耐，也必須具備深謀遠見的國際觀。前者，習近平在前兩個任期中，透過「反貪腐」行動來肅清政敵已表露無遺；而後者，他終止兩年多來足不出國的模式，近日的中亞行，他會全力詮釋「全球發展倡議」，來惡補他深受質疑的外事處理能力。
無論是內部或外部的制衡能力，依照中共統治的套路來看，都必須要有一套完整的思想體系，換言之，習近平需要藉由重要文件及制度安排，來確保及鞏固他的權力地位。
趕在二十大舉辦前修改中共黨章，最主要的目的就是要發出「以習近平為核心」的政治信號，外界猜測，2021年中共中央委員會議公報寫入的「兩個確立」，一是確立習近平黨中央、全黨的核心地位，二是確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，「兩個確立」將很有可能會放進黨章之中，甚至直接將「習近平新時代中國特色社會主義思想」，縮短成「習近平思想」或「習近平新時代思想」，以此來墊高他在黨內的政治定位。
習要超於毛鄧來樹立「個人崇拜」
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
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