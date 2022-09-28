【第22屆國家文藝獎】以袒露的筆，勇敢探觸歷史與現實——平路

文：陳芳明

台灣文學發展到1980年代時，整個文壇氣候有了截然不同的改變。那樣的改變，全然來自政治結構的鬆動。黨國體制籠罩戰後台灣整整30年，所有的人文精神與藝術美感都受到戒嚴時期的支配。在1987年解嚴之前，台灣社會其實已經出現一些活潑的跡象。這樣的改變在一定的意義上，與台灣經濟結構的發展息息相關。1970年代之前，台灣最主要的工業生產是紡織業，進入1980年之後，全球化的浪潮也開始襲擊台灣。從前的商品生產，為這個島嶼帶來太多的汙染，為了配合新時代到來，台灣開始出現了工業園區與高速公路。經濟上的演變，自然而然也對所有的人文思考帶來巨大衝擊。

從文學的層面來看，可以發現過去男性中心論的文學作品，充斥整個讀書市場。當政治環境發生挪移之際，文學生態也逐漸發生改變。黨國體制支配下的台灣文壇，一直受到儒家思想的控管。而這樣的思想總是釋出男性中心論、漢人中心論、異性戀中心論的偏頗。當台灣經濟改變時，大量的女性也投入工業生產，這使得長期掌握發言權的父權體制也逐漸受到挑戰。文學生態正是在這樣的關鍵時期，也開始出現巨大變化。女性作家、同志作家、原住民作家開始衝破歷史地平線，文學生產也同樣受到牽動。尤其是女性作家，她們的人文關懷也慢慢被文壇看見。風起雲湧之際，平路以全新的姿態在台灣文壇登場。

Photo Credit: 平路提供 就讀台大心理系大四，帶著叛逆氣質的平路（右）。

Photo Credit: 平路提供 平路於美國任職統計師期間，在工作與家務的夾縫中，以零碎時間在稿紙上展開耕耘。

從最早的短篇小說〈玉米田之死〉（1983）出發之後，平路便勇敢打開她的思維方式與價值觀念。不過初期她最受矚目的是《椿哥》（1986）那部作品，把歷史上從未發言的小人物翻轉成為故事主角。這部小說的書寫技巧便是讓中心人物一語不發，所有發言的聲音都是他周邊的長輩、親戚。有那麼多的噪音，似乎隱隱在引導椿哥的生命。在時代洪流裡，被推擠到海島台灣的外省小人物，如何維持一條活命？小說中的椿哥保持高度沉默，他有一雙靈活的眼睛，靜靜觀察周遭的改變，也觀察時代的改變，椿哥的位置正好清楚觀察家族生態的起伏。平路開啟一種前所未有的書寫策略，便是主角從未發聲，而是由周邊的各種聲音烘托出來。那種上乘的創作技巧，唯平路可以到達。這是一種反白式的書寫策略，在各種交錯的對白中，隱隱看見小說主角的際遇與命運。

Photo Credit: 平路提供 讓平路初入文壇便受到矚目的〈玉米田之死〉與《椿哥》。

以文學之筆干涉「偉大」人物的生命史

平路之所以受到文壇的矚目，便是以她的文學之筆去干涉「偉大」人物的生命史。歷史上所謂的偉人，其實都是被後人供奉出來。他們的人格與尋常百姓沒有兩樣，只因為被放在握有權力的特殊位置，才被眾人所看見。她早期的一部小說《行道天涯》（1995）就已經展現一種以小搏大的策略，讓高高在上的權力人物走下神壇，以一般百姓的觀點，透過七情六慾的人性，去揣摩大人物的尋常生活。這部小說相當精彩點出，所謂偉大人物都是被後人的崇拜所形塑出來。如果把崇拜的迷霧消除，偉大人物其實沒有那麼偉大。孫中山從來不知道自己是「國父」，必須等到民國史確切建立起來之後，他的尊稱才被後人追加。

在孫中山身邊的宋慶齡，從來也不知道自己的丈夫有一天會被崇拜成為中華民國國父。她追隨孫中山，完全是為了個人的愛情。當年孫中山已經60歲，而宋慶齡才跨過30。這種年齡差距，並未影響兩人之間的愛情。民國建立以後，宋慶齡的地位也跟著提升，國共兩黨都非常尊敬孫中山，畢竟沒有推翻滿清政府，就不會有後來的民國史。國共分裂時，孫中山一直希望兩黨能夠合作。蔣介石卻有私心，他個人想獨攬革命的果實，這也是孫中山北上的原因，而陪伴在身邊的就是宋慶齡。平路描寫一個洶湧的大時代，能夠使用平靜的文字鋪陳出來，這正是她的小說藝術最動人之處。以文學介入歷史，正是她小說的迷人之處。

Photo Credit: 平路提供 《行道天涯》有多種語言譯本發行，圖為英文版與日文版。

Photo Credit: 平路提供 《行道天涯》出版時的平路，此前一年她剛從美國返台定居，擔任《中國時報》主筆、副刊主任，並在北藝大戲劇系兼任教職。

在歷史似是終結時，開出另一條故事的道路

《百齡箋》（1998）的封面，在書名旁邊有兩排文字寫著：「每個女人的心事／都是一座祕密的海洋」。這幾個字，正好洩漏了平路的書寫企圖。她在書前的序言提到：「為什麼說故事可以換來這麼多趣味？其中充滿了隨時可以帶你走上一條岔路的歧義。記憶不可靠？愛情更引人疑竇？記憶裡的愛情原本充滿了各式各樣的破綻……」簡單幾句話，似乎讓讀者窺見小說家的文字技藝。在很大程度上，歷史的發展往往出人意料之外，完全沒有規矩可循。而這也說明了平路創作時的靈光乍現，讓歷史似乎到達終結時，卻又開出另外一條故事的道路。

Photo Credit: 平路提供

這部小說的重頭戲，就是最後一篇〈百齡箋〉。聚光的焦點投射在宋美齡的身上，這位蔣介石夫人在晚年選擇離開台灣，定居在美國東岸紐約，有多少珠寶也跟著漂泊到海外。縱然富可敵國，她的生命晚年卻孤獨而寂寞。平路敢於觸探蔣宋美齡的故事，顯然有她個人的小說企圖。畢竟這樣一位公共人物，卻又保持了神祕的生活，從來就是一般老百姓最感好奇的議題。受到權力支配的台灣百姓，對於蔣家一直保持愛恨交織的感情。台灣政治能夠保持直到目前為止的自主性，完全是因為蔣介石死守台灣。蔣介石以「反攻大陸」的口號佔據權力最高位置，並且也在台灣製造白色恐怖，槍決無數人民的性命。但從另外一方面來看，他的虛偽政治口號反而使台灣免於中共的侵略。

宋美齡依附在最高權力的保護傘下，終其一生都保有了非常華麗的生活，這位名女人卻又保持高度的神祕。平路便是在這位高貴女性的周邊，釀造了小說故事。小說讓這位人物站在高齡的峰頂，回望她一生的起伏升降。這位夫人一直沒有把人民放在眼內，而只關心自己的安穩生活。在公共場合總是以完美無缺的形象出現，在私人領域也還是沒有放棄自己的形象與尊嚴。在小說中，平路刻意揭露民選總統李登輝當選時宋美齡的內在心情。面對如此殘酷的現實，宋美齡仍然如此自我安慰：「蔣總統是世界政治家中首先揭發共產黨徒陰謀的第一人，同時也是著手反共的第一人。幾年以前，他因有反共的勇氣與毅力先獲得讚揚。現在卻被人侮蔑了。時代雖已改變，但此人並未改變。」